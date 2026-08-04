Gdzie trafi niewykorzystane 1,5 % podatku?

Likwidacja Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Wzmocnienie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nastąpi poprzez likwidację Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z jednoczesnym przesunięciem uzyskanych w tym funduszu środków. Dotychczasowy cel likwidowanego funduszu jakim jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego (OPP) w drodze wyrównania ich szans będzie mógł być realizowany w ramach Funduszu Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego. Jego zadania są określone szerzej jako wzmacnianie i dbanie o jakość działań całego sektora pozarządowego, w ramach którego ważną część stanowi element organizacji pożytku publicznego. Na konto Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego będą trafiały również środki finansowe pochodzące z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły ten status, wydatkowane niezgodnie z przepisami czy wadliwie wskazane przez podatnika w rozliczeniu rocznym jako przekazywane na rzecz OPP.

Docenienie działań w zakresie społeczeństwa obywatelskiego

Dodatkowo do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dodano przepisy zgodnie z którymi dzień 24 kwietnia ustanawia się Dniem Społeczeństwa Obywatelskiego, a także odznakę „Za Zasługi dla Społeczeństwa Obywatelskiego”. Będzie to zaszczytne, honorowe wyróżnienie, nadawanym za szczególne zasługi dla społeczeństwa obywatelskiego. Uprawnionym do jego nadania będzie Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego albo co najmniej dziesięciu organizacji pozarządowych lub innych podmiotów które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ze szczególnym uwzględnieniem zasług osoby przedstawionej do wyróżnienia. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz. Będzie wręczana wraz z dyplomem potwierdzającym jej nadanie.