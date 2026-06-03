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Podatki 2027 – rozszerzenie zwolnienia z podatku dochodów przeznaczonych na zadania publiczne przez organizacje pożytku publicznego (OPP a CIT)

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 08:20
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OPP a CIT/Shutterstock
W ramach projektowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ustawodawcy dostrzegł potrzebę urealnienia przepisów dotyczących zwolnień podatkowych dla podatników, których działalność statutowa dotyczy obszarów społecznie użytecznych. Ma to związek z przepisami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego (OPP). W jakim kierunku mają iść zmiany?

Obowiązujący stan prawny dotyczący CIT i OPP

Aktualne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z pewnymi ograniczeniami umożliwiają nieopodatkowanie dochodów podmiotów, których celem statutowym jest działalność społecznie użyteczna tj.: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa w tym w zakresie kształcenia studentów, kulturalna, dotycząca kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia tych obszarów w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Konstrukcja przepisów dotyczących OPP (w tym stowarzyszeń i fundacji) wskazująca na katalog zadań publicznych nie koresponduje ze wspomnianymi powyżej uregulowaniami dotyczącymi podatku rozliczonego w ramach CIT. Taka sytuacja może powodować niemożność zakwalifikowania dochodów z działalności podmiotów będących OPP do katalogu zwolnień.

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Celem zmiany jest doprowadzenie do sytuacji, że wszystkie przychody podmiotów będących OPP przeznaczane na cele statutowe będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ustawodawca zauważył, że aktualny katalog zwolnień przedmiotowych z tego podatku ma charakter nieco przestarzały. Wymagał on poddania analizie w kontekście katalogu zadań publicznych dotyczących OPP, który jest zdecydowanie szerszy. Zmiana jest powodowana również koniecznością wykładni przepisów przez sądy administracyjnej co pod każdym względem uderza w działalność OPP, które nie zawsze mogą z przyczyn finansowych skorzystać z fachowej pomocy prawnej w kwestiach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Nie każde OPP ma wpisaną w statucie działalność podlegająca zwolnieniu podatkowemu. Inne natomiast, dostosowują te zapisy do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zamiast kierować się faktyczną potrzebą.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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Tematy: podatekCITzwolnienieOPP
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