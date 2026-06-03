Obowiązujący stan prawny dotyczący CIT i OPP

Aktualne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z pewnymi ograniczeniami umożliwiają nieopodatkowanie dochodów podmiotów, których celem statutowym jest działalność społecznie użyteczna tj.: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa w tym w zakresie kształcenia studentów, kulturalna, dotycząca kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia tych obszarów w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Konstrukcja przepisów dotyczących OPP (w tym stowarzyszeń i fundacji) wskazująca na katalog zadań publicznych nie koresponduje ze wspomnianymi powyżej uregulowaniami dotyczącymi podatku rozliczonego w ramach CIT. Taka sytuacja może powodować niemożność zakwalifikowania dochodów z działalności podmiotów będących OPP do katalogu zwolnień.

Projektowana zmiana w zakresie rozliczenia CIT dla OPP

Celem zmiany jest doprowadzenie do sytuacji, że wszystkie przychody podmiotów będących OPP przeznaczane na cele statutowe będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ustawodawca zauważył, że aktualny katalog zwolnień przedmiotowych z tego podatku ma charakter nieco przestarzały. Wymagał on poddania analizie w kontekście katalogu zadań publicznych dotyczących OPP, który jest zdecydowanie szerszy. Zmiana jest powodowana również koniecznością wykładni przepisów przez sądy administracyjnej co pod każdym względem uderza w działalność OPP, które nie zawsze mogą z przyczyn finansowych skorzystać z fachowej pomocy prawnej w kwestiach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Nie każde OPP ma wpisaną w statucie działalność podlegająca zwolnieniu podatkowemu. Inne natomiast, dostosowują te zapisy do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zamiast kierować się faktyczną potrzebą.