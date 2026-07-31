Nie tylko uposażenie. Na takie świadczenia mogą liczyć żołnierze zawodowi

Pensja żołnierza zawodowego składa się z dwóch podstawowych części – uposażenia zasadniczego oraz szeregu dodatków finansowych. Do najważniejszych należą m.in. dodatki: specjalny, służbowy, za długoletnią służbę, motywacyjny, kompensacyjny oraz wyrównawczy. Oprócz comiesięcznego wynagrodzenia wojskowi mogą liczyć również na różne świadczenia pieniężne, zasiłki i inne formy wsparcia, które mają rekompensować specyfikę oraz wymagający charakter pełnionej służby.

Zasiłek na zagospodarowanie dla żołnierza zawodowego

Zasiłek na zagospodarowanie to jednorazowe świadczenie przysługujące żołnierzom po rozpoczęciu zawodowej służby wojskowej. Jego celem jest zapewnienie wsparcia finansowego na początku kariery w armii i ułatwienie adaptacji do nowych warunków służby.

Wysokość świadczenia odpowiada jednomiesięcznemu uposażeniu zasadniczemu wraz z należnymi dodatkami o stałym charakterze. Warto pamiętać, że zasiłek ten można otrzymać tylko jeden raz przez cały okres pełnienia zawodowej służby wojskowej.

W przypadku osób kończących naukę w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub innym ośrodku przygotowującym do służby, wypłata następuje po objęciu pierwszego stanowiska służbowego w korpusie oficerów, podoficerów lub szeregowych. Świadczenie stanowi formę finansowego wsparcia dla żołnierzy rozpoczynających zawodową drogę w strukturach Sił Zbrojnych.

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierza zawodowego

Żołnierze zawodowi, którzy pozostawali w służbie przez cały rok kalendarzowy, mają prawo do dodatkowego rocznego uposażenia, potocznie nazywanego „trzynastką”. Jego wysokość odpowiada 1/12 sumy uposażenia zasadniczego oraz dodatków stałych otrzymanych w danym roku.

Świadczenie to przysługuje również osobom, które rozpoczęły zawodową służbę wojskową w trakcie roku, o ile pełniły ją przez minimum sześć miesięcy. Na wypłatę części dodatkowego uposażenia mogą liczyć także żołnierze zwolnieni ze służby przed końcem roku. W takim przypadku wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do okresu służby i obliczana na podstawie wynagrodzenia oraz dodatków wypłaconych w czasie jej pełnienia.

Nagrody uznaniowe dla żołnierza zawodowego

Żołnierze zawodowi mogą otrzymywać nagrody uznaniowe jako formę docenienia szczególnych osiągnięć i zaangażowania w służbie. Takie wyróżnienia przyznawane są między innymi za wyjątkową inicjatywę, realizację wymagających zadań, pracę wykonywaną poza standardowymi godzinami służby, a także za sprawne działanie w trudnych warunkach lub pod presją czasu.

Nagrody mogą trafić również do wojskowych, którzy wykonują zadania o dużym znaczeniu i odpowiedzialności albo podejmują działania wykraczające poza zakres codziennych obowiązków. Finansowanie tego rodzaju świadczeń odbywa się ze specjalnego funduszu przeznaczonego na nagrody i zapomogi, którego wysokość w skali roku nie może być niższa niż 2,5 proc. środków zaplanowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych. Kluczowym kryterium przyznania nagrody pozostają ponadprzeciętne wyniki oraz wzorowe wykonywanie powierzonych zadań.

Zapomogi dla żołnierza zawodowego

Żołnierze zawodowi mogą ubiegać się o zapomogę w wyjątkowych sytuacjach, gdy niespodziewane zdarzenia znacząco wpływają na ich sytuację finansową. Pomoc ta może zostać przyznana między innymi w przypadku klęsk żywiołowych, poważnej lub długotrwałej choroby, śmierci najbliższej osoby albo innych trudnych okoliczności życiowych.

Świadczenie może przysługiwać również rodzinie żołnierza, który zaginął podczas wykonywania obowiązków służbowych lub poniósł śmierć w związku ze służbą. W pierwszej kolejności wsparcie może otrzymać małżonek, a jeśli go nie ma – dzieci pozostające na utrzymaniu zmarłego. Gdy żołnierz nie pozostawił ani małżonka, ani potomstwa, zapomoga może zostać przyznana jego rodzicom.

Takie same zasady dotyczą rodzin wojskowych, którzy zmarli w okresie do trzech lat od zakończenia zawodowej służby, jeśli przyczyną śmierci był wypadek lub choroba mająca związek z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Nagrody jubileuszowe dla żołnierza zawodowego

Nagrody jubileuszowe stanowią specjalne wyróżnienie dla żołnierzy zawodowych za długoletnie pełnienie służby w Siłach Zbrojnych. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo i obliczane jako określony procent miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz ze stałymi dodatkami. Jego wysokość zależy od liczby przepracowanych lat w służbie wojskowej i zwiększa się wraz z osiąganym stażem.

Wysokość nagrody jubileuszowej wynosi:

po 20 latach czynnej służby wojskowej – 75 proc. miesięcznego uposażenia,

po 25 latach służby – 100 proc.,

po 30 latach służby – 150 proc.,

po 35 latach służby – 200 proc.,

po 40 latach służby – 300 proc.

Świadczenie przyznawane jest tylko raz, w roku, w którym żołnierz osiąga wymagany jubileuszowy okres służby.

Należności za podróże służbowe i przeniesienia służbowe dla żołnierza zawodowego

Żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia służby w innej miejscowości niż dotychczasowa może liczyć na określone świadczenia związane z przeniesieniem lub podróżą służbową. Ich zadaniem jest pokrycie części wydatków oraz ułatwienie rozpoczęcia służby w nowym miejscu. W ramach takiego wsparcia przysługują między innymi:

ryczałt za przeniesienie – wypłacany w wysokości 50 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;

– wypłacany w wysokości 50 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego; diety – przyznawane za czas podróży oraz pierwszy dzień pobytu w nowym miejscu służby, według stawek obowiązujących przy krajowych podróżach służbowych pracowników sektora budżetowego;

– przyznawane za czas podróży oraz pierwszy dzień pobytu w nowym miejscu służby, według stawek obowiązujących przy krajowych podróżach służbowych pracowników sektora budżetowego; zwrot kosztów przejazdu – obejmujący równowartość ceny biletu na przejazd pociągiem pospiesznym drugiej klasy pomiędzy poprzednim a nowym miejscem zamieszkania, z uwzględnieniem przysługujących ulg dla żołnierza oraz jego rodziny. Jeżeli na danej trasie nie ma połączenia kolejowego, koszt ustala się na podstawie obowiązujących taryf przewoźnika oraz długości trasy drogowej.

W przypadku przeprowadzki do nowego miejsca pełnienia służby żołnierz może otrzymać także dodatkowe świadczenia, takie jak:

zasiłek osiedleniowy:

250 proc. najniższego uposażenia – gdy żołnierz przenosi się razem z rodziną, 50 proc. najniższego uposażenia – gdy jest osobą samotną lub przeprowadza się bez bliskich;



zwrot kosztów przewozu mienia i urządzeń domowych – na podstawie przedstawionych rachunków, do maksymalnej wysokości 200 proc. najniższego uposażenia zasadniczego.

Gratyfikacja urlopowa dla żołnierza zawodowego

Żołnierz zawodowy otrzymuje raz w roku gratyfikację urlopową, która jest dodatkowym świadczeniem finansowym związanym z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego. Prawo do tego świadczenia przysługuje także osobom, które zostały powołane do zawodowej służby wojskowej w trakcie roku, jeżeli przepracowały w wojsku co najmniej sześć miesięcy.

Wysokość gratyfikacji zależy między innymi od liczby członków rodziny pozostających na utrzymaniu żołnierza, w tym współmałżonka oraz dzieci. Kwota przypadająca na jednego członka rodziny nie może być niższa niż 35 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Warto zaznaczyć, że jeśli oboje rodzice pełnią zawodową służbę wojskową i mają wspólne dzieci, świadczenie z tytułu tych dzieci może zostać uwzględnione tylko u jednego z rodziców. Oznacza to, że gratyfikacja nie jest naliczana podwójnie.

Świadczenie motywacyjne dla żołnierza zawodowego

Żołnierze zawodowi z odpowiednio długim stażem mogą otrzymać dodatkowe świadczenie motywacyjne, którego celem jest zachęcenie ich do pozostania w służbie. Świadczenie to przysługuje po przepracowaniu 25 lat w wojsku i wynosi 1500 zł miesięcznie. Taka kwota jest wypłacana do momentu osiągnięcia 28 lat i 6 miesięcy służby. Po przekroczeniu tego okresu świadczenie motywacyjne zostaje podwyższone i wynosi 2500 zł miesięcznie. Jest to forma dodatkowego wsparcia dla najbardziej doświadczonych żołnierzy, którzy kontynuują swoją karierę w Siłach Zbrojnych.

Świadczenie za długoletnią służbę wojskową dla żołnierza zawodowego

Świadczenie za wieloletnią służbę wojskową stanowi dodatkowy składnik uposażenia żołnierza zawodowego, będący formą nagrody za doświadczenie, zaangażowanie oraz wieloletnie pozostawanie w strukturach Sił Zbrojnych. Prawo do tego dodatku nabywa się po 15 latach pełnienia służby, a jego wysokość wynosi wtedy 5 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego. Z każdym kolejnym rokiem służby świadczenie zwiększa się o 1 proc., aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 15 proc. po 25 latach służby wojskowej. Jest to forma finansowego docenienia żołnierzy, którzy przez wiele lat wykonują obowiązki związane ze służbą wojskową.

Należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

Zakończenie zawodowej służby wojskowej wiąże się z otrzymaniem przez żołnierza określonych świadczeń finansowych. Mają one zrekompensować utratę stałego uposażenia oraz pomóc w przejściu do życia poza strukturami armii. Najważniejszym z nich jest odprawa, której wysokość zależy od stażu służby i wynosi:

po 1 roku służby – 100 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz ze stałymi dodatkami,

po 5 latach służby – 200 proc.,

po 10 latach służby – 300 proc.

Za każdy kolejny rok służby przekraczający 10 lat odprawa zwiększa się dodatkowo o 20 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami stałymi. Łączna wysokość tego świadczenia nie może jednak przekroczyć 600 proc.

Oprócz odprawy zwolniony ze służby żołnierz może otrzymać także inne należności, w tym:

świadczenie pieniężne wypłacane przez 12 miesięcy od dnia zwolnienia, w wysokości ostatniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami stałymi;

ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, również za wcześniejsze lata;

dodatkowe roczne uposażenie za rok, w którym nastąpiło odejście ze służby;

niewykorzystaną gratyfikację urlopową;

zwrot kosztów przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz kosztów przewozu mienia do wskazanego miejsca zamieszkania, na zasadach podobnych jak przy przeniesieniach służbowych.

Warto pamiętać, że system świadczeń dla żołnierzy zawodowych obejmuje również inne formy dodatkowego wsparcia. Żołnierze, którym na okres co najmniej miesiąca powierzono wykonywanie dodatkowych obowiązków służbowych, mogą otrzymać specjalne dodatkowe wynagrodzenie. Dotyczy to także sytuacji, gdy realizują zadania wykraczające poza standardowy zakres obowiązków przypisanych do zajmowanego stanowiska.

Dodatkowe świadczenie przysługuje również wojskowym wykonującym zadania związane z cyberbezpieczeństwem – jest ono wypłacane za okres realizacji takich obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobne zasady dotyczą natomiast żołnierzy pełniących służbę poza granicami Polski, dla których przewidziano świadczenia uwzględniające specyfikę oraz warunki służby międzynarodowej.