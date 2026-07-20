Forsal logo

6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
dzisiaj, 16:09
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku/Shutterstock
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez państwo. Zakres przysługujących świadczeń zależy od indywidualnej sytuacji oraz rodzaju orzeczenia, jednak w 2026 roku dostępnych jest kilka najważniejszych form pomocy, które mogą znacząco ułatwić codzienne życie. Poniżej przedstawiamy sześć świadczeń, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2026 roku: zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno z podstawowych świadczeń przeznaczonych dla osób, które ze względu na stan zdrowia potrzebują pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki, zarówno w zakresie czynności pielęgnacyjnych, jak i zwykłych obowiązków dnia codziennego, takich jak przygotowywanie posiłków, utrzymanie higieny czy przemieszczanie się.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego mają:

  • dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osoby, które ukończyły 16 lat i legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,
  • wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat, niezależnie od tego, czy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2026 roku: świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające, które zaczęło obowiązywać w 2024 roku, wprowadziło istotną zmianę w systemie pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Po raz pierwszy środki trafiają bezpośrednio do osoby wymagającej wsparcia, a nie do jej opiekuna. Celem świadczenia jest ułatwienie samodzielnego funkcjonowania oraz częściowe pokrycie wydatków związanych z codziennymi potrzebami, takimi jak usługi asystenckie, specjalistyczna opieka czy transport.

Aby uzyskać świadczenie wspierające, należy:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • otrzymać decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów w obowiązującej skali oceny.

Świadczenie wspierające można pobierać równocześnie z innymi formami pomocy, m.in. rentą socjalną czy zasiłkiem pielęgnacyjnym, o ile spełnione są warunki wymagane do ich otrzymania. Dla wielu dorosłych osób z niepełnosprawnościami jest to pierwsze świadczenie przyznawane bezpośrednio im, a nie osobom sprawującym nad nimi opiekę.

Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2026 roku: zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to świadczenie, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dziecka. Mogą z niego korzystać rodziny spełniające określone kryteria dochodowe, przy czym w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością obowiązuje wyższy próg dochodowy, co zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia.

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się:

  • rodzice lub jeden z rodziców dziecka,
  • opiekun prawny albo faktyczny,
  • osoba ucząca się, np. wychowanek opuszczający pieczę zastępczą.

Świadczenie przysługuje:

  • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
  • do 21. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole,
  • do 24. roku życia, gdy nadal się uczy i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku zależy również od dochodu rodziny. W 2025 roku obowiązują następujące limity:

  • 674 zł netto na osobę – w przypadku większości rodzin,
  • 764 zł netto na osobę – jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia uwzględniany jest dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym, czyli w 2026 roku brane są pod uwagę dochody z 2025 roku. Warto pamiętać, że wraz z zasiłkiem rodzinnym można otrzymać również dodatkowe świadczenia, m.in. z tytułu kształcenia dziecka czy opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, dlatego warto złożyć wniosek obejmujący wszystkie przysługujące formy wsparcia.

Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2026 roku: renta socjalna

Renta socjalna to świadczenie wypłacane osobom, które z powodu niepełnosprawności powstałej we wczesnym okresie życia nie są zdolne do podjęcia pracy lub ich możliwości zarobkowe są znacznie ograniczone. Może być przyznana na stałe albo na określony czas – w zależności od stanu zdrowia osoby uprawnionej.

Prawo do renty socjalnej mają:

  • pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub przed 25. rokiem życia w przypadku osób kontynuujących naukę,
  • osoby, u których całkowita niezdolność do pracy ma charakter trwały (renta stała) lub okresowy (renta okresowa).

W 2026 roku renta socjalna wynosi 1978,49 zł miesięcznie, czyli tyle samo, co minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie jest przekazywane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, dzięki czemu stanowi dla niej samodzielne źródło dochodu i zwiększa niezależność finansową.

Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2026 roku: renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest przeznaczona dla osób, które z powodu pogorszenia zdrowia straciły możliwość wykonywania pracy zawodowej, ale wcześniej posiadały wymagany okres ubezpieczenia. To odróżnia ją od renty socjalnej, ponieważ w tym przypadku istotne znaczenie ma wcześniejsza aktywność zawodowa i zgromadzony staż składkowy.

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy spełnić kilka wymogów:

  • posiadać orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • wykazać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy, którego długość zależy od wieku, w którym powstała niezdolność (od 1 roku w przypadku osób przed 20. rokiem życia do 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu dla osób, które ukończyły 30 lat),
  • udowodnić, że niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu lub nie później niż 18 miesięcy po jego zakończeniu.

Wyjątek dotyczy osób całkowicie niezdolnych do pracy, które mają długi staż ubezpieczeniowy – co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. W takiej sytuacji nie muszą one spełniać wymogu posiadania 5 lat ubezpieczenia w ostatnim dziesięcioleciu.

W 2026 roku wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł miesięcznie. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami świadczenie to stanowi podstawowe źródło utrzymania i pomaga pokryć codzienne wydatki związane z życiem oraz leczeniem.

Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2026 roku: świadczenia i uprawnienia w miejscu pracy

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które podejmują zatrudnienie, mają zagwarantowane szczególne uprawnienia ułatwiające wykonywanie obowiązków zawodowych. Przepisy mają na celu ograniczenie barier w miejscu pracy oraz zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami takich samych możliwości rozwoju i aktywności zawodowej.

Do najważniejszych praw pracowniczych należą:

  • skrócony wymiar czasu pracy – osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą pracować maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo;
  • ochrona przed pracą w nocy i nadgodzinami – pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności co do zasady nie mogą być zatrudniani w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych;
  • dodatkowa przerwa w pracy – przysługuje im dodatkowe 15 minut przerwy na odpoczynek, ćwiczenia usprawniające lub regenerację, niezależnie od standardowej przerwy wynikającej z Kodeksu pracy;
  • dodatkowy urlop rehabilitacyjny – osoby spełniające określone warunki mogą otrzymać do 21 dni roboczych dodatkowego urlopu w roku, który można wykorzystać m.in. na turnus rehabilitacyjny, badania lub zabiegi lecznicze;
  • racjonalne dostosowanie stanowiska pracy – pracodawca powinien w miarę możliwości zapewnić rozwiązania odpowiadające potrzebom pracownika, np. odpowiednie wyposażenie stanowiska, ułatwienia architektoniczne, możliwość pracy zdalnej czy pomoc tłumacza języka migowego.

Dzięki tym rozwiązaniom osoby z niepełnosprawnościami mogą łatwiej łączyć aktywność zawodową z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autora6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku »
Tematy: niepełnosprawni2026świadczeniaosoby z niepełnosprawnościami
Powiązane
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić
Te osoby dostaną wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
Te osoby dostaną wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Nie przegap
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Ebury rynek waluty wycena inflacja wakacje
Komentarz eksperta: Waluty mają wakacje. Rynki ignorują eskalację w Iranie, a złoty jak reszta walut jest stabilny na tym samym poziomie ceny
Sposób na domowe finanse, gdy czujemy nasz drogi kredyt hipoteczny. Refinansowanie w innym banku może przynieść ulgę, na lepszych warunkach.
Sposób na drogi kredyt hipoteczny. Refinansowanie hipoteki bije rekordy
Ojciec leży na macie obok siedzącego dziecka
Test DNA nie wystarczy? W Polsce mężczyzna może płacić alimenty na dziecko będące owocem zdrady małżeńskiej
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Myśliwce F-35
Kolejne państwa stawiają na pociski JSM dla F-35. Polska nadal się waha
Polecamy
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
Rząd chce płacić firmom za oszczędzanie prądu. Jest jeden warunek
Rząd chce płacić firmom za oszczędzanie prądu. Jest jeden warunek
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Hormozgan,,Iran,9,Mar,2026:the,United,States,Fired,Upon,An
Kolejny atak na rosyjską flotę cieni. Ukraina niszczy logistykę Moskwy
podatek od wynajmu mieszkania 2026 ile wynosi kiedy jak zapłacić
Czy mieszkania w Polsce znów mocno podrożeją? Nowy raport pokazuje dwa scenariusze
Węgry, flaga
Prezydent Węgier kończy kadencję. Tamas Sulyok podpisał zmianę konstytucji
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Kraj
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Lekarz idzie korytarzem nowoczesnego szpitala. Zdjęcie poglądowe przedstawia personel medyczny na oddziale ratunkowym, nawiązując do tematyki organizacji pracy SOR i bezpieczeństwa pacjentów.
NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowy obowiązek od 1 listopada 2026 r.
sor szpitalny oddział ratunkowy szpital pomoc
Brak lekarzy, nieprzerwana praca przez ponad 144 godziny – systemowe problemy ratownictwa medycznego
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
telefon komórkowy
Patostreaming zakazany – niewłaściwe zachowania nie będą mogły być bezkarnie transmitowane w sieci
Czy Polacy popierają obowiązkową służbę wojskową? Jest nowy sondaż
Czy Polacy popierają obowiązkową służbę wojskową? Jest nowy sondaż
obowiązek, straż miejska, zakaz, rząd, Hulajnogi elektryczne
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną. Jazda tylko od 18. roku życia i konfiskata sprzętu na 30 dni
Świat
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Myśliwce F-35
Kolejne państwa stawiają na pociski JSM dla F-35. Polska nadal się waha
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Amerykanie złapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Amerykanie łapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Projekt czołgu
Kolejne francusko-niemieckie fiasko. Po myśliwcu przyszłości sypie się projekt nowego czołgu
Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
CENTCOM Ends Weekend Wave of Strikes Against Iran
USA atakują Iran dziewiąty dzień z rzędu. Co dalej z żeglugą przez cieśninę Ormuz?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj