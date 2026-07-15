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245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 13:06
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia/shutterstock
Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, w którym wskazano termin rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w 2027 roku. Od stycznia wezwania do udziału w procedurze ma otrzymać około 245 tysięcy osób zobowiązanych do stawienia się przed komisją wojskową. W gronie wezwanych znajdą się nie tylko młodzi mężczyźni, ale również kobiety oraz osoby, które ukończyły 50 lat.

Kwalifikacja wojskowa 2027. MON podaje szczegóły

Kwalifikacja wojskowa jest przeprowadzana na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655) oraz przepisów wykonawczych wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej. Resort obrony przedstawił projekt rozporządzenia dotyczącego organizacji kwalifikacji wojskowej w 2027 roku. Dokument wskazuje między innymi dokładny termin przeprowadzenia kwalifikacji, a także określa roczniki oraz grupy osób, które w kolejnym roku będą zobowiązane do zgłoszenia się przed komisją wojskową.

Te osoby dostaną wezwanie do wojska w 2027 roku

Zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczącego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 roku obowiązek stawienia się przed komisją wojskową obejmie następujące grupy osób:

  • mężczyzn urodzonych w 2008 roku, którzy po raz pierwszy zostaną objęci kwalifikacją wojskową,
  • mężczyzn urodzonych w latach 2003–2007, którzy do tej pory nie mają ustalonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, które w latach 2025 lub 2026 otrzymały taką decyzję od powiatowej komisji lekarskiej, jeżeli okres niezdolności zakończy się przed końcem kwalifikacji wojskowej w 2027 roku,
  • osoby uznane w latach 2025 lub 2026 za czasowo niezdolne do służby wojskowej, których okres niezdolności upływa już po zakończeniu kwalifikacji wojskowej w 2027 roku, ale które przed jej zakończeniem złożyły wniosek o ponowne ustalenie kategorii zdolności do służby na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny,
  • kobiety urodzone w latach 2000–2008, które posiadają kwalifikacje przydatne w wojsku lub zdobywają wykształcenie w kierunkach i zawodach uznanych za przydatne dla Sił Zbrojnych, a w roku szkolnym lub akademickim 2026/2027 kończą naukę i wcześniej nie uczestniczyły jeszcze w kwalifikacji wojskowej,
  • osoby, które ukończyły 18 lat i dobrowolnie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej,
  • osoby posiadające nieuregulowany stosunek do służby wojskowej – do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, pod warunkiem że nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji.

Oznacza to, że obowiązek stawienia się przed komisją w 2027 roku nie będzie dotyczył wyłącznie młodych mężczyzn z jednego rocznika. Wezwania mogą otrzymać również osoby z wcześniejszych roczników, kobiety posiadające określone kwalifikacje oraz osoby, które z różnych powodów nie mają jeszcze uregulowanego statusu wojskowego.

Te kobiety dostaną wezwanie do wojska w 2027 roku

Zgodnie z projektem rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej dotyczącym przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 roku obowiązek zgłoszenia się przed komisją może dotyczyć również kobiet. Chodzi o osoby, których wykształcenie lub zdobyte kwalifikacje mogą mieć znaczenie dla potrzeb obronności państwa. Podstawą jest art. 60 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Wezwane mogą zostać w szczególności kobiety, które ukończyły kierunki lub wykonują zawody związane z:

  • medycyną,
  • weterynarią,
  • kierunkami morskimi,
  • kierunkami lotniczymi,
  • psychologią,
  • rehabilitacją,
  • radiologią,
  • diagnostyką laboratoryjną,
  • informatyką,
  • teleinformatyką,
  • nawigacją,
  • tłumaczeniami.

Oznacza to, że kwalifikacja wojskowa kobiet nie obejmuje wszystkich osób, lecz przede wszystkim te, których wiedza i umiejętności mogą zostać wykorzystane w strukturach związanych z obronnością kraju.

Terminy kwalifikacji wojskowej 2027

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej w 2027 roku będzie miało miejsce 15 stycznia 2027 roku. Sama procedura rozpocznie się 1 lutego i będzie prowadzona do 30 kwietnia. W tym okresie osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji otrzymają wezwania informujące o konieczności zgłoszenia się przed komisją wojskową.

Dokładne terminy przeprowadzania kwalifikacji w poszczególnych powiatach i województwach zostaną ustalone przez wojewodów. Szczegółowe harmonogramy będą dostępne na stronach internetowych urzędów wojewódzkich oraz w lokalnych obwieszczeniach.

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa jest procedurą, której zadaniem jest ustalenie, czy dana osoba posiada odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną pozwalającą na pełnienie służby wojskowej. Osoby wezwane w ramach kwalifikacji zgłaszają się przed powiatową komisję lekarską, gdzie przechodzą badania medyczne oraz rozmowę z przedstawicielem wojska. Na podstawie przeprowadzonej oceny wydawane jest orzeczenie określające kategorię zdolności do służby, np. kategorię A oznaczającą zdolność do służby lub kategorię D wskazującą na jej brak.

Cała procedura rozpoczyna się od rejestracji uczestnika, podczas której sprawdzana jest jego tożsamość oraz uzupełniane są wymagane dokumenty. Osoby, które przybyły na miejsce środkami komunikacji publicznej, mogą w tym momencie ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu. Następnie kandydat trafia do punktu ewidencyjnego, gdzie wypełnia krótką ankietę i udziela podstawowych informacji.

Kolejnym etapem są badania lekarskie, które mają na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz ustalenie właściwej kategorii zdolności wojskowej. Sam przebieg badań nie powinien być powodem do obaw. Najpierw odbywa się rozmowa z psychologiem, który pyta między innymi o samopoczucie i ogólną kondycję psychiczną. Następnie pielęgniarka wykonuje podstawowe pomiary, takie jak wzrost, masa ciała oraz ciśnienie tętnicze. Ostatnim elementem jest konsultacja lekarska obejmująca między innymi ocenę sylwetki, sprawdzenie wzroku oraz podstawowe badanie fizykalne.

Celem komisji nie jest ocenianie kandydata, lecz sprawdzenie jego aktualnego stanu zdrowia i określenie możliwości pełnienia służby. Po zakończeniu wszystkich czynności osoba uczestnicząca w kwalifikacji otrzymuje odpowiednie zaświadczenie wydane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR). Na końcowym etapie można również uzyskać dodatkowe informacje od przedstawiciela WCR oraz, jeśli jest taka potrzeba, otrzymać formularz dotyczący możliwości rozpoczęcia dobrowolnej służby wojskowej.

Co trzeba zabrać na komisję wojskową?

Każda osoba wezwana do udziału w kwalifikacji wojskowej powinna wcześniej przygotować wymagane dokumenty i zabrać je ze sobą na komisję. Podstawowym dokumentem jest ważny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, na przykład dowód osobisty. Osoby, które leczą się lub mają określone problemy zdrowotne, powinny dostarczyć aktualną dokumentację medyczną, która może mieć znaczenie przy ocenie zdolności do służby.

Należy również przedstawić dokumenty związane z wykształceniem, takie jak świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie potwierdzające dalszą naukę. W przypadku posiadania dodatkowych kwalifikacji zawodowych warto zabrać dokumenty potwierdzające ich uzyskanie. Osoby, które mają już wydaną książeczkę wojskową, powinny także mieć ją przy sobie.

Kobiety objęte obowiązkiem kwalifikacji wojskowej powinny dodatkowo przygotować dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub zdobycie kwalifikacji na kierunkach uznawanych za przydatne dla potrzeb obronności państwa.

Kategorie wojskowe przydzielane podczas kwalifikacji wojskowej

W trakcie kwalifikacji wojskowej każda osoba poddawana badaniom otrzymuje jedną z czterech kategorii zdolności do służby wojskowej. Klasyfikacja ta określa, czy dana osoba może pełnić czynną służbę wojskową oraz w jakim zakresie.

Kategoria A oznacza, że osoba jest w pełni zdolna pod względem fizycznym i psychicznym do odbywania służby. Osoby z takim orzeczeniem mogą zostać skierowane między innymi na szkolenie wojskowe lub do służby zasadniczej.

Kategoria B ma charakter czasowy i jest przyznawana w przypadku przejściowych problemów zdrowotnych uniemożliwiających aktualnie pełnienie służby. Po zakończeniu wskazanego okresu osoba może zostać skierowana na ponowne badania w celu ponownej oceny zdolności.

Kategoria D oznacza trwałą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Natomiast kategoria E wskazuje na całkowitą i trwałą niezdolność do służby zarówno w warunkach pokojowych, jak i w przypadku wojny.

Ostateczna decyzja dotycząca przyznania konkretnej kategorii jest podejmowana przez komisję na podstawie wyników badań lekarskich oraz oceny psychologicznej przeprowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej.

Jaka kara za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej?

Udział w kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowy dla osób wskazanych w odpowiednich przepisach. Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny osoba, która bez uzasadnionej przyczyny nie zgłosi się przed komisję wojskową, może zostać objęta karą grzywny w celu przymuszenia. Decyzję o zastosowaniu takiego środka może podjąć wójt, burmistrz lub prezydent miasta – z własnej inicjatywy albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Przepisy przewidują również możliwość zarządzenia doprowadzenia osoby uchylającej się od obowiązku przez funkcjonariuszy Policji. Oznacza to, że w określonych przypadkach niestawienie się na kwalifikację może skutkować nie tylko sankcjami finansowymi, ale także zastosowaniem środków przymuszających.

Dodatkowo art. 681 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny wskazuje, że za niezgłoszenie się na kwalifikację wojskową lub odmowę przedstawienia wymaganych dokumentów może grozić kara grzywny albo ograniczenia wolności.

Co, jeśli nie można stawić się do kwalifikacji wojskowej z ważnego powodu?

Jeżeli osoba zobowiązana do stawienia się na kwalifikację wojskową z istotnych przyczyn nie może pojawić się w wyznaczonym terminie, powinna – zgodnie z informacjami publikowanymi przez Wojsko Polskie – jak najszybciej poinformować o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zawiadomienie należy przekazać najpóźniej w dniu wyznaczonego stawiennictwa, podając jednocześnie przyczynę nieobecności. W takiej sytuacji odpowiedni organ administracji wyznacza nowy termin kwalifikacji wojskowej.

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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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Tematy: wojskokwalifikacja wojskowasłużba wojskowa
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