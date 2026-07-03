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Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 14:25
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka/Shutterstock
Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą tankować taniej. Choć zniżka na paliwo im przysługuje, często z niej nie korzystają. Wynika to z braku informacji lub nieświadomości swoich uprawnień. Tymczasem oszczędności mogą sięgać nawet kilkudziesięciu groszy na litrze.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program rabatowy i system ulg skierowany do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Dzięki niej można korzystać z wielu zniżek oferowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne uczestniczące w inicjatywie. Celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie im codziennego życia poprzez dostęp do tańszych usług i produktów.

Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia do Karty Dużej Rodziny przysługują:

  • rodzicom, w tym rodzicom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci;
  • dzieciom do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – maksymalnie do 25. roku życia;
  • dzieciom z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od stycznia 2019 roku prawo do Karty Dużej Rodziny rozszerzono również na osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, czy nadal je utrzymują. Dzięki temu także seniorzy, którzy w przeszłości tworzyli rodziny wielodzietne, mogą ubiegać się o kartę i korzystać z przysługujących w ramach programu ulg.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Zakres ulg i korzyści dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest bardzo rozbudowany i systematycznie poszerzany. Program obejmuje zarówno podmioty publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne. Wśród najczęściej wykorzystywanych benefitów znajdują się m.in.:

  • 37% zniżki na przejazdy kolejowe w ramach oferty „Rodzina” PKP Intercity,
  • tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne,
  • rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,
  • promocje w znanych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,
  • preferencyjne warunki w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko ze zniżek w sklepach czy instytucjach kultury, ale także z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji benzynowych oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego oraz LPG, a dodatkowo zapewniają promocje na usługi dodatkowe, takie jak myjnie samochodowe czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym również seniorzy posiadający kartę, mogą realnie zmniejszyć koszty utrzymania auta. Zniżka naliczana jest po okazaniu karty przed dokonaniem płatności, a jej wysokość zależy od konkretnego operatora stacji.

Przykładowe programy rabatowe obejmują:

  • Orlen – 8 gr rabatu na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na paliwa premium VERVA 98 i ON. Dodatkowo 20% zniżki na ofertę Stop Cafe oraz usługi myjni.
  • Shell – 8 gr obniżki na litr paliw Shell FuelSave 95 i Diesel oraz 3 gr rabatu na Shell AutoGas, a także 20% zniżki na wybrane produkty spożywcze.
  • Circle K – 8 gr rabatu na paliwa standardowe (Miles® 95, Miles® Diesel, SupraGas LPG) oraz nawet do 15 gr na paliwa premium (MilesPLUS® 95/98, MilesPLUS® Diesel i diesel arktyczny). Dodatkowo 25% zniżki na myjnię oraz 20% na ofertę gastronomiczną, w tym kawę i dania gorące.
  • Circle K Express – 5 gr rabatu na litr paliw standardowych (Miles 95, Miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr na paliwa premium (MilesPLUS 95, Miles 98).
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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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Tematy: paliwozniżkiKarta Dużej Rodzinyseniorzy
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