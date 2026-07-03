Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program rabatowy i system ulg skierowany do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Dzięki niej można korzystać z wielu zniżek oferowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne uczestniczące w inicjatywie. Celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie im codziennego życia poprzez dostęp do tańszych usług i produktów.

Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia do Karty Dużej Rodziny przysługują:

rodzicom, w tym rodzicom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci;

dzieciom do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – maksymalnie do 25. roku życia;

dzieciom z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od stycznia 2019 roku prawo do Karty Dużej Rodziny rozszerzono również na osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, czy nadal je utrzymują. Dzięki temu także seniorzy, którzy w przeszłości tworzyli rodziny wielodzietne, mogą ubiegać się o kartę i korzystać z przysługujących w ramach programu ulg.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Zakres ulg i korzyści dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest bardzo rozbudowany i systematycznie poszerzany. Program obejmuje zarówno podmioty publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne. Wśród najczęściej wykorzystywanych benefitów znajdują się m.in.:

37% zniżki na przejazdy kolejowe w ramach oferty „Rodzina” PKP Intercity,

tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne,

rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,

promocje w znanych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,

preferencyjne warunki w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko ze zniżek w sklepach czy instytucjach kultury, ale także z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji benzynowych oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego oraz LPG, a dodatkowo zapewniają promocje na usługi dodatkowe, takie jak myjnie samochodowe czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym również seniorzy posiadający kartę, mogą realnie zmniejszyć koszty utrzymania auta. Zniżka naliczana jest po okazaniu karty przed dokonaniem płatności, a jej wysokość zależy od konkretnego operatora stacji.

Przykładowe programy rabatowe obejmują: