Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa przeznaczona dla osób po 60. roku życia. Jej głównym założeniem jest ułatwienie codziennego funkcjonowania seniorom poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych zniżek i ofert promocyjnych. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. z rabatów na usługi medyczne, tańszych wejściówek do kin, teatrów i muzeów, a także zniżek w sanatoriach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych. Program jest systematycznie rozszerzany, a liczba partnerów akceptujących kartę stale rośnie.

Kto może robić tańsze zakupy z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Z Ogólnopolskiej Karty Seniora może skorzystać każda osoba, która ukończyła 60 lat – niezależnie od wysokości dochodów, stanu zdrowia czy statusu zawodowego. Uprawnieni są zarówno emeryci, jak i osoby nadal aktywne zawodowo. Karta nie zawiera danych osobowych użytkownika, a jedynie indywidualny numer nadawany podczas rejestracji. Aby skorzystać z dostępnych rabatów i ofert, wystarczy okazać ją u partnerów uczestniczących w programie.

Zniżki na zakupy z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest akceptowana w 2591 punktach handlowych na terenie całej Polski. Partnerzy programu oferują rabaty m.in. na produkty spożywcze, kosmetyki, suplementy diety, wyroby medyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Seniorzy mogą także korzystać ze zniżek na odzież, obuwie, książki oraz różnego rodzaju artykuły do domu.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc honorujących kartę oraz aktualnych rabatów można znaleźć na stronie programu Ogólnopolska Karta Seniora. Baza partnerów jest na bieżąco aktualizowana i stale rozszerzana o kolejne firmy oraz instytucje.

Inne zniżki, które przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora umożliwia korzystanie z wielu rabatów i ofert specjalnych, których celem jest wspieranie osób starszych oraz zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Obecnie program obejmuje już ponad 5300 punktów w całej Polsce, a liczba partnerów regularnie się zwiększa.

Poza zniżkami w sklepach, posiadacze karty mogą korzystać także z ofert w innych obszarach, takich jak:

sanatoria i uzdrowiska – rabaty dostępne są w 82 placówkach,

– rabaty dostępne są w 82 placówkach, usługi medyczne – m.in. rehabilitacja, wizyty u specjalistów, usługi stomatologiczne oraz zakup okularów,

– m.in. rehabilitacja, wizyty u specjalistów, usługi stomatologiczne oraz zakup okularów, gastronomia – karta jest honorowana w 868 restauracjach i kawiarniach,

– karta jest honorowana w 868 restauracjach i kawiarniach, noclegi – zniżki oferuje 608 obiektów,

– zniżki oferuje 608 obiektów, usługi fryzjerskie i kosmetyczne – obejmujące m.in. salony urody,

– obejmujące m.in. salony urody, kultura i rozrywka – tańsze bilety do teatrów, muzeów, domów kultury oraz na wydarzenia artystyczne.

Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Aby uzyskanć Ogólnopolską Kartę Seniora, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, opłacić składkę członkowską (szczegóły dotyczące przelewu znajdują się na stronie glosseniora.pl), a następnie przesłać komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem wpłaty drogą pocztową na adres:

os. Urocze 12

31-953 Kraków

Które gminy biorą udział w programie Ogólnopolskiej Karty Seniora?

Do programu „Gmina Przyjazna Seniorom” dołączyło już ponad 360 miast i gmin w całej Polsce. Dzięki temu osoby starsze mają dostęp do coraz większej liczby zniżek i ulg oferowanych w ramach Ogólnopolskiej Karty Seniora w kolejnych lokalizacjach. Aktualne informacje o partnerach oraz szczegółowy wykaz dostępnych benefitów można znaleźć na stronie programu Ogólnopolska Karta Seniora, która jest regularnie aktualizowana.

Ile kosztuje wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora?

Aby uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora, należy opłacić składkę członkowską w wysokości 35 zł za kartę ważną przez rok lub 50 zł w przypadku karty dwuletniej. Z opłaty zwolnione są osoby mieszkające w gminach uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, ponieważ koszt członkostwa pokrywany jest tam przez samorząd lokalny.

Jakie są różnice między Ogólnopolską Kartą Seniora a legitymacją emeryta?

Legitymacja emeryta/rencisty

Czym jest: dokument wydawany przez ZUS, potwierdzający pobieranie emerytury lub renty.

Dla kogo: przeznaczony dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne lub rentowe.

Uprawnienia: umożliwia korzystanie z ulg, m.in. w komunikacji miejskiej i kolejowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także z tańszych biletów do kin, teatrów i muzeów.

Wydawanie: przyznawana automatycznie wraz z decyzją o przyznaniu świadczenia, najczęściej w formie elektronicznej.

Ogólnopolska Karta Seniora

Czym jest: element programu współpracy z firmami i instytucjami, który daje dostęp do szerokiego katalogu zniżek.

Dla kogo: skierowana do wszystkich osób po 60. roku życia, niezależnie od tego, czy pobierają emeryturę.

Uprawnienia: zapewnia rabaty m.in. w placówkach medycznych, sanatoriach, hotelach, restauracjach, obiektach sportowych oraz wielu innych usługach.

Wydawanie: wydawana na wniosek – bezpłatnie w gminach uczestniczących w programie, a w pozostałych przypadkach odpłatnie.

Karta Seniora stanowi dodatkową formę wsparcia dla wszystkich osób 60+, obejmującą głównie sektor prywatny, zdrowotny i kulturalny, natomiast legitymacja emeryta/rencisty potwierdza status świadczeniobiorcy i daje przede wszystkim dostęp do ulg w instytucjach publicznych oraz transporcie. Oba dokumenty mogą się wzajemnie uzupełniać, a zakres korzyści zależy od obowiązujących przepisów oraz oferty konkretnych partnerów.