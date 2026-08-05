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NATO odsłoniło karty na wschodniej flance. Rosjanie mają spory materiał do przemyślenia, ich prowokacje już nie przejdą

oprac. Kasper Starużyk
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dzisiaj, 19:49
F-16
Wzrost poderwań myśliwców NATO na wschodniej flance. Komunikat Dowództwa Sojuszu (2026)/Materiały prasowe
Zgłaszanie fałszywych tras, wyłączone transpondery i próby testowania czujności na granicach Sojuszu spotykają się z natychmiastową i zdecydowaną odpowiedzią. Dowództwo Połączonych Sił Powietrznych NATO ujawniło najnowsze dane dotyczące sytuacji na wschodniej flance – rosyjscy piloci wyraźnie mają się czego obawiać, ponieważ liczba alarmowych poderwań myśliwców natowskich osiągnęła niespotykany dotąd poziom.

Gwałtowny skok liczby alarmowych startów myśliwców NATO

Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki Sojuszu wzrosła w lipcu o ponad 250 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – poinformowało w środę na platformie X Dowództwo Połączonych Sił Powietrznych NATO.

- Liczby nie kłamią. Porównanie lipca 2025 r. z lipcem 2026 r. pokazuje obraz sytuacji, którego nie sposób zignorować: liczba alarmowych startów (Alpha Scrambles) na wschodniej flance NATO wzrosła o ponad 250 proc. - przekazało we wpisie na X dowództwo NATO.

Rosyjskie prowokacje bez planu lotu i z wyłączonymi transponderami

Według Sojuszu wzrost liczby przechwyceń wynika z częstszych lotów rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO bez zgłoszonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co wymusza poderwanie myśliwców państw NATO w celu identyfikacji maszyn.

Jasny sygnał Dowództwa Sojuszu: Przestrzeń powietrzna jest w pełni chroniona

- Każde poderwanie pokazuje, że jesteśmy czujni. Każde przechwycenie dowodzi, że przestrzeń powietrzna NATO jest chroniona - podkreśliło dowództwo.

NATO nie podało jednak bezwzględnej liczby alarmowych startów ani szczegółowych danych dotyczących poszczególnych państw czy odcinków wschodniej flanki.

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Źródło: PAP
oprac. Kasper Starużyk

Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.

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Tematy: RosjaNATOKreml
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