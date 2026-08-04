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Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ

oprac. Diana Bartosiuk
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dzisiaj, 17:55
Epidemia
Czy wirus Ebola może dotrzeć do Europy?/Shutterstock
Demokratyczna Republika Konga walczy z epidemią wirusa Ebola. Potwierdzono 3695 zachorowań i blisko 1625 zgonów. Główny Inspektor Sanitarny przekazał dane na temat sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie. Czy istnieje realne ryzyko, że wirus Ebola dotrze także do Europy?

WHO oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wskazują, że pojedyncze przypadki zawleczenia do Europy są możliwe wraz z podróżnymi, jednak systemy nadzoru epidemiologicznego, szybka diagnostyka, izolacja chorych i śledzenie kontaktów sprawiają, że ryzyko powstania dużej epidemii w Europie pozostaje niskie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna dba o to, żeby wakacje w całej Polsce upływały bezpiecznie

– mówił Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski podczas briefingu prasowego zorganizowanego na półmetku wakacji.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie. Czy wirus Ebola może dotrzeć do Europy?

Trwa epidemia choroby Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Do dziś potwierdzono 3695 zachorowań i blisko 1625 zgonów.

Ważne

Obecna epidemia jest największym wybuchem eboli od czasu epidemii w Afryce Zachodniej z lat 2014–2016, drugą największą epidemią eboli w historii pod względem liczby przypadków i jednocześnie najszybciej rozwijającą się epidemią eboli w historii, jeśli porównać tempo wzrostu liczby zakażeń.

W regionie, gdzie rozwija się choroba, ok. 78% osób z kontaktu udało się objąć nadzorem epidemiologicznym. Inaczej było w Ugandzie, gdzie wszystkie kontakty udało się objąć nadzorem i tym samym zabezpieczyć kolejne osoby przed zachorowaniami. 28.07.2026 r. Minister Zdrowia Ugandy ogłosił zakończenie epidemii w tym kraju dzięki szybkiej identyfikacji źródła zakażenia i drogi transmisji.

Zarówno ECDC, jak i WHO uznają, że ryzyko zawleczenia chorób do Europy, w tym do Polski, jest bardzo niskie – wskazał Główny Inspektor Sanitarny. - Wciąż zalecamy śledzenie komunikatów MSZ, a także informacji publikowanych przez GIS i mapy zagrożeń zdrowotnych na świecie.

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Ponad 1400 przypadków WZW A w Polsce. Trwają kontrole punktów gastronomicznych

Szef GIS przypomniał, że istotnym problemem epidemiologicznym jest aktualnie wirusowe zapalenie wątroby (WZW A), czyli tzw. żółtaczka pokarmowa. W Polsce do połowy lipca potwierdzono ponad 1413 przypadków zachorowań – to ponadczterokrotny wzrost liczby zgłoszonych przypadków w porównaniu z ubiegłym rokiem. – Źródła zakażeń to w większości szeroko pojęta gastronomia, a także droga płciowa, przede wszystkim w grupach MSM. Dla nas to ważny sygnał do zwiększenia aktywności edukacyjnej, promowania szczepień, zwłaszcza w grupach ryzyka, i zwrócenia szczególnej uwagi na higienę przygotowywania żywności – powiedział dr Grzesiowski.

W okresie od końca czerwca do końca lipca 2026 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadziły wzmożony nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym.

Przykład

Kontrolami objęto zakłady małej gastronomii, zakłady żywienia zbiorowego obsługujące zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży oraz obiekty sezonowe.

- W związku ze znacznym wzrostem liczby turystów w miejscowościach wypoczynkowych, prowadzono również kontrole całorocznie funkcjonujących restauracji, barów i innych zakładów gastronomicznych, a także zakładów żywienia zbiorowego funkcjonujących w hotelach oraz innych miejscach pobytu wakacyjnego oferujących wyżywienie, takich jak pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kwatery czy schroniska

– wskazywała dr n. o zdr. Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Równolegle z planowanymi kontrolami prowadzono również kontrole interwencyjne podejmowane w odpowiedzi na zgłoszenia konsumentów oraz sygnały dotyczące możliwych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności.

W ramach wzmożonego nadzoru:

  • skontrolowano 4 955 zakładów małej gastronomii oraz żywienia zbiorowego obsługującego zorganizowany wypoczynek;
  • skontrolowano 269 restauracji hotelowych oraz 284 miejsc pobytu wakacyjnego oferujących wyżywienie (agroturystyka, pensjonaty, schroniska itd.)
  • przeprowadzono 5 733 urzędowych kontroli, w tym 348 kontroli interwencyjnych;
  • nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia stwierdzono w 807 zakładach, co stanowi około 14,7% wszystkich skontrolowanych obiektów;
  • nałożono 538 mandatów karnych na łączną kwotę 145 970 zł.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń i wyposażenia, niewłaściwego przechowywania żywności, nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, oraz nieprawidłowości w oznakowaniu żywności, zwłaszcza braku informacji o zawartości alergenów – wyliczała dr Izabela Kucharska. Wskazała też, że część stwierdzanych uchybień miała charakter typowy dla sezonu letniego i wynikała z dużej rotacji personelu oraz uruchamiania sezonowych punktów gastronomicznych, często prowadzonych przez osoby rozpoczynające działalność lub zatrudniające pracowników z ograniczonym doświadczeniem w zakresie wymagań prawa żywnościowego. Z tego względu, obok działań kontrolnych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadziły również działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości przedsiębiorców oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa żywności

– mówiła dr Izabela Kucharska.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Diana Bartosiuk
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Tematy: GISPaweł Grzesiowskiwirus Ebola
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