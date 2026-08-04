Forsal logo

Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:44
[aktualizacja dzisiaj, 16:46]
Myśliwiec F-35
Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników/Shutterstock
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) mają dość problemów z silnikami do swoich samolotów, w tym F-35 – opóźnień w produkcji, awarii i niedoborów części zamiennych. Dlatego rozpoczęły przegląd rynku, który ma pomóc pozyskać nowych dostawców silników dla amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Chcą zwiększyć konkurencję w tym sektorze, by poprawić jakość silników, przyspieszyć ich wytwarzanie i pobudzić innowacje.

Problemy z silnikami ograniczają gotowość USAF

Kłopoty z jednostkami napędowymi od kilku lat spowalniają najważniejsze programy amerykańskiego lotnictwa. W przypadku F-35 problemy z silnikami opóźniały dostawy nowych myśliwców i ich modernizację. Jak wskazywał w ubiegłym roku amerykański urząd kontrolny Government Accountability Office (GAO), wykonawca kontraktu po dwóch dekadach wciąż nie dostarcza silników spełniających wszystkie wymagania określone w umowie.

Podobne trudności dotknęły program modernizacji bombowców B-52. Według GAO problemy z silnikami podniosły jego koszt o około 3 mld dolarów i opóźniły osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej o 15 miesięcy. Nowe silniki mają trafić również do myśliwców F-15EX i F-16, dlatego USAF uznały, że dotychczasowy model współpracy z przemysłem wymaga zmian.

Odpowiedzią na te problemy ma być nowe postępowanie. Jego celem jest przebudowa całego systemu projektowania, produkcji i serwisowania silników dla amerykańskiego lotnictwa.

Lotnictwo USA szuka nowych producentów

W poniedziałek Siły Powietrzne USA zwróciły się do producentów, w dokumencie typu Request for Information (RFI), z prośbą o przedstawienie swoich możliwości produkcyjnych oraz nowych rozwiązań dla silników myśliwców. Firmy mogą nadsyłać odpowiedzi do 28 sierpnia.

Amerykańskie lotnictwo otwarcie przyznaje, że obecny system nie działa tak, jak powinien. W dokumencie wskazano na opóźnienia w produkcji, problemy z kontrolą jakości oraz coraz większe trudności z dostępnością części i podzespołów. Dlatego USAF chcą zwiększyć konkurencję między producentami, licząc, że przełoży się to na szybsze wdrażanie nowych technologii i bardziej odporne łańcuchy dostaw.

Od 2034 r. lotnictwo planuje kupować ponad 180 silników rocznie. Program obejmuje przede wszystkim jednostki napędowe dla myśliwców F-15EX i F-16, ale w praktyce ma zmienić sposób, w jaki USA kupują i utrzymują silniki lotnicze. O wyborze dostawcy nie zdecyduje wyłącznie cena. Równie ważne będą niezawodność, łatwość serwisowania oraz koszty eksploatacji przez cały okres użytkowania.

Nie tylko cena. Co biorą pod uwagę?

USAF oczekują od przyszłych producentów znacznie więcej niż dostarczenia gotowego silnika. Firmy będą musiały udowodnić, że potrafią szybko zwiększyć produkcję w razie wojny lub nagłego wzrostu zamówień oraz zapewnić nieprzerwane dostawy części zamiennych.

W odpowiedzi na RFI przedsiębiorstwa mają wskazać m.in., przy jakiej skali produkcji opłaca im się inwestować w rozbudowę fabryk, modernizację linii produkcyjnych i automatyzację. Wojsko chce mieć pewność, że przemysł będzie zdolny do szybkiego zwiększenia mocy produkcyjnych bez gwałtownego wzrostu kosztów.

Dużo uwagi poświęcono również dostępowi do surowców. USAF pytają producentów o ryzyko związane z dostępnością specjalistycznych stopów tytanu i niklu oraz o największe ograniczenia technologiczne, które mogą utrudnić zwiększenie produkcji. To efekt rosnącej rywalizacji o metale krytyczne i ograniczeń eksportowych wprowadzonych przez Chiny wobec metali ziem rzadkich. Amerykańskie lotnictwo chce uniknąć sytuacji, w której brak surowców lub komponentów ponownie sparaliżuje produkcję silników do swoich samolotów.

Polska zamówiła 32 myśliwce F-35

Przypomnijmy, że Polska zamówiła 32 wielozadaniowe myśliwce F-35A "Husarz" w ramach kontraktu o wartości 4,6 mld dolarów. Do lipca 2026 roku do Polski dotarły trzy pierwsze maszyny, które 22 maja wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Do końca 2026 roku w kraju ma stacjonować już 14 F-35, a dostawy wszystkich 32 samolotów mają zakończyć się w 2029 roku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraProblemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników »
Tematy: USAF-35Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonychsilniki do samolotów
Powiązane
Żołnierze 155. Brygady na szkoleniu we Francji
Ukraińska "Brygada Macrona" miała być wzorem. Skończyło się totalną kompromitacją
Wizualizacja myśliwca GCAP
Przyspiesza wyścig o myśliwiec VI generacji. Japonia naciska na partnerów z GCAP
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Jedna z wizualizacji F-47
Nawet najbliższy sojusznik USA nie chce F-47. Zapowiedział własny myśliwiec VI generacji
Wizualizacja myśliwca GCAP
Coraz więcej chętnych do GCAP. Po Kanadzie zgłosił się kolejny kraj
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Nie przegap
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Andrzej Morozowski
Smutna wiadomość dla świata mediów. Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski
Myśliwiec F-35
Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników
Budowa tunelu bazowego Brenner
Aż 55 km tunelu przez Alpy. Pociągi pojadą tam z prędkością 250 km/h
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Lotnisko Bruksela-Charleroi zostanie zamknięte na 11 tygodni
Zamkną lotnisko w Brukseli. Aż 11 tygodni bez żadnych lotów
Polecamy
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen [ANALIZA]
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość
Rusza przebudowa kluczowej trasy na Warmii i Mazurach. Wybrano wykonawcę
Rusza przebudowa kluczowej trasy na Warmii i Mazurach. Wybrano wykonawcę
Jest umowa na przebudowę ważnej drogi. Inwestycja pochłonie blisko 72 mln zł
Jest umowa na przebudowę ważnej drogi. Inwestycja pochłonie blisko 72 mln zł
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Kraj
Andrzej Morozowski
Smutna wiadomość dla świata mediów. Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Gdzie trafi niewykorzystane 1,5 % podatku?
Wzmocnienie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz docenienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – nowe przepisy
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Żłobek, opiekun żłobkowy
Nowe przywileje dla opiekunów dzieci do lat 3. Zniżki na przejazdy transportem publicznym, cyfrowa legitymacja opiekuna
Świat
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Myśliwiec F-35
Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Wizualizacja myśliwca GCAP
Przyspiesza wyścig o myśliwiec VI generacji. Japonia naciska na partnerów z GCAP
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Bezpieczeństwo” i otrzymuj najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj