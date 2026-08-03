Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą

Wojsk Operacji Specjalnych Białorusi Aleksandr Ilinkiewicz w rozmowie z kanałem VoenTV poinformował, że formowanie 37. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej już trwa. Według białoruskich władz część struktur jednostki została już utworzona, a do służby przyjęto oficerów i powołano personel.

Białoruś wzmacnia granicę z Ukrainą. Mińsk formuje nową jednostkę

Białoruski portal Zerkalo przekazał, że obecnie funkcjonuje już jeden batalion nowej brygady. Białoruś planuje w 2026 roku utworzenie kolejnego batalionu oraz dodatkowych pododdziałów wsparcia bojowego, artylerii, obrony powietrznej i rozpoznania.

Docelowo jednostka ma zostać przeniesiona do stałej bazy w rejonie Homla w 2027 roku. Ośrodek znajduje się około 40 km od ukraińskiej granicy, co sprawia, że rozwój tej formacji przyciąga uwagę w kontekście bezpieczeństwa.

Nowa brygada będzie kolejną tego typu formacją w strukturach białoruskich Wojsk Operacji Specjalnych. Obecnie kraj posiada trzy podobne jednostki – 103. Brygadę w Witebsku, 38. Brygadę w Brześciu oraz 5. Brygadę w Maryjnej Horce.

– Rozpoczęliśmy już formowanie jednostek wojskowych i utworzyliśmy jeden batalion. W tym roku formujemy kolejny batalion oraz pododdziały wsparcia bojowego, artylerii, obrony przeciwlotniczej i rozpoznania – mówił Aleksandr Ilinkiewicz w lutym tego roku.

Zaplecze dla nowej jednostki. Łukaszenka mówi o ochronie granicy

Budowa infrastruktury wojskowej w obwodzie homelskim trwa od kilku lat. W styczniu 2026 roku informowano o rozpoczęciu prac przy poligonie wojskowym w pobliżu stacji kolejowej Jakimauka.

Nowa baza ma zapewnić zaplecze dla 37. Brygady Desantowo-Szturmowej, która po osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej zostanie włączona do systemu Wojsk Operacji Specjalnych Białorusi.

Władze w Mińsku przedstawiają rozwój jednostki jako element wzmacniania obronności państwa. Jednocześnie jej lokalizacja w pobliżu ukraińskiej granicy zwraca uwagę ze względu na trwającą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i rosnącą rolę Białorusi.

22 lipca białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka poinformował, że wydał rozkaz rozmieszczenia jednostek specjalnych wzdłuż granicy z Ukrainą. Tłumaczył, że działania mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa, a nie przygotowaniom do operacji ofensywnych.

Rozbudowa wojsk specjalnych i tworzenie nowej brygady w pobliżu Homla wpisują się jednak w szerszy proces wzmacniania potencjału militarnego Białorusi. Szczególne znaczenie ma fakt, że region ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy, gdzie od ponad czterech lat trwa wojna.