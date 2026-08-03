Forsal logo

Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
36 minut temu
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy/PAP
Bułgaria szuka sposobu na szybkie wzmocnienie swojego lotnictwa bojowego. Sofia rozważa nie tylko przejęcie polskich MiG-29, ale również zakup używanych F-16 i JAS-39 Gripen. W ocenie ukraińskich analityków Defense Express taka sytuacja może skomplikować plany Kijowa, który również liczy na pozyskanie tych maszyn.

Bułgaria analizuje różne możliwości utrzymania zdolności swojego lotnictwa bojowego. Jednym z rozwiązań ma być pozyskanie używanych myśliwców MiG-29 od Polski, które Warszawa planuje przekazać Ukrainie po wycofaniu ich ze służby.

Polskie MiG-29 to nie wszystko. Bułgaria patrzy na F-16 i Gripeny

Zainteresowanie bułgarskiej strony polskimi maszynami potwierdził minister obrony Dimitar Stojanow. Sofia nie ogranicza się jednak wyłącznie do samolotów produkcji radzieckiej. Według bułgarskich mediów resort obrony prowadzi również rozmowy dotyczące możliwości zakupu używanych myśliwców F-16 oraz JAS-39 Gripen.

Bułgarskie ministerstwo obrony miało skierować oficjalne zapytania w sprawie dostępności tych maszyn, choć nie ujawniono, do jakich państw zostały one wysłane. Działania te mają związek z problemami związanymi z modernizacją bułgarskich sił powietrznych.

Zobacz również

Bułgaria w 2019 roku zdecydowała się na zakup od Stanów Zjednoczonych pierwszych ośmiu myśliwców F-16 Block 70. Kolejna umowa obejmująca następne osiem maszyn została podpisana w 2022 roku. Program miał pozwolić Sofii na całkowite zastąpienie poradzieckich MiG-29 nowoczesnymi samolotami zachodniej konstrukcji.

Realizacja zamówienia napotkała jednak opóźnienia. Dostawy nowych F-16 przebiegają wolniej, niż zakładano, a dodatkowo podczas wdrażania części maszyn do służby pojawiły się problemy techniczne. W efekcie Bułgaria rozważa utrzymanie części floty MiG-29 nawet do 2030 roku.

W tym scenariuszu pomocne mogłyby być dodatkowe egzemplarze pozyskane z Polski. Drugą opcją jest zakup kolejnych używanych zachodnich myśliwców, które mogłyby uzupełnić lub zastąpić obecnie eksploatowane maszyny.

Bułgaria chce kupić myśliwce. Ukraina może stracić ważną szansę

Według analityków ukraińskiego portalu Defense Express działania Sofii mogą mieć konsekwencje dla Ukrainy. Kijów również jest zainteresowany używanymi F-16 i Gripenami, które mogłyby zwiększyć możliwości ukraińskiego lotnictwa walczącego z Rosją.

"Ze strony Defense Express zauważamy, że takie plany Bułgarii mogą wiązać się z pewnym ryzykiem dla Ukrainy - w kontekście tego, że (prawie) wszelkie używane myśliwce F-16 lub Gripen, które Sofia rozważa do zakupu, mogą być opcją wzmocnienia Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, jeśli te samoloty będą gotowe do walki" - piszą ukraińscy analitycy.

Zdaniem ekspertów oba państwa mogą więc zainteresować się podobną pulą dostępnych maszyn. Szczególnie dotyczy to starszych, ale nadal zdolnych do działań bojowych F-16 oraz szwedzkich Gripenów, które znajdują się na wyposażeniu kilku europejskich państw.

Państwa NATO coraz częściej sięgają po używane myśliwce

Decyzja Bułgarii nie byłaby wyjątkiem w Europie. Państwa NATO coraz częściej wykorzystują rynek wtórny, aby szybciej zwiększać swoje zdolności bojowe, zanim otrzymają nowe konstrukcje zamówione u producentów.

Przykładem jest Rumunia, która zdecydowała się na zakup używanych F-16 od Portugalii, Norwegii oraz Holandii. Bukareszt wykorzystał te samoloty jako rozwiązanie przejściowe przed dalszą modernizacją własnych sił powietrznych.

Zobacz również

Dla Bułgarii kluczowym problemem pozostaje czas. Sofia musi zapewnić ciągłość działania lotnictwa, zanim wszystkie zamówione F-16 Block 70 zostaną dostarczone i osiągną pełną gotowość operacyjną. Jednocześnie każde dodatkowe państwo zainteresowane używanymi myśliwcami może oznaczać większą konkurencję dla Ukrainy, która od początku rosyjskiej inwazji zabiega o zachodnie samoloty bojowe.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStarcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy »
Tematy: UkrainaNATOmyśliwceBułgaria
Powiązane
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Przekazano je po cichu Ukrainie. Polskie drony trafiły na front
Przekazano je po cichu Ukrainie. Polskie drony trafiły na front
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Myśliwiec F-35
Połowa polskich F-35 powstanie w Europie. Pierwszy już wzbił się w powietrze
Nie przegap
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Elektrownia jądrowa Paks zostanie wyłączona
Zaczyna brakować prądu. Fala upałów uderza w Węgry. Premier apeluje o mniejsze zużycie energii
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Czy studnie głębinową należy zgłaszać?
Możliwość legalizacji studni wykorzystywanych przez rolników
pieniądze
Coraz więcej seniorów spełnia kryteria do otrzymania tego świadczenia z ZUS. To rekordowo wysokie wsparcie finansowe
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków. Na tej liście są 50-latkowie, 60-latkowie, a nawet kobiety
zasiedzenie, nabycie, nieruchomość, działka, własność
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
Polecamy
Gaz w magazynach UE poniżej pięcioletniej normy. Polska ma powód do zadowolenia
Gaz w magazynach UE poniżej pięcioletniej normy. Polska ma powód do zadowolenia
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Ropa gwałtownie tanieje. Rynki zareagowały na decyzję ws. wstrzymanie działań USA wobec Iranu
Ropa gwałtownie tanieje. Rynki zareagowały na decyzję ws. wstrzymania działań USA wobec Iranu
Adam Małysz, Kamil Stoch
Wiadomo, ile przelewają Małyszowi i Stochowi. Polacy będą zaskoczeni
czternastka 14 emerytura
Pułapka w 14. emeryturze. Przekroczysz próg o grosz i stracisz setki złotych
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Lekarz
Pacjenci mocno to poczują. Do tych specjalistów zapiszesz się od dziś po nowemu. Wyjaśniamy
Kraj
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków. Na tej liście są 50-latkowie, 60-latkowie, a nawet kobiety
zasiedzenie, nabycie, nieruchomość, działka, własność
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
służebność przesyłu, właściciel, przedsiębiorstwo, roszczenie, wynagrodzenia
Wynagrodzenie za słupy energetyczne na działce. Jednorazowo kilkaset tysięcy złotych
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
zakaz, wyprzedzanie, kierowca, rowerzysta, mandat
Zakaz wyprzedzania rowerzystów na ciągłej. Kierowcy muszą wykazać się cierpliwością, inaczej grozi im mandat
Świat
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Myśliwiec Rafale
Francja przywróci atomową bazę. To stąd wystartują Rafale F5 z nowymi pociskami hipersonicznymi
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Bezpieczeństwo” i otrzymuj najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj