Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski

Podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli Polski i Japonii poświęconego współpracy w sektorze obronnym. W rozmowach uczestniczyli wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz oraz minister obrony Japonii Shinjirō Koizumi.

Polska i Japonia zacieśniają współpracę zbrojeniową

Było to kolejne spotkanie przedstawicieli rządów i przemysłu zbrojeniowego obu państw w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Rozmowy koncentrowały się na możliwościach rozwijania współpracy między polskimi i japońskimi firmami zbrojeniowymi. Jak podkreśla Gołota, Polska rozpoczęła intensyfikację kontaktów z Japonią już dwa lata temu, przewidując zmiany w tamtejszej polityce eksportowej.

– Wiedzieliśmy, że japoński rząd planuje wkrótce znieść ograniczenia eksportowe w zakresie uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, i w efekcie tamtejsza zbrojeniówka będzie szukać rynków zbytu w Europie – wyjaśnił wiceminister, który zdradził, że Polska nie jest zainteresowana wyłącznie kupowaniem gotowych systemów uzbrojenia.

Polska chce technologii, a nie tylko zakupów

Priorytetem pozostaje transfer technologii, wspólna produkcja oraz rozwijanie nowych rozwiązań we współpracy z japońskimi partnerami. Polska liczy, że współpraca pozwoli zwiększyć krajowe kompetencje przemysłowe i rozszerzyć możliwości rodzimego sektora obronnego. Jednym z kluczowych elementów rozmów pozostaje także polonizacja produkcji, czyli lokowanie części procesów technologicznych i wytwórczych w Polsce.

Zdaniem Gołoty Polska i Japonia funkcjonują w podobnym środowisku bezpieczeństwa. Bliskość państw określanych jako nieprzyjazne lub wrogie sprawia, że Tokio lepiej rozumie potrzeby związane z rozwojem własnego przemysłu obronnego i budowaniem lokalnych zdolności produkcyjnych.

Japońskie koncerny zbrojeniowe widzą potencjał w Polsce

Polska jest zainteresowana współpracą z największymi japońskimi firmami sektora obronnego, wśród których znajdują się Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Toshiba oraz Mitsubishi Electric. – Japońskie firmy, które są już w Polsce, pokazują, że traktują biznes w naszym kraju jako długookresowe, honorowe wręcz zobowiązania – stwierdził Gołota.

Kolejną okazją do rozwijania współpracy będzie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Tegoroczna edycja zgromadzi ponad 20 przedsiębiorstw z Japonii, które będą prowadzić rozmowy z przedstawicielami polskich spółek zbrojeniowych.

Śledź najnowsze informacje dotyczące wojny, bezpieczeństwa i obronności. Więcej materiałów na ten temat znajdziesz na Forsal.pl.