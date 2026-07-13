Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w dniach 13–14 lipca na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Ćwiczenia mają służyć utrzymaniu gotowości operacyjnej oraz doskonaleniu zdolności bojowych żołnierzy.

Wojsko wydało pilny komunikat. "Apelujemy o zachowanie ostrożności"

Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na platformie X, tego typu działania są stałym elementem szkolenia Wojska Polskiego. W związku z prowadzonym szkoleniem mieszkańcy regionów objętych ćwiczeniami mogą czasowo zauważyć przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, w tym na drogach publicznych.

Dowództwo zaapelowało do mieszkańców o zachowanie ostrożności w rejonach, gdzie będzie odbywał się ruch wojskowego sprzętu. Zwrócono również uwagę, aby nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań ani informacji dotyczących przemieszczania się żołnierzy i pojazdów wojskowych.

"Apelujemy o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych. Razem zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

"Polski Shahed" coraz bliżej. Nadchodzi masowa produkcja dronów

Równolegle w Polsce rozwijane są krajowe zdolności w zakresie produkcji bezzałogowych systemów powietrznych. Spółka Hornet - Polskie Drony, w której 48 proc. udziałów posiada Boryszew, a 52 proc. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, przygotowuje się do uruchomienia seryjnej produkcji dronów.

Firma posiada już linię produkcyjną, na której realizowana jest seria próbna urządzeń. Kolejnym etapem ma być rozpoczęcie produkcji seryjnej po uzyskaniu wymaganych zezwoleń i koncesji. Prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk wskazał, że rosnące znaczenie sektora obronnego na świecie otwiera przed przemysłem nowe możliwości rozwoju.

"Wzmocnienie obronności to założenia największych gospodarek świata na minimum 10 lat. Trudno nie przestawić na ten typ produkcji grupy przemysłowej, która ma tak dużo kompetencji w obszarach powiązanych" - powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

W październiku 2025 roku Boryszew oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju bezzałogowych systemów powietrznych. W ramach umowy grupa miała zapewnić finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz realizacji partii próbnej bezzałogowego powietrznego systemu uzbrojenia.

Boryszew udostępnił również spółce Hornet - Polskie Drony teren przemysłowy przeznaczony pod przyszłą produkcję. Projekt ma umożliwić stworzenie krajowych zdolności wytwarzania dronów i zwiększania ich dostępności w zależności od potrzeb sił zbrojnych.

Polska wzmacnia armię. Nowe projekty mają dać niezależność wojskową

Według przedstawicieli spółki rozwój tego segmentu nie powinien ograniczać się wyłącznie do utrzymywania zapasów gotowego sprzętu. Kluczowa ma być możliwość szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych oraz dostosowywania konstrukcji do zmieniających się warunków prowadzenia działań wojennych.

Planowane szkolenia wojskowe oraz rozwój krajowej produkcji dronów wpisują się w szerszy proces wzmacniania zdolności obronnych Polski. Armia zwiększa intensywność ćwiczeń, a krajowy przemysł obronny rozwija projekty mające ograniczyć zależność od zagranicznych dostaw.