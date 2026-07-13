Forsal logo

Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:57
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków/East News
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o planowanych ćwiczeniach wojskowych na północnym wschodzie Polski. W tym samym czasie krajowy przemysł obronny przygotowuje się do uruchomienia seryjnej produkcji bezzałogowych systemów powietrznych, które mają zwiększyć możliwości polskiej armii.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w dniach 13–14 lipca na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Ćwiczenia mają służyć utrzymaniu gotowości operacyjnej oraz doskonaleniu zdolności bojowych żołnierzy.

Wojsko wydało pilny komunikat. "Apelujemy o zachowanie ostrożności"

Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na platformie X, tego typu działania są stałym elementem szkolenia Wojska Polskiego. W związku z prowadzonym szkoleniem mieszkańcy regionów objętych ćwiczeniami mogą czasowo zauważyć przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, w tym na drogach publicznych.

Dowództwo zaapelowało do mieszkańców o zachowanie ostrożności w rejonach, gdzie będzie odbywał się ruch wojskowego sprzętu. Zwrócono również uwagę, aby nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań ani informacji dotyczących przemieszczania się żołnierzy i pojazdów wojskowych.

"Apelujemy o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych. Razem zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii

"Polski Shahed" coraz bliżej. Nadchodzi masowa produkcja dronów

Równolegle w Polsce rozwijane są krajowe zdolności w zakresie produkcji bezzałogowych systemów powietrznych. Spółka Hornet - Polskie Drony, w której 48 proc. udziałów posiada Boryszew, a 52 proc. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, przygotowuje się do uruchomienia seryjnej produkcji dronów.

Firma posiada już linię produkcyjną, na której realizowana jest seria próbna urządzeń. Kolejnym etapem ma być rozpoczęcie produkcji seryjnej po uzyskaniu wymaganych zezwoleń i koncesji. Prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk wskazał, że rosnące znaczenie sektora obronnego na świecie otwiera przed przemysłem nowe możliwości rozwoju.

"Wzmocnienie obronności to założenia największych gospodarek świata na minimum 10 lat. Trudno nie przestawić na ten typ produkcji grupy przemysłowej, która ma tak dużo kompetencji w obszarach powiązanych" - powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu

W październiku 2025 roku Boryszew oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju bezzałogowych systemów powietrznych. W ramach umowy grupa miała zapewnić finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz realizacji partii próbnej bezzałogowego powietrznego systemu uzbrojenia.

Boryszew udostępnił również spółce Hornet - Polskie Drony teren przemysłowy przeznaczony pod przyszłą produkcję. Projekt ma umożliwić stworzenie krajowych zdolności wytwarzania dronów i zwiększania ich dostępności w zależności od potrzeb sił zbrojnych.

Polska wzmacnia armię. Nowe projekty mają dać niezależność wojskową

Według przedstawicieli spółki rozwój tego segmentu nie powinien ograniczać się wyłącznie do utrzymywania zapasów gotowego sprzętu. Kluczowa ma być możliwość szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych oraz dostosowywania konstrukcji do zmieniających się warunków prowadzenia działań wojennych.

Planowane szkolenia wojskowe oraz rozwój krajowej produkcji dronów wpisują się w szerszy proces wzmacniania zdolności obronnych Polski. Armia zwiększa intensywność ćwiczeń, a krajowy przemysł obronny rozwija projekty mające ograniczyć zależność od zagranicznych dostaw.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWidmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji »
Tematy: Polskawojskodronyćwiczenia wojskowe
Powiązane
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Okręty podwodne dla Marynarki Wojennej. Polska podpisała umowę ze Szwedami
Okręty podwodne dla Marynarki Wojennej. Polska podpisała umowę ze Szwedami
Nie przegap
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Zatrzymanie podejrzanych przeprowadzone przez FSB
Drony AI miały zaatakować rosyjskie lotniska. FSB twierdzi, że udaremniła drugą "Pajęczynę"
paragon
Kontrola skarbowa KAS w restauracji. Pracownik wydał paragon, urzędniczka go... nie zauważyła
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
praca, obowiązek, firma, pracownik, pracodawca, upał, limit
Zakaz wykonywania obowiązków podczas upałów. Bez spełnienia tych warunków firma będzie musiała wstrzymać działalność
Zmiany w dziedziczeniu
Trzęsienie ziemi w dziedziczeniu. Już nie tylko rewolucyjna zmiana w spadkach i darowiznach
hulajnogi elektryczne, minister infrastruktury Dariusz Klimczak
Koniec szybkiej jazdy na hulajnodze elektrycznej. Resort Infrastruktury zapowiada zmiany
Polecamy
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Konflikt USA–Iran znów uderza w rynki. Ropa reaguje gwałtownymi wzrostami
Konflikt USA-Iran znów uderza w rynki. Ropa reaguje gwałtownymi wzrostami
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. To nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków od lipca
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną wszystkich Polaków
Zełenski
Polacy mają jeden warunek ws. odbudowy Ukrainy. Sondaż wskazał jasno, jaki mamy do tego stosunek
Seniorzy pokazują, jak wyglądają sanatoria na NFZ. „Płacimy składki i chcemy godnych warunków”
Seniorzy pokazują, jak wyglądają sanatoria na NFZ. „Płacimy składki i chcemy godnych warunków”
Praca czeka na człowieka. Firmy związane z AI cierpią na brak pracowników. Rekrutacja trwa i poszukiwani są ludzie, którzy mają konkretne umiejętności, a te nie tak trudno zdobyć.
Liczba ogłoszeń o pracy publikowanych przez firmy związane z AI podwoiła się. Tych umiejętności związanych z technologiami potrzebujemy by dziś pracę dostać
Kraj
praca, obowiązek, firma, pracownik, pracodawca, upał, limit
Zakaz wykonywania obowiązków podczas upałów. Jeżeli wymagane warunki nie zostaną spełnione, firma będzie musiała wstrzymać działalność
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
żuraw, gdańsk, stare miasto
Już 31 lipca 2026 roku nowy związek metropolitalny w Polsce - Trójmiasto i połowa województwa pomorskiego
Restauracja Hawełka
Co stało się z alkoholem z sejmowego bufetu? Urzędnicy znaleźli sprytny sposób
rodzice, dzieci, pies, właściciel, jezioro
Pies wskakuje do jeziora obok dzieci. Rodzic może wezwać straż, a właściciel dostać grzywnę
Śmigłowiec TOPR
AI skierowała ich w niebezpieczne miejsce w Tatrach. Ratownicy musieli użyć śmigłowca
hulajnoga elektryczna
Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Będą nowe zasady
Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026. Rewolucja dla pacjenta?
Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026. Rewolucja dla pacjenta?
Świat
U.S. Forces Finish Latest Round of Strikes Against Iran
Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Zatrzymanie podejrzanych przeprowadzone przez FSB
Drony AI miały zaatakować rosyjskie lotniska. FSB twierdzi, że udaremniła drugą "Pajęczynę"
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Daily Life in St. Petersburg
Mobilizacja w Rosji. Wzywają nauczycieli i urzędników do pilnowania porządku na stacjach benzynowych
Wojna przenosi się na terytorium Rosji. Potężna broń Ukrainy ma sięgnąć Moskwy
Rosja nasila „terror balistyczny” wobec Ukrainy. BBC analizuje, jak długo Moskwa utrzyma tempo ataków
Donald Trump
Trump grozi Iranowi odwetem „jakiego świat nie widział”. Padły słowa o bombardowaniu
The aftermath of the afternoon Russian attack in Zaporizhzhia
Rosjanie zrzucili bomby na obwód doniecki. Cztery osoby nie żyją
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj