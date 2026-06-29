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Okręty podwodne dla Marynarki Wojennej. Polska podpisała umowę ze Szwedami

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:46
Okręty podwodne dla Marynarki Wojennej. Polska podpisała umowę ze Szwedami
Okręty podwodne dla Marynarki Wojennej. Polska podpisała umowę ze Szwedami/Materiały prasowe
Polska podpisała umowę na zakup trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 dla Marynarki Wojennej. Dokument został podpisany w poniedziałek w obecności premierów Polski i Szwecji – Donalda Tuska i Ulfa Kristerssona.

Okręty podwodne typu A26 klasy Blekinge

Umowa podpisała została przy okazji zorganizowanych w Gdyni polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych.

Polska ma pozyskać trzy okręty podwodne typu A26 klasy Blekinge, budowane przez szwedzki koncern Saab Kockums dla marynarki Szwecji. W listopadzie ub.r. Szwecja została wybrana na partnera programu Orka, a oba państwa podpisały międzyrządowe porozumienie otwierające drogę do realizacji projektu.

Maszyny zastąpią wysłużony ORP „Orzeł”

Nowe okręty wyposażone będą w napęd diesel-elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza (AIP), umożliwiającym wielodniowe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. Mają zastąpić wysłużony ORP „Orzeł”, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej.

Pierwszy okręt w 2030 roku

Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 r., a dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 mld zł. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby.

Program przewiduje również współpracę przemysłową Polski i Szwecji.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemieckie media: Rząd Merza zwodzi polskie ofiary nazizmu. Hańba Berlina jest coraz większa »
Tematy: okręt podwodnyA26 Blekingesaab
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