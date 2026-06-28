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Amerykańskie bazy wojskowe w Polsce coraz bliżej? Władysław Kosiniak-Kamysz umieścił wpis

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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dzisiaj, 10:34
Żołnierze amerykańscy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Amerykańskie bazy wojskowe w Polsce coraz bliżej? Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos/Shutterstock
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił się w niedzielę dobrymi informacjami. Jak przekazał, rozmowy o utworzeniu stałej bazy amerykańskiej w Polsce weszły na nowy poziom. Szef MON przypomniał, że obecnie Pentagon robi „przegląd sił” w Europie. Po jego zakończeniu zapadną ostateczne decyzje.

Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu podkreślał, że „Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium”.

Polacy popierają utworzenie stałych baz amerykańskich?

W niedzielę szef MON podzielił się za platformy pośrednictwem nowymi informacjami. Jak napisał, aż 60 proc. Polaków popiera pomysł utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce.

- Po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na moją propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji - napisał Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, „zwiększone zaangażowanie wojsk USA to silniejsze odstraszanie i bezpieczna Polska”.

Amerykańscy żołnierze w Polsce. Ilu stacjonuje ich obecnie?

W Polsce obecnie stacjonuje, rotacyjnie i w ramach stałej obecności, ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. Kluczowe elementy ich rozmieszczenia to stałe Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Camp Kościuszko w Poznaniu oraz Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych (również w Poznaniu), który zapewnia wsparcie administracyjne i logistyczne.

Wiceszef MON Stanisław Wziątek pytany w czerwcu o możliwą lokalizację stałej bazy wojskowej w Polsce powiedział, że ta „na pewno” znajdzie się na zachodzie kraju, a jako atrakcyjną lokalizację wskazał Szczecin. - Łatwość transportu ciężkiego sprzętu dodatkową drogą komunikacyjną ma tutaj ogromne znaczenie - mówił.

Również Kosiniak-Kamysz wielokrotnie podkreślał, że Polska od dłuższego czasu zabiega, by coraz więcej sił USA obecnych w Polsce było w formule stałej - tzn. w postaci stałych baz, w których rozmieszczone są konkretne jednostki sił USA, a amerykańscy żołnierze mieszkają w Polsce przez dłuższy czas, np. sprowadzając do Europy swoje rodziny. W formule obecności rotacyjnej amerykańscy żołnierzy przyjeżdżają do Polski na okres kilku miesięcy, a potem są zmieniani przez kolegów z innej jednostki o podobnych zdolnościach.

Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie będą dokładne koszty, jakie musi ponieść Polska w związku z utworzeniem stałych amerykańskich baz w Polsce.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

Wydawca/redaktor

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Tematy: MONWładysław Kosiniak-Kamyszamerykańscy żołnierze
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