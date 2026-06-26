Pierwsze 72 godziny kryzysu, podstawy udzielania pierwszej pomocy - ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności
Powszechne warsztaty ochrony ludności to zajęcia praktyczne, oparte na treściach z „Poradnika bezpieczeństwa”, opracowanego przez MSWiA, MON i RCB. Prowadzą je Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Mogą być realizowane w ramach jednego, 8-godzinnego cyklu, lub dwóch 4-godzinnych dni warsztatowych. Zajęcia są realizowane wyłącznie stacjonarnie.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają m.in.:
- sposoby przygotowania się do samodzielnego funkcjonowania przez pierwsze 72 godziny kryzysu,
- podstawy udzielania pierwszej pomocy,
- zasady postępowania podczas przerw w dostawie energii,
- metody tworzenia rodzinnego planu kryzysowego,
- zasady przygotowania domu lub mieszkania na sytuacje kryzysowe,
- znaczenie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych,
- sposoby znajdowania najbliższego punktu schronienia.
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Dla kogo są warsztaty? MSWiA wyjaśnia
Bezpłatne warsztaty są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób pełnoletnich. Szczególny nacisk położono na dotarcie do osób najbardziej narażonych na skutki sytuacji kryzysowych, w tym seniorów, mieszkańców mniejszych miejscowości, osób samotnie wychowujących dzieci oraz innych grup wymagających dodatkowego wsparcia.
Zapisy prowadzi Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Formularze dostępne są na stronach internetowych obu instytucji.
Zajęcia będą realizowane od czerwca do listopada 2026 r. na terenie całego kraju. Jak informują organizatorzy, będą odbywać się m.in. w remizach OSP, szkołach, bibliotekach, domach kultury, świetlicach wiejskich, salach parafialnych oraz innych obiektach udostępnionych przez partnerów i samorządy.
Blisko 300 tys. przeszkolonych osób
W ramach dotychczasowych działań edukacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej partnerzy MSWiA przeszkolili blisko 300 tys. osób. W ocenie resortu powszechne warsztaty ochrony ludności są w tym procesie jednym z kluczowych elementów budowania społecznej odporności oraz przygotowania obywateli do reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe.
Uruchomienie zapisów na powszechne warsztaty ochrony ludności to kolejny etap budowy nowoczesnego systemu ochrony ludności. Naszym celem jest dotarcie z praktyczną wiedzą do jak największej liczby osób i wzmacnianie odporności społecznej na poziomie lokalnym. Dlatego szkolenia będą realizowane w całym kraju we współpracy z doświadczonymi partnerami społecznymi. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej możliwości i zapisania się na warsztaty – powiedziała wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową.
Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże.