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MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Część dotyczy infrastruktury krytycznej

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 15:54
MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Część dotyczy infrastruktury krytycznej
MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Część dotyczy infrastruktury krytycznej/Shutterstock
Resort spraw wewnętrznych chce rozszerzenia katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym o incydenty dotyczące infrastruktury krytycznej. Związane jest to z tym, że współczesne działania o charakterze terrorystycznym i hybrydowym coraz częściej przybierają formę sabotażu.

MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym

Do opiniowania został przekazany projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w projekcie dodało do katalogu incydenty godzące w bezpieczeństwo lub ciągłość działania infrastruktury krytycznej.

Włączenie tego rodzaju zdarzeń umożliwi spójne podejście do przeciwdziałania zagrożeniom, wzmocni mechanizmy koordynacji międzyinstytucjonalnej oraz zapewni zgodność krajowych regulacji z praktyką międzynarodową i standardami sojuszniczymi – ocenił resort.

Projekt tworzy nową kategorię incydentów o charakterze terrorystycznym - incydenty godzące w bezpieczeństwo lub ciągłość działania infrastruktury krytycznej. W tej kategorii wyróżniono 9 wydarzeń. Wśród nich resort wskazał:

  • popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo aktu dywersji lub sabotażu dokonanego w ramach brania udziału w działalności obcego wywiadu albo działania na jego rzecz, lub przygotowanie do takich czynów, skierowanych przeciwko obiektom, urządzeniom, instalacjom lub sieciom infrastruktury krytycznej RP, mogących skutkować zakłóceniem ciągłości działania tych obiektów, urządzeń, instalacji lub sieci lub stworzeniem zagrożenia o charakterze terrorystycznym, w szczególności poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych, obserwacyjnych lub inwigilacyjnych, także za pomocą środków technicznych;
  • podpalenie lub próba podpalenia obiektu, urządzenia, instalacji lub sieci infrastruktury krytycznej RP lub obiektów, urządzeń, instalacji lub sieci przyległych do tejże infrastruktury, mogące doprowadzić do zakłócenia ciągłości działania infrastruktury krytycznej;
  • stwierdzenie naruszenia przez bezzałogowy statek powietrzny strefy obejmującej obiekt infrastruktury krytycznej lub jego bezpośrednie sąsiedztwo, jeżeli okoliczności zdarzenia wskazują na możliwość prowadzenia rozpoznania, przygotowania do zakłócenia ciągłości działania, sabotażu lub innego działania mogącego stanowić działania kwalifikowane jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym;
  • akt dywersji lub sabotażu dokonany w ramach brania udziału w działalności obcego wywiadu albo działania na jego rzecz, lub próba ich dokonana wobec lądowych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych lub światłowodowych, istotnych z punktu widzenia ciągłości działania infrastruktury krytycznej Rzeczypospolitej Polskiej.
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Ponadto, projekt zakłada uzupełnienie w kontekście aktualnie odnotowywanych zagrożeń incydentów związanych z realizacją działań ochronnych przez Służbę Ochrony Państwa, Straż Marszałkowską lub Żandarmerię Wojskową oraz z działalnością polityczną.

Dlatego też do katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym związanych z ochroną osób, obiektów i urządzeń ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa lub Żandarmerię Wojskową oraz z działalnością polityczną dodano bezprawne wtargnięcie na teren obiektu ochranianego przez SOP lub ŻW.

Oprócz tego dodano „bezprawne użycie lub próba użycia bezzałogowego statku powietrznego nad lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu ochranianego przez Służbę Ochrony Państwa lub Żandarmerię Wojskową albo ujawnienie działań mających na celu rozpoznanie, zakłócenie lub naruszenie działania tego obiektu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych”.

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MSWiA uzasadniając zmiany wskazało, że jest to spowodowane istotną zmianą środowiska bezpieczeństwa Polski, w szczególności, dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją geopolityczną, obejmującą trwające działania wojenne w regionie Europy Wschodniej, wzrostem aktywności służb wywiadowczych i obcych państw, a także nasileniem działań hybrydowych. W rezultacie, zagrożenia o charakterze terrorystycznym przybierają nowe formy i obejmują w szczególności ataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną państwa.

Polskie służby odnotowały znaczący wzrost aktywności obejmującej działania hybrydowe „poniżej progu wojny”. Zauważono też celowe naruszenia systemów technicznych oraz organizacyjnych obiektów o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki państwa i społeczeństwa.

Współczesne działania o charakterze terrorystycznym i hybrydowym coraz częściej przybierają formę sabotażu technicznego, dywersji informacyjnej lub cybernetycznej, a także działań destabilizujących, które mogą być realizowane bez jednoznacznego ujawnienia sprawcy i bez bezpośredniego użycia siły – wskazało MSWiA.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: bezpieczeństwoinfrastruktura krytycznaMSWiAterroryzm
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