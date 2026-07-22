MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym

Do opiniowania został przekazany projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w projekcie dodało do katalogu incydenty godzące w bezpieczeństwo lub ciągłość działania infrastruktury krytycznej.

Włączenie tego rodzaju zdarzeń umożliwi spójne podejście do przeciwdziałania zagrożeniom, wzmocni mechanizmy koordynacji międzyinstytucjonalnej oraz zapewni zgodność krajowych regulacji z praktyką międzynarodową i standardami sojuszniczymi – ocenił resort.

Projekt tworzy nową kategorię incydentów o charakterze terrorystycznym - incydenty godzące w bezpieczeństwo lub ciągłość działania infrastruktury krytycznej. W tej kategorii wyróżniono 9 wydarzeń. Wśród nich resort wskazał:

popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo aktu dywersji lub sabotażu dokonanego w ramach brania udziału w działalności obcego wywiadu albo działania na jego rzecz, lub przygotowanie do takich czynów, skierowanych przeciwko obiektom, urządzeniom, instalacjom lub sieciom infrastruktury krytycznej RP , mogących skutkować zakłóceniem ciągłości działania tych obiektów, urządzeń, instalacji lub sieci lub stworzeniem zagrożenia o charakterze terrorystycznym, w szczególności poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych, obserwacyjnych lub inwigilacyjnych, także za pomocą środków technicznych;

albo aktu dywersji lub sabotażu dokonanego w ramach brania udziału w działalności obcego wywiadu albo działania na jego rzecz, lub przygotowanie do takich czynów, skierowanych przeciwko obiektom, urządzeniom, instalacjom lub sieciom , mogących skutkować zakłóceniem ciągłości działania tych obiektów, urządzeń, instalacji lub sieci lub stworzeniem zagrożenia o charakterze terrorystycznym, w szczególności poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych, obserwacyjnych lub inwigilacyjnych, także za pomocą środków technicznych; podpalenie lub próba podpalenia obiektu, urządzenia, instalacji lub sieci infrastruktury krytycznej RP lub obiektów, urządzeń, instalacji lub sieci przyległych do tejże infrastruktury, mogące doprowadzić do zakłócenia ciągłości działania infrastruktury krytycznej ;

lub obiektów, urządzeń, instalacji lub sieci przyległych do tejże infrastruktury, mogące doprowadzić do zakłócenia ciągłości działania ; stwierdzenie naruszenia przez bezzałogowy statek powietrzny strefy obejmującej obiekt infrastruktury krytycznej lub jego bezpośrednie sąsiedztwo, jeżeli okoliczności zdarzenia wskazują na możliwość prowadzenia rozpoznania, przygotowania do zakłócenia ciągłości działania, sabotażu lub innego działania mogącego stanowić działania kwalifikowane jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym ;

lub jego bezpośrednie sąsiedztwo, jeżeli okoliczności zdarzenia wskazują na możliwość prowadzenia rozpoznania, przygotowania do zakłócenia ciągłości działania, sabotażu lub innego działania mogącego stanowić działania kwalifikowane jako przestępstwo o ; akt dywersji lub sabotażu dokonany w ramach brania udziału w działalności obcego wywiadu albo działania na jego rzecz, lub próba ich dokonana wobec lądowych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych lub światłowodowych, istotnych z punktu widzenia ciągłości działania infrastruktury krytycznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona najważniejszych osób w państwie a zagrożenia terrorystyczne

Ponadto, projekt zakłada uzupełnienie w kontekście aktualnie odnotowywanych zagrożeń incydentów związanych z realizacją działań ochronnych przez Służbę Ochrony Państwa, Straż Marszałkowską lub Żandarmerię Wojskową oraz z działalnością polityczną.

Dlatego też do katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym związanych z ochroną osób, obiektów i urządzeń ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa lub Żandarmerię Wojskową oraz z działalnością polityczną dodano bezprawne wtargnięcie na teren obiektu ochranianego przez SOP lub ŻW.

Oprócz tego dodano „bezprawne użycie lub próba użycia bezzałogowego statku powietrznego nad lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu ochranianego przez Służbę Ochrony Państwa lub Żandarmerię Wojskową albo ujawnienie działań mających na celu rozpoznanie, zakłócenie lub naruszenie działania tego obiektu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych”.

MSWiA: więcej działań hybrydowych poniżej progu wojny

MSWiA uzasadniając zmiany wskazało, że jest to spowodowane istotną zmianą środowiska bezpieczeństwa Polski, w szczególności, dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją geopolityczną, obejmującą trwające działania wojenne w regionie Europy Wschodniej, wzrostem aktywności służb wywiadowczych i obcych państw, a także nasileniem działań hybrydowych. W rezultacie, zagrożenia o charakterze terrorystycznym przybierają nowe formy i obejmują w szczególności ataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną państwa.

Polskie służby odnotowały znaczący wzrost aktywności obejmującej działania hybrydowe „poniżej progu wojny”. Zauważono też celowe naruszenia systemów technicznych oraz organizacyjnych obiektów o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki państwa i społeczeństwa.