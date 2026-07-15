Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028

Do uzgodnień międzyresortowych przekazany został projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych. Zgodnie z nim limit przyjęć na rok akademickim 2027/2028 został określony na poziomie 2 373 osób.

Limit uwzględnia potrzeby zgłoszone przez poszczególne komponenty Sił Zbrojnych RP w zakresie uzupełniania pierwszych oficerskich stanowisk służbowych w danych korpusach osobowych w 2032 r. – wyjaśnia resort.

MON podkreśliło, że zgłoszone potrzeby kształcenia w ramach stacjonarnych studiów wojskowych „poparte są analizą sytuacji w zakresie nieobsadzonych pierwszych stanowisk służbowych w korpusie oficerów zawodowych, w perspektywie zrealizowanego przez kandydatów objętych limitem 2373 miejsc, procesu kształcenia zakończonego otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzającym wykształcenie wyższe oraz uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego”.

Limity na poszczególnych uczelniach

Nabór w 2027 r. zostanie przeprowadzony w czterech krajowych uczelniach wojskowych:

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – 1200 miejsc;

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – 186 miejsc;

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki – 752 miejsca;

Lotniczej Akademii Wojskowej – 236 miejsc.

W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego limity przyjęć będą dotyczyć 13 kierunków:

Budownictwa – 56 miejsc;

Chemii – 17 miejsc;

Elektroniki i telekomunikacji – 268 miejsc;

Geodezji i kartografii – 81 miejsc;

Informatyki – 77 miejsc;

Inżynierii bezpieczeństwa – 13 miejsc;

Kryptologii i cyberbezpieczeństwie – 84 miejsca;

Logistyki – 67 miejsc;

Logistyki ekonomicznej – 73 miejsca;

Lotnictwa i kosmonautyki - 126 miejsc;

Mechaniki i budowy maszyn – 87 miejsc

Mechatroniki – 147 miejsc;

Technologii elektronicznych i telekomunikacyjnych – 104 miejsca.

Dla Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte określono limity dla siedmiu prowadzonych tam kierunków. Są to: automatyka i robotyka – 15 miejsc, informatyka - 23 miejsca, logistyka – 11 miejsc, mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc, mechatronika – 21 miejsc, nawigacja – 75 miejsc, systemy informacyjne w bezpieczeństwie – 10 miejsc.

Na Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki limity określono na czterech możliwych kierunkach: dowodzeniu – 623 miejsca, informatyce – 16 miejsc, inżynierii bezpieczeństwa 89 miejsc i logistyce – 24 miejsca.

W limity przyjęć zostały określone na czterech kierunkach: inżynierii bezpieczeństwa powietrznego – 46 miejsc, logistyce - 20 miejsc, lotnictwie i kosmonautyce – 109 miejsc i na nawigacji – 61 miejsc. Lotniczej Akademii Wojskowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona w trakcie kształcenia

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych są powoływane do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia. Szczegółowe warunki służby wojskowej w trakcie kształcenia określane są w rozporządzeniach ministra obrony narodowej.

Uczelnie wojskowe realizują kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących przyszłych żołnierzy zawodowych (w danej specjalności wojskowej) na potrzeby poszczególnych korpusów i grup osobowych. Muszą uwzględniać specyfikę służby oraz indywidualne predyspozycje kandydatów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych (o stopniu etatowym podporucznik/porucznik).

Absolwenci studiów w uczelniach wojskowych po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzającym wykształcenie wyższe oraz tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego zostają promowani na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów (podporucznik/podporucznik marynarki) i wyznaczani na pierwsze stanowisko służbowe o stopniu etatowym podporucznik/porucznik.