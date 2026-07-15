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Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 13:03
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy/Shutterstock
Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nowym limitem dla kandydatów na żołnierzy zawodowych chcących rozpocząć studia na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Nowy limit uwzględnia potrzeby zgłoszone przez poszczególne komponenty Sił Zbrojnych RP.

Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028

Do uzgodnień międzyresortowych przekazany został projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych. Zgodnie z nim limit przyjęć na rok akademickim 2027/2028 został określony na poziomie 2 373 osób.

Limit uwzględnia potrzeby zgłoszone przez poszczególne komponenty Sił Zbrojnych RP w zakresie uzupełniania pierwszych oficerskich stanowisk służbowych w danych korpusach osobowych w 2032 r. – wyjaśnia resort.

MON podkreśliło, że zgłoszone potrzeby kształcenia w ramach stacjonarnych studiów wojskowych „poparte są analizą sytuacji w zakresie nieobsadzonych pierwszych stanowisk służbowych w korpusie oficerów zawodowych, w perspektywie zrealizowanego przez kandydatów objętych limitem 2373 miejsc, procesu kształcenia zakończonego otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzającym wykształcenie wyższe oraz uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego”.

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Limity na poszczególnych uczelniach

Nabór w 2027 r. zostanie przeprowadzony w czterech krajowych uczelniach wojskowych:

  • Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – 1200 miejsc;
  • Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – 186 miejsc;
  • Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki – 752 miejsca;
  • Lotniczej Akademii Wojskowej – 236 miejsc.

W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego limity przyjęć będą dotyczyć 13 kierunków:

  • Budownictwa – 56 miejsc;
  • Chemii – 17 miejsc;
  • Elektroniki i telekomunikacji – 268 miejsc;
  • Geodezji i kartografii – 81 miejsc;
  • Informatyki – 77 miejsc;
  • Inżynierii bezpieczeństwa – 13 miejsc;
  • Kryptologii i cyberbezpieczeństwie – 84 miejsca;
  • Logistyki – 67 miejsc;
  • Logistyki ekonomicznej – 73 miejsca;
  • Lotnictwa i kosmonautyki - 126 miejsc;
  • Mechaniki i budowy maszyn – 87 miejsc
  • Mechatroniki – 147 miejsc;
  • Technologii elektronicznych i telekomunikacyjnych – 104 miejsca.

Dla Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte określono limity dla siedmiu prowadzonych tam kierunków. Są to: automatyka i robotyka – 15 miejsc, informatyka - 23 miejsca, logistyka – 11 miejsc, mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc, mechatronika – 21 miejsc, nawigacja – 75 miejsc, systemy informacyjne w bezpieczeństwie – 10 miejsc.

Na Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki limity określono na czterech możliwych kierunkach: dowodzeniu – 623 miejsca, informatyce – 16 miejsc, inżynierii bezpieczeństwa 89 miejsc i logistyce – 24 miejsca.

W limity przyjęć zostały określone na czterech kierunkach: inżynierii bezpieczeństwa powietrznego – 46 miejsc, logistyce - 20 miejsc, lotnictwie i kosmonautyce – 109 miejsc i na nawigacji – 61 miejsc. Lotniczej Akademii Wojskowej.

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Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona w trakcie kształcenia

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych są powoływane do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia. Szczegółowe warunki służby wojskowej w trakcie kształcenia określane są w rozporządzeniach ministra obrony narodowej.

Uczelnie wojskowe realizują kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących przyszłych żołnierzy zawodowych (w danej specjalności wojskowej) na potrzeby poszczególnych korpusów i grup osobowych. Muszą uwzględniać specyfikę służby oraz indywidualne predyspozycje kandydatów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych (o stopniu etatowym podporucznik/porucznik).

Absolwenci studiów w uczelniach wojskowych po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzającym wykształcenie wyższe oraz tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego zostają promowani na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów (podporucznik/podporucznik marynarki) i wyznaczani na pierwsze stanowisko służbowe o stopniu etatowym podporucznik/porucznik.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: uczelniastudiaMONżołnierze
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