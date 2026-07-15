Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028
Do uzgodnień międzyresortowych przekazany został projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych. Zgodnie z nim limit przyjęć na rok akademickim 2027/2028 został określony na poziomie 2 373 osób.
Limit uwzględnia potrzeby zgłoszone przez poszczególne komponenty Sił Zbrojnych RP w zakresie uzupełniania pierwszych oficerskich stanowisk służbowych w danych korpusach osobowych w 2032 r. – wyjaśnia resort.
MON podkreśliło, że zgłoszone potrzeby kształcenia w ramach stacjonarnych studiów wojskowych „poparte są analizą sytuacji w zakresie nieobsadzonych pierwszych stanowisk służbowych w korpusie oficerów zawodowych, w perspektywie zrealizowanego przez kandydatów objętych limitem 2373 miejsc, procesu kształcenia zakończonego otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzającym wykształcenie wyższe oraz uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego”.
Limity na poszczególnych uczelniach
Nabór w 2027 r. zostanie przeprowadzony w czterech krajowych uczelniach wojskowych:
- Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – 1200 miejsc;
- Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – 186 miejsc;
- Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki – 752 miejsca;
- Lotniczej Akademii Wojskowej – 236 miejsc.
W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego limity przyjęć będą dotyczyć 13 kierunków:
- Budownictwa – 56 miejsc;
- Chemii – 17 miejsc;
- Elektroniki i telekomunikacji – 268 miejsc;
- Geodezji i kartografii – 81 miejsc;
- Informatyki – 77 miejsc;
- Inżynierii bezpieczeństwa – 13 miejsc;
- Kryptologii i cyberbezpieczeństwie – 84 miejsca;
- Logistyki – 67 miejsc;
- Logistyki ekonomicznej – 73 miejsca;
- Lotnictwa i kosmonautyki - 126 miejsc;
- Mechaniki i budowy maszyn – 87 miejsc
- Mechatroniki – 147 miejsc;
- Technologii elektronicznych i telekomunikacyjnych – 104 miejsca.
Dla Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte określono limity dla siedmiu prowadzonych tam kierunków. Są to: automatyka i robotyka – 15 miejsc, informatyka - 23 miejsca, logistyka – 11 miejsc, mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc, mechatronika – 21 miejsc, nawigacja – 75 miejsc, systemy informacyjne w bezpieczeństwie – 10 miejsc.
Na Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki limity określono na czterech możliwych kierunkach: dowodzeniu – 623 miejsca, informatyce – 16 miejsc, inżynierii bezpieczeństwa 89 miejsc i logistyce – 24 miejsca.
W limity przyjęć zostały określone na czterech kierunkach: inżynierii bezpieczeństwa powietrznego – 46 miejsc, logistyce - 20 miejsc, lotnictwie i kosmonautyce – 109 miejsc i na nawigacji – 61 miejsc. Lotniczej Akademii Wojskowej.
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona w trakcie kształcenia
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych są powoływane do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia. Szczegółowe warunki służby wojskowej w trakcie kształcenia określane są w rozporządzeniach ministra obrony narodowej.
Uczelnie wojskowe realizują kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących przyszłych żołnierzy zawodowych (w danej specjalności wojskowej) na potrzeby poszczególnych korpusów i grup osobowych. Muszą uwzględniać specyfikę służby oraz indywidualne predyspozycje kandydatów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych (o stopniu etatowym podporucznik/porucznik).
Absolwenci studiów w uczelniach wojskowych po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzającym wykształcenie wyższe oraz tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego zostają promowani na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów (podporucznik/podporucznik marynarki) i wyznaczani na pierwsze stanowisko służbowe o stopniu etatowym podporucznik/porucznik.
Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową.
Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże.