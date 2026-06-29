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Służby zatrzymały 11 obywateli Ukrainy i Białorusi. Chodzi o powiązania z Rosją

Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 15:27
Służby zatrzymały 11 obywateli Ukrainy i Białorusi. Chodzi o powiązania z Rosją
Służby zatrzymały 11 obywateli Ukrainy i Białorusi. Chodzi o powiązania z Rosją/Shutterstock
Funkcjonariusze ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi w celu ich natychmiastowego wydalenia z Polski – poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Według ustaleń zatrzymani mieli powiązania w Rosji i Białorusi.

Służby zatrzymały 11 obywateli Rosji i Białorusi

W ostatnich dniach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy funkcjonariusze ABW, we współpracy ze Strażą Graniczną, zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Białorusi. Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do zatrzymania doszło w związku z rozpoznaniem mechanizmu wykorzystywania ukraińskich uchodźców w Polsce do działań inspirowanych i finansowanych przez Rosję.

O akcji poinformował w poniedziałek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Polityk przekazał, że cudzoziemcy zostaną natychmiastowo wydaleni z Polski.

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Chodzi o powiązania z Rosją

Z ustaleń ABW wynika, że zatrzymane osoby posiadały powiązania w Rosji i Białorusi. Od jesieni 2025 r. rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Uczestnicy protestów otrzymywali wynagrodzenie za udział, a środki na ten cel — według wiedzy ABW — pochodziły z Rosji.

Celem organizatorów było stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym. Do inicjowania protestów używano tematów budzących emocje, m.in. informacji o skandalach korupcyjnych i bieżących wydarzeniach ukraińskiej polityki wewnętrznej.

To przykład działań poniżej progu klasycznej agresji, których celem jest rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu – oceniła ABW.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: RosjabezpieczeństwosłużbyABW
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