Służby zatrzymały 11 obywateli Rosji i Białorusi

W ostatnich dniach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy funkcjonariusze ABW, we współpracy ze Strażą Graniczną, zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Białorusi. Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do zatrzymania doszło w związku z rozpoznaniem mechanizmu wykorzystywania ukraińskich uchodźców w Polsce do działań inspirowanych i finansowanych przez Rosję.

O akcji poinformował w poniedziałek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Polityk przekazał, że cudzoziemcy zostaną natychmiastowo wydaleni z Polski.

Funkcjonariusze ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi w celu ich natychmiastowego wydalenia z Polski. Od jesieni 2025 osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) June 29, 2026 Rozwiń

Chodzi o powiązania z Rosją

Z ustaleń ABW wynika, że zatrzymane osoby posiadały powiązania w Rosji i Białorusi. Od jesieni 2025 r. rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Uczestnicy protestów otrzymywali wynagrodzenie za udział, a środki na ten cel — według wiedzy ABW — pochodziły z Rosji.

Celem organizatorów było stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym. Do inicjowania protestów używano tematów budzących emocje, m.in. informacji o skandalach korupcyjnych i bieżących wydarzeniach ukraińskiej polityki wewnętrznej.