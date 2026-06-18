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Będzie nowy wiceszef CBA? Minister Tomasz Siemoniak zwrócił się z rekomendacją

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 08:35
Będzie nowy wiceszef CBA? Minister Tomasz Siemoniak zwrócił się z rekomendacją
Będzie nowy wiceszef CBA? Minister Tomasz Siemoniak zwrócił się z rekomendacją/East News
Zwróciłem się w imieniu premiera do Sejmowej Komisji Służb Specjalnych o zaopiniowanie nadinspektora Cezarego Luby na stanowisko zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy likwidującej CBA celowe jest powołanie w tej chwili co najmniej jednego zastępcy szefa służby - przekazał na X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Będzie nowy wiceszef CBA?

O chęci powołania zastępcy szefa Centralnego Biura Antyterrorystycznego poinformował w czwartek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak wyjaśnił, w imieniu premiera zwrócił się do sejmowej Komisji Służb Specjalnych o zaopiniowanie nadinspektora Cezarego Luby na to stanowisko. Jak dodał, konsultacje w tej sprawie trwały od kilku tygodni we współpracy z MSWiA i policją.

W związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy likwidującej CBA celowe jest powołanie w tej chwili co najmniej jednego zastępcy szefa służby - podkreślił Siemoniak.

Minister wyjaśnił, że Cezary Luba jest doświadczonym funkcjonariuszem policji, ostatnio sprawującym funkcję Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Polityk ocenił, że po jego ewentualnym powołaniu przez premiera, Luba stanie się "gwarantem ścisłej współpracy CBA z policją i prokuraturą, apolityczności tej służby oraz realizacji ustawowego zadania walki z korupcją".

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Likwidacja CBA powstrzymana przez prezydenta

Pomimo uchwalenia przez parlament ustawy z 17 kwietnia 2026 r. o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prezydent Karol Nawrocki zawetował nowe przepisy.

W jego opinii, w wyniku likwidacji CBA powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego oraz utraty ciągłości postępowań, co bezpośrednio zagraża fundamentom zaufania do państwa. Zdaniem prezydenta, ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją.

Ustawa o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakładała likwidację tej służby od 1 października 2026 r. i przeniesienie ciężaru walki z korupcją na inne wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje – ABW, KAS, SKW oraz policję. Ustawa zakładała powołanie w ramach policji specjalistycznej jednostki organizacyjnej – Centralnego Biura Zwalczania Korupcji - odpowiedzialnego za realizację na obszarze całego kraju zadań w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw pozostających w związku z korupcją oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw.

Funkcjonariuszom nowo powołanego CBZK miało przysługiwać w pełni możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych.

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Czym zajmuje się CBA?

Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

W skład CBA wchodzą 23 jednostki organizacyjne. Biuro zatrudnia ponad 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to m.in. osoby zajmujące się pracą operacyjną, czynnościami dochodzeniowo-śledczymi, analizami, kontrolą czy bezpośrednimi działaniami ochronnymi.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: służby specjalneprezydentkorupcjaCBA
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