Forsal logo

Ponad 971 tys. osób, które uciekły z Ukrainy, ma w Polsce nadaną ochronę czasową. To jeden z najwyższych wyników w UE

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 17:00
Ponad 971 tys. osób, które uciekły z Ukrainy, ma w Polsce nadaną ochronę czasową. To jeden z najwyższych wyników w UE
Ponad 971 tys. osób, które uciekły z Ukrainy, ma w Polsce nadaną ochronę czasową. To jeden z najwyższych wyników w UE/Shutterstock
Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, liczba obywateli państw trzecich ze statusem ochrony czasowej, którzy uciekli z Ukrainy, z końcem kwietnia w Polsce wzrosła do ponad 971 tys. Jest to druga największa liczba wśród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Ponad 971 tys. osób, które uciekły z Ukrainy, ma w Polsce nadaną ochronę czasową

Na 30 kwietnia 2026 r. 4,37 mln obywateli państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy, posiadało status ochrony czasowej w UE. W porównaniu ze stanem na koniec marca 2026 r. łączna liczba osób z Ukrainy objętych ochroną czasową wzrosła o 42 990 (wzrost o 1 proc.).

Krajami UE, w których przebywała największa liczba beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy, były Niemcy (1 279 660 osób, 29,3 proc. ogółu UE), Polska (971 255 osób, 22,2 proc.) i Czechy (384 435 osób, 8,8 proc.).

Wśród krajów UE liczba osób objętych ochroną czasową wzrosła w 24 krajach, a w 3 innych spadła. Największy bezwzględny wzrost odnotowano w:

  • Polsce (9 850 osób; wzrost o 1 proc.),
  • Włoszech (7 020 osób; wzrost o 20,8 proc.),
  • Niemczech (4 705 osób; wzrost o 0,4 proc.).

Największe spadki odnotowano we Francji (440 osób; spadek o 0,9 proc.) i Irlandii (125 osób; spadek o 0,1 proc.).

Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa. Do końca kwietnia niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa. Do końca kwietnia niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy

Polska w czołówce państw UE

Najwyższy wskaźnik liczby beneficjentów ochrony czasowej na tysiąc osób odnotowano w Czechach (35,2), Polsce (26,6) i Słowacji (26,5), podczas gdy w całej UE wskaźnik ten wyniósł 9,7 na tysiąc osób.

Na dzień 30 kwietnia 2026 r. obywatele Ukrainy stanowili ponad 98,5 proc. beneficjentów ochrony czasowej w UE. Wśród innych obywateli państw trzecich objętych ochroną tymczasową w UE, byli Rosjanie (11 750 osób; 0,3 proc.), Nigerczycy (4 705 osób; 0,1 proc.) i Azerowie (4 345 osób; 0,1 proc.).

Dorosłe kobiety stanowiły 43,4 proc. beneficjentów, z czego 53,9 proc. było w wieku 35–64 lat. Nieletni stanowili prawie jedną trzecią (29,9 proc.), a dorośli mężczyźni nieco ponad jedną czwartą (26,7 proc.) ogółu. Chłopcy i dziewczynki poniżej 18. roku życia stanowili odpowiednio 15,8 proc. i 14,1 proc.

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. W tych branżach pracuje ich najwięcej
Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. W tych branżach pracuje ich najwięcej

155 640 nowych decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej w pierwszych miesiącach 2026 roku

W pierwszym kwartale 2026 r. kraje UE wydały 155 640 nowych decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej. W porównaniu z czwartym kwartałem 2025 r. liczba nowych decyzji spadła o 32 300 (spadek o 17,2 proc.).

Spadek w pierwszym kwartale 2026 r. zaobserwowano w 22 krajach UE, przy czym trzy największe spadki bezwzględne odnotowano w:

  • Polsce (spadek o 12 325 osób),
  • Czechach (spadek o 5 905 osób),
  • Danii (spadek o 2 415 osób).

Pięć krajów UE wydało więcej decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej w pierwszym kwartale 2026 r. niż w czwartym kwartale 2025 r., przy czym trzy największe wzrosty odnotowano na Cyprze (wzrost o 585 osób), w Grecji (wzrost o 55 osób) i Chorwacji (wzrost o 20 osób).

Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.

Ochrona tymczasowa dla uciekających z Ukrainy w UE

Od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 r. państwa UE udzieliły tymczasowej ochrony 7,06 mln osób uciekających z Ukrainy. Od marca 2022 r. Polska (2 157 240 decyzji, 30,5 proc. ogółu UE), Niemcy (1 597 925 decyzji, 22,6 proc.) i Czechy (762 580 decyzji, 10,8 proc.) wydały prawie dwie trzecie (64 proc.) tych decyzji.

4 marca 2022 r. Rada Europejska jednogłośnie przyjęła decyzję wykonawczą wprowadzającą tymczasową ochronę dla osób uciekających z Ukrainy w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. 13 czerwca 2025 r. Rada przedłużyła obowiązywanie tymczasowej ochrony do 4 marca 2027 r.

Ochrona tymczasowa to procedura udzielana wyłącznie w przypadku masowego napływu lub zbliżającego się masowego napływu osób przesiedlonych z państw trzecich, które nie mogą powrócić do kraju pochodzenia. Osobom tym udziela się natychmiastowej i tymczasowej ochrony, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko, że system azylowy nie będzie w stanie obsłużyć napływu bez negatywnego wpływu na jego sprawne funkcjonowanie, w interesie osób zainteresowanych oraz innych osób ubiegających się o ochronę.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPonad 971 tys. osób, które uciekły z Ukrainy, ma w Polsce nadaną ochronę czasową. To jeden z najwyższych wyników w UE »
Tematy: PolskaUEUkrainaochrona tymczasowa
Powiązane
Pakt migracyjny wchodzi w życie. Co to oznacza dla Polski?
Unijny pakt migracyjny wchodzi w życie. Co to oznacza dla Polski?
Kontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie?
Kontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie?
Unia Europejska zaostrza politykę migracyjną. Centra powrotowe dla cudzoziemców coraz bliżej
Unia Europejska zaostrza politykę migracyjną. Centra powrotowe dla cudzoziemców coraz bliżej
Zobacz
|
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
pieniądze, oszczędności, podatki, obligacje, lokaty, konta OKI
Powyżej tych kwot oszczędności trzeba będzie od 2027 r. płacić nowy podatek. Podatek Belki nie zniknie ale będą zwolnienia podatkowe dla posiadaczy kont OKI
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowane. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Policjant kontroluje stan techniczny i światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Wizualizacja pociągu Avelia Horizon
Pojadą ponad 300 km/h. Kto zbuduje superszybkie pociągi dla Polski?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj