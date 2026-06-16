Ponad 971 tys. osób, które uciekły z Ukrainy, ma w Polsce nadaną ochronę czasową

Na 30 kwietnia 2026 r. 4,37 mln obywateli państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy, posiadało status ochrony czasowej w UE. W porównaniu ze stanem na koniec marca 2026 r. łączna liczba osób z Ukrainy objętych ochroną czasową wzrosła o 42 990 (wzrost o 1 proc.).

Krajami UE, w których przebywała największa liczba beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy, były Niemcy (1 279 660 osób, 29,3 proc. ogółu UE), Polska (971 255 osób, 22,2 proc.) i Czechy (384 435 osób, 8,8 proc.).

Wśród krajów UE liczba osób objętych ochroną czasową wzrosła w 24 krajach, a w 3 innych spadła. Największy bezwzględny wzrost odnotowano w:

Polsce (9 850 osób; wzrost o 1 proc.),

(9 850 osób; wzrost o 1 proc.), Włoszech (7 020 osób; wzrost o 20,8 proc.),

Niemczech (4 705 osób; wzrost o 0,4 proc.).

Największe spadki odnotowano we Francji (440 osób; spadek o 0,9 proc.) i Irlandii (125 osób; spadek o 0,1 proc.).

Polska w czołówce państw UE

Najwyższy wskaźnik liczby beneficjentów ochrony czasowej na tysiąc osób odnotowano w Czechach (35,2), Polsce (26,6) i Słowacji (26,5), podczas gdy w całej UE wskaźnik ten wyniósł 9,7 na tysiąc osób.

Na dzień 30 kwietnia 2026 r. obywatele Ukrainy stanowili ponad 98,5 proc. beneficjentów ochrony czasowej w UE. Wśród innych obywateli państw trzecich objętych ochroną tymczasową w UE, byli Rosjanie (11 750 osób; 0,3 proc.), Nigerczycy (4 705 osób; 0,1 proc.) i Azerowie (4 345 osób; 0,1 proc.).

Dorosłe kobiety stanowiły 43,4 proc. beneficjentów, z czego 53,9 proc. było w wieku 35–64 lat. Nieletni stanowili prawie jedną trzecią (29,9 proc.), a dorośli mężczyźni nieco ponad jedną czwartą (26,7 proc.) ogółu. Chłopcy i dziewczynki poniżej 18. roku życia stanowili odpowiednio 15,8 proc. i 14,1 proc.

155 640 nowych decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej w pierwszych miesiącach 2026 roku

W pierwszym kwartale 2026 r. kraje UE wydały 155 640 nowych decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej. W porównaniu z czwartym kwartałem 2025 r. liczba nowych decyzji spadła o 32 300 (spadek o 17,2 proc.).

Spadek w pierwszym kwartale 2026 r. zaobserwowano w 22 krajach UE, przy czym trzy największe spadki bezwzględne odnotowano w:

Polsce (spadek o 12 325 osób),

(spadek o 12 325 osób), Czechach (spadek o 5 905 osób),

Danii (spadek o 2 415 osób).

Pięć krajów UE wydało więcej decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej w pierwszym kwartale 2026 r. niż w czwartym kwartale 2025 r., przy czym trzy największe wzrosty odnotowano na Cyprze (wzrost o 585 osób), w Grecji (wzrost o 55 osób) i Chorwacji (wzrost o 20 osób).

Ochrona tymczasowa dla uciekających z Ukrainy w UE

Od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 r. państwa UE udzieliły tymczasowej ochrony 7,06 mln osób uciekających z Ukrainy. Od marca 2022 r. Polska (2 157 240 decyzji, 30,5 proc. ogółu UE), Niemcy (1 597 925 decyzji, 22,6 proc.) i Czechy (762 580 decyzji, 10,8 proc.) wydały prawie dwie trzecie (64 proc.) tych decyzji.

4 marca 2022 r. Rada Europejska jednogłośnie przyjęła decyzję wykonawczą wprowadzającą tymczasową ochronę dla osób uciekających z Ukrainy w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. 13 czerwca 2025 r. Rada przedłużyła obowiązywanie tymczasowej ochrony do 4 marca 2027 r.

Ochrona tymczasowa to procedura udzielana wyłącznie w przypadku masowego napływu lub zbliżającego się masowego napływu osób przesiedlonych z państw trzecich, które nie mogą powrócić do kraju pochodzenia. Osobom tym udziela się natychmiastowej i tymczasowej ochrony, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko, że system azylowy nie będzie w stanie obsłużyć napływu bez negatywnego wpływu na jego sprawne funkcjonowanie, w interesie osób zainteresowanych oraz innych osób ubiegających się o ochronę.