Do maja niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy

Jak poinformował Forsal.pl Urząd do Spraw Cudzoziemców, w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2026 roku, wydanych zostało ponad 3 tysiące decyzji. Ochrona międzynarodowa została udzielona 640 osobom, a średni wskaźnik uznawalności w tym okresie wyniósł 28 proc.

Ochrona międzynarodowa dzieli się w Polsce na ochronę uzupełniającą oraz status uchodźcy. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku ochronę uzupełniającą uzyskało 461 osób. Głównymi beneficjentami są:

obywatele Białorusi (354 osoby, 77 proc. wszystkich decyzji);

obywatele Ukrainy (66 osób);

obywatele Etiopii (10 osób).

Status uchodźcy przyznawany jest dużo rzadziej. Od stycznia do końca kwietnia zdecydowano się go przyznać 179 osobom. Otrzymali go głównie:

obywatele Białorusi (143 osoby);

Nigerii (8 osób);

Rosji (6 osób).

Decyzje negatywne, umorzenia i ich powody. Którzy cudzoziemcy nie dostają ochrony?

Jak wyjaśnia UdSC, głównym trendem pozostają decyzje negatywne, które stanowią 55 proc. wszystkich zakończonych spraw (1,7 tys. decyzji). Ponad 78 proc. wszystkich odmów (1,3 tys.) dotyczyło obywateli Ukrainy, co bezpośrednio rzutuje na niski wskaźnik uznawalności dla tej nacji (5 proc.). Kolejnymi grupami z wysoką liczbą decyzji negatywnych są obywatele Rosji (127) oraz Afganistanu (41).

Umorzenia postępowań stanowią natomiast prawie 25 proc. wszystkich rozstrzygnięć (754 decyzje). Wynikają one najczęściej z opuszczenia terytorium Polski przez cudzoziemca jeszcze w trakcie trwania procedury. Trend ten jest najbardziej widoczny w następujących grupach:

Ukraina: 229 umorzeń,

Białoruś: 79 umorzeń,

Somalia: 57 umorzeń,

Rosja i Tadżykistan: po 43 umorzenia,

Afganistan: 40 umorzeń.

Średni czas wydania decyzji UdSC to około 9 miesięcy

Według stanu na 1 maja 2026 r., w toku pozostają 8 093 sprawy. Świadczy to o stabilizacji obciążenia urzędu i rozładowywaniu zaległości z rekordowego 2024 roku (ponad 17 tys. wniosków).

Przy obecnym napływie wniosków (ok. 2,2 tys. osób w analizowanym okresie), liczba wydawanych decyzji (ponad 3 tys.) pozwala na sukcesywną redukcję liczby spraw oczekujących. W marcu odnotowano najwyższą miesięczną liczbę wydanych decyzji w 2026 roku (1 032), co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r. (782).

Średni czas trwania postępowania wynosi obecnie 277 dni (ok. 9 miesięcy). Jest to wynik stabilny, uwzględniający specyfikę spraw skomplikowanych pod kątem bezpieczeństwa, wymagających pogłębionej weryfikacji oraz konieczność zachowania rzetelności procedur uchodźczych – ocenił UdSC.

Ochrona międzynarodowa w Polsce

Ochrona międzynarodowa jest udzielana na podstawie przepisów ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które:

spełniają warunki do nadania statusu uchodźcy lub

lub nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, ale kwalifikują się do uzyskania ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: