Forsal logo

Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa. Do końca kwietnia niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 18:00
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa. Do końca kwietnia niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa. Do końca kwietnia niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy/shutterstock
Z łącznej liczby ponad 3 tys. wydanych decyzji w pierwszych czterech miesiącach 2026 r., ochrona międzynarodowa została udzielona 640 osobom. W tym status uchodźcy został przyznany 179 osobom - poinformował Forsal.pl Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Do maja niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy

Jak poinformował Forsal.pl Urząd do Spraw Cudzoziemców, w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2026 roku, wydanych zostało ponad 3 tysiące decyzji. Ochrona międzynarodowa została udzielona 640 osobom, a średni wskaźnik uznawalności w tym okresie wyniósł 28 proc.

Ochrona międzynarodowa dzieli się w Polsce na ochronę uzupełniającą oraz status uchodźcy. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku ochronę uzupełniającą uzyskało 461 osób. Głównymi beneficjentami są:

  • obywatele Białorusi (354 osoby, 77 proc. wszystkich decyzji);
  • obywatele Ukrainy (66 osób);
  • obywatele Etiopii (10 osób).

Status uchodźcy przyznawany jest dużo rzadziej. Od stycznia do końca kwietnia zdecydowano się go przyznać 179 osobom. Otrzymali go głównie:

  • obywatele Białorusi (143 osoby);
  • Nigerii (8 osób);
  • Rosji (6 osób).
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.

Decyzje negatywne, umorzenia i ich powody. Którzy cudzoziemcy nie dostają ochrony?

Jak wyjaśnia UdSC, głównym trendem pozostają decyzje negatywne, które stanowią 55 proc. wszystkich zakończonych spraw (1,7 tys. decyzji). Ponad 78 proc. wszystkich odmów (1,3 tys.) dotyczyło obywateli Ukrainy, co bezpośrednio rzutuje na niski wskaźnik uznawalności dla tej nacji (5 proc.). Kolejnymi grupami z wysoką liczbą decyzji negatywnych są obywatele Rosji (127) oraz Afganistanu (41).

Umorzenia postępowań stanowią natomiast prawie 25 proc. wszystkich rozstrzygnięć (754 decyzje). Wynikają one najczęściej z opuszczenia terytorium Polski przez cudzoziemca jeszcze w trakcie trwania procedury. Trend ten jest najbardziej widoczny w następujących grupach:

  • Ukraina: 229 umorzeń,
  • Białoruś: 79 umorzeń,
  • Somalia: 57 umorzeń,
  • Rosja i Tadżykistan: po 43 umorzenia,
  • Afganistan: 40 umorzeń.
Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. W tych branżach pracuje ich najwięcej
Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. W tych branżach pracuje ich najwięcej

Średni czas wydania decyzji UdSC to około 9 miesięcy

Według stanu na 1 maja 2026 r., w toku pozostają 8 093 sprawy. Świadczy to o stabilizacji obciążenia urzędu i rozładowywaniu zaległości z rekordowego 2024 roku (ponad 17 tys. wniosków).

Przy obecnym napływie wniosków (ok. 2,2 tys. osób w analizowanym okresie), liczba wydawanych decyzji (ponad 3 tys.) pozwala na sukcesywną redukcję liczby spraw oczekujących. W marcu odnotowano najwyższą miesięczną liczbę wydanych decyzji w 2026 roku (1 032), co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r. (782).

Średni czas trwania postępowania wynosi obecnie 277 dni (ok. 9 miesięcy). Jest to wynik stabilny, uwzględniający specyfikę spraw skomplikowanych pod kątem bezpieczeństwa, wymagających pogłębionej weryfikacji oraz konieczność zachowania rzetelności procedur uchodźczych – ocenił UdSC.

Kontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie?
Kontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie?

Ochrona międzynarodowa w Polsce

Ochrona międzynarodowa jest udzielana na podstawie przepisów ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które:

  • spełniają warunki do nadania statusu uchodźcy lub
  • nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, ale kwalifikują się do uzyskania ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

  • orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,
  • tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
  • poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCudzoziemcy a ochrona międzynarodowa. Do końca kwietnia niecałe 200 osób uzyskało status uchodźcy »
Tematy: cudzoziemcyuchodźcaochrona międzynarodowaUdSC
Powiązane
Szef MSWiA Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Posłowie zadecydowali
Szef MSWiA Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Posłowie zadecydowali
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Dla kogo polskie obywatelstwo? MSWiA przygotowuje zmiany w prawie
Dla kogo polskie obywatelstwo? MSWiA przygotowuje zmiany w prawie
Zobacz
|
300 plus, ZUS, świadczenie, 2026, prąd
300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Policzyliśmy koszt lotu trzech F-35 nad Polską. Ta kwota zwala z nóg
Policzyliśmy koszt lotu trzech F-35 nad Polską. Ta kwota zwala z nóg
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj