Polski paszport dla cudzoziemców? MSWiA chce zaostrzyć przepisy

Resort poinformował, że nowy model nadawania obywatelstwa położy kres „automatyzmowi” na rzecz autentycznego włączenia cudzoziemców do polskiego społeczeństwa. Cudzoziemcy, którzy będą chcieli otrzymać polskie obywatelstwo będą musieli spełnić rygorystyczne warunki.

Tym samym zabezpieczamy się przed błędami, które były popełniane w przeszłości przez inne państwa rozdające obywatelstwa - zwróciło uwagę MSWiA.

Propozycja, nad którą pracuje MSWiA, zakłada wydłużenie progu legalnego pobytu do 8 lat. Ma się na to składać trzy lata pobytu czasowego i pięć lat pobytu stałego, co - jak wyjaśnia resort - pozwoli na rzetelną ocenę postawy kandydata.

Wprowadzony ma zostać egzamin państwowy. Egzamin ten będzie miał formę testu z historii i wartości konstytucyjnych i ma potwierdzić, że przyszły obywatel rozumie i akceptuje fundamenty RP i Unii Europejskiej.

Znajomość języka polskiego, akt lojalności - co planuje MSWiA?

Kolejnym elementem ma być potwierdzenie lojalności. „Obowiązek złożenia aktu lojalności oraz wymóg rezydencji podatkowej to gwarancja, że kandydat wiąże swój interes życiowy i ekonomiczny wyłącznie z Polską” - przekazało MSWiA.

Ponadto propozycja ma kłaść nacisk na zniesienie barier komunikacyjnych. Chodzi o zaostrzenie wymogów językowych do poziomu biegłego, co - jak zauważa MSWiA - jest niezbędne do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Resort podkreślił, że projektuje te przepisy z myślą o bezpieczeństwie i spójności narodu. „Obywatelstwo będzie traktowane jako zasłużony przywilej, a nie formalny certyfikat” - zaznaczyło MSWiA.\

Nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim

Założenia nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim MSWiA przedstawiło w październiku 2025 roku. Według nich osoba starająca się o obywatelstwo musiałaby rozwiązać test składający się z ok. 40 pytań oraz znać język polski co najmniej na poziomie B2.

Proponowane przez rząd zmiany mają na celu podniesienie rangi polskiego obywatelstwa poprzez wprowadzenie jasnych kryteriów merytorycznych, które zapewnią, że osoby je otrzymujące będą w pełni zintegrowane ze wspólnotą narodową – wyjaśniło MSWiA.

We wrześniu ub. r. prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim. Prezydencka propozycja przewiduje wydłużenie z trzech do 10 lat minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.

W odniesieniu do projektu prezydenta szef MSWiA Marcin Kierwiński argumentował, że w Polsce nie ma praktyki, by ktoś po trzech latach otrzymywał obywatelstwo. – To jest okres nie krótszy niż osiem lat – doprecyzował. W jego ocenie „ministrowie pana prezydenta wprowadzili go w błąd”. Dodał również, że „wydłużenie czasu, jeżeli chodzi o zdobycie polskiego obywatelstwa, to jest uproszczenie problemu”, który – zdaniem ministra – jest znacznie szerszy.

Propozycja opozycji bez większości w Sejmie

W październiku ub.r. projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim złożyli do Sejmu również posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Według zaproponowanych przepisów uzyskanie obywatelstwa miałoby być trudniejsze niż dotychczas. Podczas całego, wydłużonego do dziesięciu lat okresu, cudzoziemiec musiałby stale żyć na terenie Polski i mieć stały dochód. W przypadku małżeństw Polaków z obcokrajowcami cudzoziemiec musiałby stale przebywać w Polsce sześć lat, by uzyskać polskie obywatelstwo. Projekt nowelizacji zakładał też m.in. wprowadzenie wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie C1 podczas obowiązkowego ustnego i pisemnego państwowego egzaminu certyfikatowego.

W styczniu br. Sejm odrzucił projekt PiS. Podczas debaty nad nim wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska przypomniała, że trwają prace nad rządowym projektem zmian.