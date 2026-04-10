Od 10 kwietnia w Polsce w pełnym zakresie działa system wjazdu/wyjazdu (ang. Entry/Exit System (EES)), czyli nowy europejski system zarządzania granicami.

Podczas konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że „Polska jest liderem wdrożenia tego systemu”.

Ten system tak jak powiedziałem, to jest kolejna odsłona budowy takiego informatycznego cyfrowego muru, muru chroniącego całą Unię Europejską. Polska, raz jeszcze to podkreślę, jest liderem budowy tego systemu. (…) Jako pierwszy kraj byliśmy gotowi uruchomić ten system na wszystkich przejściach granicznych - mówił.

Przypomniał, że EES, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom komputerowym i informatycznym skanować, pozwala rejestrować osoby wjeżdżające na teren Unii Europejskiej. Ocenił, że jest to milowy krok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski oraz całej Unii Europejskiej

Pozwala wyłapywać te osoby, które mają zakaz wjeżdżania do Unii Europejskiej, ale przede wszystkim pozwala też eliminować wszelkie nadużycia, które przy przekraczaniu granicy Unii Europejskiej się pojawiają - wymieniał.

Wszystkie 71 przejść granicznych już w systemie EES

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański podkreślił, że bezpieczeństwo Unii Europejskiej należało rozpocząć od zapewnienia wewnętrznego Polski, której wschodnie granice są jednocześnie granicami zewnętrznymi UE.

Dynamiczna praca i bardzo mocne nasilenie działań, szczególnie za pomocą i bardzo dużym zaangażowaniem Straży Granicznej, (…) da nam realną walkę z możliwymi nieprawidłowościami, nielegalnymi pobytami - wymieniał.

Jednocześnie Szymański zapowiedział, że Polskę czeka wdrożenie kolejnych systemów. Wśród nich wymienił system Eurodac, czyli kolejny system wielkoskalowy, który pozwala na sprawdzanie w czasie rzeczywistym, kto próbuje się dostać na teren UE.

Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne to przyszłość. Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne dają też możliwość większego zaangażowania Straży Granicznej do realizacji innych obowiązków - wymieniał.

Chodzi o ochronę granic UE

System wjazdu/wyjazdu umożliwia rejestrowanie obywateli państw spoza UE, udających się na krótki pobyt na terenie UE, za każdym razem, gdy przekraczają granice zewnętrzne 29 krajów europejskich.

EES był wdrażany stopniowo, począwszy od 12 października 2025 roku, na granicach zewnętrznych krajów europejskich korzystających z systemu i działa w pełnym zakresie od 10 kwietnia 2026 roku.

System EES, który jest w pełni automatyczny i cyfrowy, zastępuje stemplowanie paszportów w większości krajów Europy.

Jakie dane gromadzi Entry/Exit System?

W systemie Wjazdu/Wyjazdy rejestrowani są obywatele państw spoza UE udający się na krótki pobyt (do 90 dni w okresie 180 dni) do krajów europejskich posługujących się EES, niezależnie od tego, czy potrzebują wizy krótkoterminowej, czy też korzystają z ruchu bezwizowego.

Wraz z EES nie są wprowadzone nowe wymogi dla osób mogących swobodnie przemieszczać się po Europie. Oznacza to, że EES nie obowiązuje m.in. obywateli krajów europejskich, które posługują się EES oraz obywateli Cypru i Irlandii, a także obywateli państw spoza UE, którzy posiadają kartę pobytu i są bezpośrednio spokrewnieni z obywatelem UE

Gromadzone w EES dane to: