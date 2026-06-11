Warszawska giełda rośnie. Debiut SpaceX może przesądzić o nastrojach

WIG20 i GPW w trendzie bocznym mimo wzrostów

Ok. godz. 16.15 WIG20 rośnie o 1,1 proc. do ok. 3.642 pkt., WIG zwyżkuje o 0,8 proc. do ok. 135.341 pkt. mWIG40 idzie w górę o 0,1 proc. do ok. 9.482 pkt., a sWIG80 traci 0,1 proc. i wynosi ok. 31.471 pkt.

Indeksy WIG20 i WIG odrobiły już całość środowego spadku. W środę wskaźniki te zniżkowały odpowiednio o 1,05 proc. i 0,89 proc.

"Indeks WIG od początku miesiąca jest mniej więcej na podobnym poziomie z tendencją lekkiego spadku. Jest to raczej trend boczny, po bardzo wysokich wzrostach z pierwszych miesięcy roku. Trzeba pamiętać o tym, że od początku roku WIG poszedł do góry 15 proc., to bardzo solidny wzrost, w szczególności po ubiegłorocznym, ponad 40-proc. wzroście" - powiedział PAP Biznes Mariusz Adamiak, dyrektor biura strategii rynkowych PKO BP.

SpaceX na giełdzie USA może wpłynąć na Europę

Jego zdaniem, obecnie uwagę inwestorów przykuwa kilka tematów.

"Cały czas w tle jest wojna w Zatoce Perskiej, gdzie do tej pory brak jest porozumienia. Trzeba jednak zauważyć, że inwestorzy są optymistycznie nastawieni do tego, jak ten konflikt zostanie rozwiązany, bo nawet jeśli pojawiają się jakieś sytuacje negatywne, np. wymiana ognia między stronami, to ceny ropy już nie reagują tak nerwowo jak wcześniej i utrzymują się w okolicach 90 dolarów za baryłkę" - powiedział Mariusz Adamiak.

"To, co pomogło rynkowi akcji, to ostatnie dane inflacyjne, a także wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, które sugerują, że podwyżki stóp proc. są mało prawdopodobne. Niektórzy nawet zaczęli wspominać o obniżkach stóp" - dodał.

Jego zdaniem, gorsze nastroje panują za giełdach za oceanem.

"Na rynku amerykańskim jest bardzo duża zmienność w ostatnich dniach, w szczególności w sektorze technologicznym, gdzie widzimy spore spadki. Po części jest to związane z wątpliwościami odnośnie wycen spółek, ale także z falą nowych ofert publicznych, których wartość jest bardzo duża" - powiedział.

Jak dodał, chodzi o ofertę publiczną SpaceX, wartą 75 mld USD, a także planowane oferty Anthropic i Open AI o wartości kilkadziesiąt mld USD każda.

"To są bardzo duże oferty. Z jednej strony inwestorzy przygotowują na nie pieniądze, z drugiej strony pojawia się kwestia, czy te wyceny nie są przesadzone. Do tego dochodzi wysoka inflacja ponad 4 proc. w USA, która sprawia, że szanse na obniżki stóp proc. są małe, a już nawet zaczyna mówić się, że być może nowy szef Fedu będzie zmuszony do podniesienia stóp. To na pewno rynkowi nie pomaga" - powiedział Mariusz Adamiak.

Jego zdaniem, wpływ na rynki w Europie będzie miał piątkowy debiut SpaceX na amerykańskiej giełdzie.

"To bardzo duża oferta publiczna, która wiąże się z dużymi oczekiwaniami inwestorów, że można na tym zarobić, że będzie kontynuacja trendu na spółkach technologicznych. To też jest taki moment niebezpieczny. Mówimy o wycenie tej spółki na giełdzie zbliżonej do 2 bln dolarów. To są przeogromne waluacje i w dużym stopniu zależące od projektów bardzo ryzykownych. W sytuacji, gdyby ten debiut był nieudany, na pewno mogłoby to popsuć nastroje na wszystkich rynkach, również w Europie" - powiedział.

"Myślę, że warszawska giełda zdąży jutro zareagować na debiut SpaceX, ale trzeba pamiętać, że tylko początek handlu w Stanach Zjednoczonych pokrywa się z handlem w Europie. Dlatego pewnie dopiero przyszły tydzień nam pokaże, jak inwestorzy ostatecznie zareagują na tę ofertę" - dodał.

Spółki energetyczne i kosmiczne napędzają handel na GPW

W czwartek po południu rosną prawie wszystkie spółki notowane w WIG20, a najmocniej Tauron, o 2,5 proc. Rośnie także PGE, o 1,3 proc.

Od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie kurs Tauronu waha się w przedziale ok. 8,4-11,7 zł, a łącznie spadł o 23 proc. W tym czasie kurs PGE oscyluje w przedziale 9-11,45 zł, a łącznie spadł o ok. 14 proc.

Ponieważ zwyżkuje też Enea, o 2,3 proc., indeks WIG Energia jest jednym z najsilniejszych indeksów sektorowych. Rośnie on o 1,9 proc.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w czwartek, że Ministerstwo Finansów we współpracy z resortami: energii, klimatu i aktywów państwowych pracuje nad tym, aby ceny energii w kraju były coraz niższe, w szczególności dla przemysłu energochłonnego.

UE rozważa reformę ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO₂ - podał w środę w swym internetowym wydaniu dziennik "Financial Times". Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy, niż dotychczas, w zamian za inwestowanie na terenie Wspólnoty.

Wśród blue chipów, po ok. 2 proc. rosną: mBank, KGHM, Orlen i Modivo.

KGHM spadał przez pięć poprzednich sesji z rzędu, tracąc łącznie ok. 13,4 proc. Natomiast od początku maja do środowego zamknięcia akcje spółki zdrożały o 7,7 proc.

Kurs Modivo regularnie spada od ponad roku, przez ostatnie trzy miesiące spadek wyniósł ponad 17 proc.

Kurs Orlenu systematycznie rośnie od około półtora roku, w tym czasie poszedł do góry o ponad 200 proc. Od początku maja tego roku do 10 czerwca akcje spółki zyskały na wartości 8,4 proc.

Rosną prawie wszystkie banki notowane w WIG20 lub mWIG40. Wyjątkiem są BNP Paribas, który spada o 1,9 proc. i Millennium, ze zniżką o 0,2 proc. W tej grupie spółek najmocniej rośnie mBank, o 2 proc., a PKO BP, Alior i Pekao zwyżkują po ok. 1 proc.

Wśród blue chipów spadają tylko trzy spółki, najmocniej Budimex, o 1,4 proc. Kruk i CD Projekt lekko tracą.

W indeksie mWIG40 najmocniej rośnie Creotech Instruments. Skala wzrostu zwiększa się z upływem czasu i po południu wynosi ponad 15 proc. Spółka spadała przez pierwsze sześć sesji czerwca, tracąc w tym czasie 26 proc. Wcześniej kurs spółki rósł, łącznie od początku tego roku do środowego zamknięcia akcje spółki podwoiły swoją wartość.

Synektik, który rano lekko rósł, obecnie spada o 1 proc. EBITDA grupy Synektik w drugim kwartale roku obrotowego 2025/26 wyniosła 58,5 mln zł. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się wyniku EBITDA na poziomie 56,2 mln zł. Jak poinformował wiceprezes Dariusz Korecki, Synektik spodziewa się dalszej poprawy wyników w II półroczu roku finansowego. Chce zwiększyć udział przychodów powtarzalnych do 60 proc. w perspektywie 2-3 lat.

W grupie średnich spółek najmocniej spada Asbis, o 2,7 proc.

W indeksie sWIG80 od początku sesji liderem wzrostów jest Creotech Quantum, jego akcje zyskują na wartości niemal 11 proc. Spółka zadebiutowała na GPW 17 kwietnia tego roku. Obecnie cena akcji spółki, w porównaniu do ceny z oferty publicznej, jest wyższa o ponad 200 proc.

Dobrze radzi sobie Scanway, spółka rośnie o 4,5 proc. Od początku tego roku do 10 czerwca kurs Scanway poszedł do góry o ponad 100 proc.

Creotech i Scanway działają w branży kosmicznej, podobnie jak spółka SpaceX, która w piątek zadebiutuje na giełdzie w USA.

Scanway otrzymał zamówienie z EnduroSat na dostarczenie trzech teleskopów do obserwacji Ziemi, wartość umowy wynosi ok. 0,9 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Realizacja zamówienia potrwać ma do końca pierwszego kwartału 2027 roku i zakłada przekazanie trzech, lotnych modeli teleskopów.

Wśród małych spółek najmocniej spadają: Stalexport, Comp i Wittchen, po ponad 3 proc.

Zarząd Lenteksu podjął uchwałę w sprawie zamiaru nabycia 1.000.000 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 12.500.000 zł, stanowiących 2,5 proc. kapitału zakładowego spółki, po cenie 12,50 zł. Akcje spółki drożeją o 6,6 proc., do 7,42 zł.

W Europie, indeks FTSE 100 rośnie o 1 proc., DAX zyskuje 0,5 proc., a CAC 40 zwyżkuje o 1 proc.

W USA Dow Jones Industrial rośnie o 0,4 proc., S & P500 zyskuje 0,3 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,4 proc. (PAP Biznes)

pam/ osz/