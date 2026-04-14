Sukcesja bez następcy

Jeszcze do niedawna przekazanie firmy dzieciom było oczywistym wyborem. Dziś to się zmienia. Młodsze pokolenia częściej wybierają własną ścieżkę zawodową zamiast kontynuowania rodzinnego biznesu.

Reklama

Dla właścicieli oznacza to konieczność szukania alternatyw. Najczęściej rozważane opcje to:

sprzedaż firmy inwestorowi branżowemu,

współpraca z funduszem private equity,

założenie fundacji rodzinnej,

albo… wejście na giełdę.

Ta ostatnia opcja wciąż bywa niedoceniana, szczególnie wśród małych i średnich firm. Sama GPW pracuje, żeby to zmienić i zachęca polskich przedsiębiorców do IPO.

Giełda nie tylko dla gigantów

Wielu przedsiębiorców kojarzy giełdę wyłącznie z dużymi spółkami, bankami czy międzynarodowymi korporacjami. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonują dwa rynki:

Rynek Główny,

oraz NewConnect – przeznaczony dla mniejszych, rozwijających się firm.

Łącznie notowanych jest ponad 700 spółek i znaczna część z nich to nie są rynkowi giganci. To pokazuje, że giełda może być dostępna także dla firm o mniejszej skali, o ile mają potencjał wzrostu i przekonującą historię biznesową.

IPO jako forma „miękkiego wyjścia”

Wejście na giełdę, czyli IPO (Initial Public Offering), często kojarzy się z pozyskiwaniem kapitału. Ale ma też drugi, równie ważny wymiar – umożliwia stopniowe wyjście z biznesu.

Zamiast sprzedawać firmę w całości jednemu inwestorowi, właściciel może:

sprzedać część udziałów na początku,

zachować kontrolę nad spółką,

i stopniowo zmniejszać swoje zaangażowanie w kolejnych latach.

To duża różnica w porównaniu do klasycznej sprzedaży, gdzie kontrola nad firmą zwykle przechodzi od razu w inne ręce. Taki scenariusz może być zachęcający dla twórców firm.

Dla kogo to rozwiązanie?

Nie ma jednego progu przychodów czy wielkości firmy, który decyduje o tym, czy spółka nadaje się na giełdę. Kluczowe jest coś innego: tzw. equity story.

Czyli odpowiedź na pytanie: dlaczego inwestorzy mieliby uwierzyć w tę firmę?

Liczy się:

potencjał wzrostu,

atrakcyjna branża,

rosnące wyniki,

możliwość wypłaty dywidendy,

albo unikalna technologia czy model biznesowy.

Co ciekawe, na giełdzie pojawiają się nawet spółki bez przychodów – szczególnie w sektorach takich jak biotechnologia czy deep tech. W ich przypadku inwestorzy kupują przede wszystkim wizję przyszłości.

Jak wygląda droga na giełdę?

Proces wejścia na giełdę nie jest natychmiastowy, ale też nie musi trwać latami.

Jeśli firma jest dobrze przygotowana:

cały proces może zająć około 6 miesięcy.

Jeśli nie:

przygotowania mogą potrwać od roku do dwóch lat.

Najważniejsze elementy to:

przekształcenie w spółkę akcyjną,

uporządkowanie struktury właścicielskiej,

wdrożenie zasad ładu korporacyjnego,

przygotowanie sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów,

oraz współpraca z doradcami (finansowymi i prawnymi).

Najbardziej intensywny etap przypada na ostatnie miesiące przed debiutem, kiedy firma spotyka się z inwestorami i prezentuje swoją strategię. Warto się do tego bardzo dobrze przygotować.

Ile to kosztuje?

Koszt IPO zależy od wielkości oferty, ale zwykle wynosi kilka procent jej wartości.

Do tego dochodzą koszty funkcjonowania jako spółka publiczna:

opłaty giełdowe (w Polsce relatywnie niskie),

audyt,

relacje inwestorskie.

To jednak cena za dostęp do kapitału i możliwość dalszego rozwoju. Trzeba na to spojrzeć jak na inwestycję.

Kluczowy element: zaufanie inwestorów

Wejście na giełdę to nie tylko formalności. To przede wszystkim proces przekonywania inwestorów.

Firma musi jasno pokazać:

dokąd zmierza,

jak chce rosnąć,

i dlaczego warto jej zaufać.

To odbywa się poprzez serię spotkań z inwestorami – od wstępnych rozmów po tzw. roadshow przed samą ofertą.

Po debiucie ten dialog się nie kończy. Spółka musi regularnie komunikować wyniki i plany, budując swoją wiarygodność na rynku.

Dlaczego warto rozważyć giełdę?

Z punktu widzenia sukcesji giełda ma kilka istotnych zalet:

pozwala stopniowo wychodzić z biznesu,

umożliwia zachowanie wpływu na firmę przez pewien czas,

daje dostęp do kapitału na dalszy rozwój,

zwiększa transparentność i profesjonalizację organizacji.

Dla wielu przedsiębiorców to ważne, bo ich firma to coś więcej niż tylko aktywo – to często dorobek życia. Właściciele często traktuję je jak dzieci.

Nie dla każdego, ale dla wielu

Wejście na giełdę nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Nie każda firma będzie gotowa na taki krok.



dzieci nie chcą przejąć biznesu,

nie ma odpowiedniego kupca,

a właściciel chce zabezpieczyć przyszłość firmy,

giełda staje się realną i coraz częściej rozważaną alternatywą.

I być może właśnie dlatego dziś warto zacząć o niej myśleć nie jako o „rynku dla dużych”, ale jako o narzędziu strategicznym – także dla firm rodzinnych, które chcą przetrwać kolejne pokolenia.