Forsal logo

Misja Niemiec w cieśninie Ormuz? Berlin postawił warunki

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 15:56
Misja Niemiec w cieśninie Ormuz? Berlin postawił warunki
Misja Niemiec w cieśninie Ormuz? Berlin postawił warunki/Shutterstock
Kanclerz Friedrich Merz ogłosi w piątek w Paryżu, że Niemcy są gotowe do wzięcia udziału w ewentualnej misji ochrony cieśniny Ormuz, oferując swoje zdolności w zakresie rozminowywania oraz rozpoznania morskiego – podał w czwartek „Sueddeutsche Zeitung”.

Wielostronna misja w cieśninie Ormuz

Zgodnie z informacjami „SZ” Merz przedstawi taki komunikat w piątek na konferencji dotyczącej wielostronnej misji w cieśninie Ormuz.

Bundeswehra mogłaby wnieść wkład przede wszystkim poprzez swoje zdolności w zakresie rozminowywania. Niemcy dysponują 10 wyspecjalizowanymi jednostkami do zwalczania min, niszczycielami min typu Frankenthal. W zakresie rozpoznania morskiego Bundeswehra ma korzystać ze swojej bazy logistycznej w Dżibuti, która działa od 2002 roku.

W ramach zwiększenia zaangażowania Berlin rozważa także odciążenie partnerów z NATO na północnym Atlantyku - donosi „SZ”.

Niemcy stawiają warunki

Warunkiem udziału Niemiec w misji w cieśninie Ormuz jest obowiązujące zawieszenie broni, międzynarodowy charakter misji oraz mandat udzielony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ponadto konieczna jest zgoda Bundestagu.

Merz do Paryża uda się już w czwartek wieczorem. Na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz brytyjskiego premiera Keira Starmera w konferencji weźmie udział także m.in. premier Włoch Giorgia Meloni.

Blokada cieśniny Ormuz

Po ataku amerykańsko-izraelskim na Iran z 28 lutego Teheran zablokował ruch przez cieśninę Ormuz, którą transportowano około jednej piątej światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Negocjacje pokojowe między USA i Iranem w Islamabadzie, zakończone w niedzielę, nie przyniosły efektu.

W poniedziałek Stany Zjednoczone zaczęły blokować ruch przez Ormuz statków korzystających z irańskich portów. Jak twierdzi prezydent USA Donald Trump, blokada ma skłonić Iran do ponownego otwarcia cieśniny, kluczowego szlaku eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego z krajów Zatoki Perskiej.

Z Berlina Mateusz Obremski

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMisja Niemiec w cieśninie Ormuz? Berlin postawił warunki »
Tematy: Niemcycieśnina OrmuzIran
Powiązane
Dzieje się na granicy z Ukrainą. Węgry pakują manatki i wycofują wojsko
Dzieje się na granicy z Ukrainą. Węgry pakują manatki i wycofują wojsko
Donieck wojna w Ukrainie atak dronów Azow
Pierścień ognia wokół Doniecka. Drony Azowa demolują rosyjską logistykę
Niemcy mogą sprawdzić, czy ich przodkowie byli nazistami. Nowa wyszukiwarka ma już miliony odsłon
Niemcy mogą sprawdzić, czy ich przodkowie byli nazistami. Nowa wyszukiwarka ma już miliony odsłon
Zobacz
Ceny mieszkań z wielkiej płyty. Są nowe dane
Ceny mieszkań z wielkiej płyty. Są nowe dane
Od 1 maja w sanatoriach rozpoczyna się sezon wysoki. Dla kuracjuszy oznacza to wzrost cen
Podwyżki w sanatoriach od maja. Tyle będzie kosztował turnus na NFZ [CENNIK]
tuje, koszt, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj