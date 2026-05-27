Zełenski wysłał list do Trumpa. Apeluje o pilne wsparcie obrony przeciwlotniczej

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:02
Media: Zełenski wysłał list do Trumpa w sprawie poważnych braków w obronie przeciwlotniczej/Shutterstock
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skierował list do prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym zwrócił uwagę na narastające braki w ukraińskiej obronie przeciwlotniczej, szczególnie w zakresie systemów zwalczania rakiet balistycznych – informuje w środę portal Kyiv Independent.

Apel Wołodymyra Zełenskiego do USA o dalsze wsparcie wojskowe

„W imieniu narodu ukraińskiego z szacunkiem zwracam się do prezydenta i Kongresu Stanów Zjednoczonych o nieprzerwane udzielanie nam wsparcia” – czytamy w liście, z którym zapoznał się Kyiv Independent.

„Proszę również o pomoc w zapewnieniu nam tych niezbędnych środków ochrony przed rosyjskim terrorem – rakiet Patriot PAC-3 i dodatkowych systemów – aby powstrzymać rosyjskie rakiety balistyczne i inne ataki rakietowe ze strony Rosji” - poinformowano.

Portal napisał, że Zełenski zwrócił się do Trumpa w związku z nasileniem intensywnych ataków powietrznych oraz groźbami ze strony Rosji dotyczącymi nowej fali dalekosiężnych uderzeń na Kijów, w szczególności na obiekty, które Moskwa określa mianem „centrów decyzyjnych” Ukrainy.

Nasilenie rosyjskich ataków i presja na ukraińską obronę powietrzną

„W kwestii obrony przeciwlotniczej przed rakietami polegamy na naszych sojusznikach. Jeśli chodzi o ochronę przed rakietami balistycznymi, polegamy niemal wyłącznie na Stanach Zjednoczonych” – czytamy w liście.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn potwierdził, że Zełenski wysłał do Trumpa i Kongresu USA pismo dotyczące braków w środkach obrony przeciwlotniczej. „To prawda, do prezydenta USA i Kongresu – są tam dwaj adresaci” – napisał Łytwyn dziennikarzom w komunikatorze WhatsApp.

W publikacji Kyiv Independent zaznaczono, że ukraińscy urzędnicy obawiają się, iż ograniczone zapasy systemów przechwytujących Patriot oraz innych systemów dostarczonych przez Zachód mogą okazać się niewystarczające, by przeciwdziałać bombardowaniom.

„Sytuacja w zakresie obrony przeciwlotniczej jest naprawdę skomplikowana” – poinformowało portal jedno ze źródeł znających się na tej kwestii.

Według tego źródła ambasadorka Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Olha Stefaniszyna do Białego Domu, przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'owi Johnsonowi oraz innym członkom Kongresu.

W liście wspomniano również o rosnącym zaniepokojeniu Kijowa trudnościami w zapewnieniu dostaw broni w ramach programu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), który umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy.

„Obecne tempo dostaw w ramach programu PURL nie odpowiada już realnej groźbie, z jaką mamy do czynienia. Proszę o Państwa pomoc w ochronie przestrzeni powietrznej Ukrainy przed rosyjskimi rakietami” – czytamy w liście.

Kryzys obrony powietrznej Ukrainy i niedobór rakiet Patriot PAC-3

Ukraina ma obecnie poważny deficyt pocisków PAC-3 do systemów Patriot głównie z powodu intensywnych rosyjskich ataków rakietowych zimą 2025-2026, ograniczonej produkcji w USA i wzrostu zapotrzebowania na te rakiety na Bliskim Wschodzie. System Patriot jest praktycznie jedynym skutecznym środkiem przeciw rosyjskim pociskom balistycznym i hipersonicznym.

W niedzielnym zmasowanym ostrzale Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie 600 dronów i 90 rakiet. Siły powietrzne powiadomiły, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 604 cele, w tym 55 pocisków i 549 dronów.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował swojego amerykańskiego odpowiednika Marco Rubio o decyzji Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie powiązane z ukraińską armią — podał Reuters za resortem dyplomacji w Moskwie. (PAP)

Źródło: PAP
