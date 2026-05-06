Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury wnika z konieczności dostosowania przepisów do tegorocznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2026 r. wynosi ono 10 595,24 zł.
Zmiany w wynagrodzeniach dla rezydentów od 1 lipca 2026 r.
Na dzień 1 lipca 2026 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury. Jednak dla części specjalizacji, które uznane zostały za priorytetowe, zdecydowano się na dostosowanie mnożników przeciętnego wynagrodzenia.
Jakie to będą mnożniki:
- lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0;
- lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03;
- lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,1;
- lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,2.
Ile w 2026 roku wyniosą podwyżki?
Oznacza to, że – w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury w specjalizacjach priorytetowych zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wyniesie 11 654,76 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 12 714,29 zł.
Natomiast wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż priorytetowe w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 10 595,24 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10 913,10 zł.
Anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia dziecięca i onkologia kliniczna – wszystkie priorytetowe specjalizacje
W ocenie resortu zdrowia, wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla dziedzin priorytetowych spowoduje, że chętniej będą one wybierane. - Zatem oczekuje się większego przyrostu zatrudnienia w tych specjalizacjach – dodaje resort.
Dziedziny priorytetowe:
- anestezjologia i intensywna terapia,
- chirurgia dziecięca,
- chirurgia ogólna,
- chirurgia onkologiczna,
- choroby wewnętrzne,
- choroby zakaźne,
- geriatria,
- hematologia,
- kardiologia dziecięca,
- medycyna paliatywna,
- medycyna ratunkowa,
- medycyna rodzinna,
- neonatologia,
- neurologia,
- neurologia dziecięca,
- onkologia i hematologia dziecięca,
- onkologia kliniczna,
- patomorfologia,
- pediatria,
- psychiatria,
- psychiatria dzieci i młodzieży,
- radioterapia onkologiczna,
- stomatologia dziecięca.