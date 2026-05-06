Zmiany w wynagrodzeniu rezydentów od 1 lipca 2026 r. Anestezjologia i kardiologia dziecięca wśród specjalizacji objętych podwyżką

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 11:52
[aktualizacja 46 minut temu]
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, który zmienia wysokość zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia dla rezydentów od 1 lipca 2026 roku. Wśród specjalizacji, które zostaną objęte podwyżką znalazły się m.in. anestezjologia i intensywna terapia. Oznacza to, że – w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury w specjalizacjach priorytetowych zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wyniesie 11 654,76 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 12 714,29 zł.

Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury wnika z konieczności dostosowania przepisów do tegorocznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2026 r. wynosi ono 10 595,24 zł.

Zmiany w wynagrodzeniach dla rezydentów od 1 lipca 2026 r.

Na dzień 1 lipca 2026 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury. Jednak dla części specjalizacji, które uznane zostały za priorytetowe, zdecydowano się na dostosowanie mnożników przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie to będą mnożniki:

  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0;
  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03;
  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,1;
  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,2.
Ile w 2026 roku wyniosą podwyżki?

Oznacza to, że – w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury w specjalizacjach priorytetowych zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wyniesie 11 654,76 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 12 714,29 zł.

Natomiast wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż priorytetowe w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 10 595,24 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10 913,10 zł.

Anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia dziecięca i onkologia kliniczna – wszystkie priorytetowe specjalizacje

W ocenie resortu zdrowia, wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla dziedzin priorytetowych spowoduje, że chętniej będą one wybierane. - Zatem oczekuje się większego przyrostu zatrudnienia w tych specjalizacjach – dodaje resort.

Dziedziny priorytetowe:

  • anestezjologia i intensywna terapia,
  • chirurgia dziecięca,
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia onkologiczna,
  • choroby wewnętrzne,
  • choroby zakaźne,
  • geriatria,
  • hematologia,
  • kardiologia dziecięca,
  • medycyna paliatywna,
  • medycyna ratunkowa,
  • medycyna rodzinna,
  • neonatologia,
  • neurologia,
  • neurologia dziecięca,
  • onkologia i hematologia dziecięca,
  • onkologia kliniczna,
  • patomorfologia,
  • pediatria,
  • psychiatria,
  • psychiatria dzieci i młodzieży,
  • radioterapia onkologiczna,
  • stomatologia dziecięca.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: forsal.pl
