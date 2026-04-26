Trzeba teraz płacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje

Jagienka Michalik
dzisiaj, 08:06
Trzeba zapłacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje/Shutterstock
Miała być przejrzystość i koniec interpretacyjnych sporów, a podatnicy mieli wreszcie zyskać jasne zasady gry. Tymczasem rzeczywistość po reformie podatku od nieruchomości pokazuje, że nawet najlepiej brzmiące zmiany potrafią skomplikować praktykę. Szczególnie tam, gdzie teoria zderza się z dynamicznie rozwijającymi się technologiami – jak w przypadku instalacji fotowoltaicznych.

Punkt wyjścia: wyrok i konieczność zmian

Nowelizacja przepisów nie wzięła się znikąd. Była odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował dotychczasowe regulacje. Sąd konstytucyjny już wcześniej zwracał uwagę, że przepisy są niespójne, a używane w nich definicje pozostawiają zbyt szerokie pole do interpretacji.

Przez lata system podatku od nieruchomości był rozbudowywany fragmentarycznie – poprzez kolejne wyjątki, doprecyzowania i uzupełnienia. W efekcie zamiast jednolitego mechanizmu powstała konstrukcja pełna niejasności. Ustawodawca zdecydował się więc na głębszą reformę, której kluczowym elementem było uporządkowanie podstawowych pojęć, zwłaszcza definicji „budynku” i „budowli”.

Rozszerzono słowniczek ustawowy, doprecyzowano katalog obiektów podlegających opodatkowaniu i wprowadzono nowe pojęcia. W założeniu miało to ograniczyć liczbę sporów między podatnikami a samorządami oraz ujednolicić stosowanie prawa. Na poziomie przepisów wszystko wyglądało logicznie. Praktyka szybko pokazała jednak, że nie wszystkie wątpliwości udało się rozwiać.

Fotowoltaika na celowniku interpretacji

Jednym z pierwszych obszarów, w których pojawiły się pytania, okazały się instalacje fotowoltaiczne. Reforma jednoznacznie zaliczyła je do kategorii budowli – i właśnie to rozstrzygnięcie stało się początkiem nowych problemów.

Jak wskazuje infor.pl, sedno sporu nie dotyczy już samego faktu opodatkowania, lecz jego zakresu. Kluczowe pytania brzmią: które elementy instalacji podlegają podatkowi i w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy. Innymi słowy, problem przesunął się z poziomu „czy” na poziom „co dokładnie”.

To szczególnie istotne w sytuacji, gdy instalacje fotowoltaiczne przestały być rozwiązaniem niszowym. Są powszechnie wykorzystywane zarówno przez przedsiębiorców, jak i gospodarstwa domowe, a zbliżające się okresy rozliczeń tylko zwiększają wagę tych wątpliwości.

Klucz tkwi w jednym fragmencie przepisu

Rozstrzygające znaczenie ma definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej treścią budowlą są m.in. "elektrownia wiatrowa, elektrownia jądrowa i elektrownia fotowoltaiczna, biogazownia, biogazownia rolnicza, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linowa, wyciąg narciarski oraz skocznia, w części niebędącej budynkiem – wyłącznie w zakresie ich części budowlanych".

To właśnie końcowy fragment przepisu ma decydujące znaczenie. Ustawodawca wyraźnie ograniczył zakres opodatkowania wyłącznie do części budowlanych.

W praktyce oznacza to, że podatkiem objęte są elementy powstałe w wyniku robót budowlanych – takie jak fundamenty, konstrukcje wsporcze czy trwałe elementy infrastruktury. Natomiast urządzenia techniczne, w tym same panele fotowoltaiczne oraz osprzęt instalacyjny, nie podlegają opodatkowaniu. Innymi słowy, opodatkowaniu podlega to, co zostało wzniesione, a nie to, co zostało zamontowane.

Reforma miała zamknąć dyskusję, otworzyła nowe pytania

Celem nowelizacji było jednoznaczne uporządkowanie zasad i ograniczenie sporów interpretacyjnych. Pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów pokazują jednak, że rzeczywistość bywa bardziej złożona niż ustawowe definicje.

Fotowoltaika stała się jednym z najbardziej wyrazistych przykładów tej sytuacji. Choć przepisy zostały doprecyzowane, wciąż pozostawiają przestrzeń do różnych interpretacji w praktyce.

To oznacza, że mimo formalnego uporządkowania systemu, ostateczne rozstrzygnięcia nadal mogą zależeć od szczegółów konkretnej instalacji – oraz od tego, jak zostaną one ocenione przez organy podatkowe. W efekcie zamiast definitywnego zamknięcia sporów pojawia się nowy etap ich interpretowania.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
