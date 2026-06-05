Sztuczna inteligencja opracowała nowy typ szczepionki. Preparat przetestowano na ludziach

Kluczowy składnik szczepionki został w całości zaprojektowany przez AI

Jest to pierwszy przypadek, gdy kluczowy składnik szczepionki został w całości zaprojektowany przez sztuczną inteligencję, a następnie przetestowany na ludziach - zauważył portal. Preparat został przetestowany na 39 ochotnikach, by sprawdzić czy jest bezpieczny.

Naukowcy z Cambridge pobrali kody genetyczne różnorodnych koronawirusów, które zdaniem ekspertów mogą w przyszłości stanowić potencjalne zagrożenie. Sztuczna inteligencja przeanalizowała je, a następnie zaprojektowała „super przeciwciało”, które miałoby wyszkolić ludzki układ odpornościowy tak, by zapewniał ochronę przed całą rodziną wirusów – nawet jeśli byłyby to nowe ich warianty.

Szczepionka ma chronić przed wszystkimi wariantami Covid-19

Szczepionka miałaby więc chronić przed wszystkimi wariantami Covid-19, a także przed wirusami tej grupy, które infekują zwierzęta, a które z czasem mogłyby zapoczątkować kolejną pandemię.

Prace są wciąż na wczesnym etapie, lecz prowadzący je zespół zajmuje się także szczepionkami, które mogłyby zwalczać grypę i ebolę.

Szczepionki z czasem przestają być skuteczne

Zdolność części wirusów do mutacji powoduje, że szczepionki z czasem przestają być skuteczne. Naukowcy starają się przewidzieć kierunek zachodzących mutacji by zaprojektować szczepionki chroniące przed nowymi wariantami wirusa.- Zawsze jesteśmy w tyle – powiedział BBC prof. Jonathan Heeney z Uniwersytetu Cambridge.

Kolejne testy na ludziach

Zaprojektowana przez AI szczepionka wkrótce ma zostać przetestowana na ok. 200 osobach. Pozwoli to zbadać, czy nowy preparat jest w stanie wyszkolić ludzki system immunologiczny wystarczająco skutecznie.

Zespół z Cambridge prowadzi teraz badania na zwierzętach w poszukiwaniu uniwersalnej szczepionki przeciwko grypie i przeciwko ptasiej grypie H5N1, wobec której są obawy, że jej wirus mógłby przenieść się na ludzi.

Profesor Andy Pollard z zespołu w Oxfordzie podkreślił, że prawdziwym sprawdzianem będą badania na ludziach. Jego zdaniem sztuczna inteligencja może przynieść zwrot w opracowywaniu szczepionek, ponieważ jest w stanie przewidzieć reakcje układu odpornościowego.