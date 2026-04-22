Rower elektryczny - czy warto? Kluczem do sukcesu są baterie - jak postępować z nimi, by były niezawodne

Bartosz Biskupski
dzisiaj, 14:17
Elektromobilność. Czy rowery elektryczne to dobry biznes czy tylko niszowa rekraacja?
Elektromobilność to nie tylko samochody czy hulajnogi i podobne im urządzenia. Rośnie także segment e-bike, czyli swojskie rowery elektryczne. Z jednej strony są wymarzonym sprzętem sportowym, z drugiej co raz częściej narzędziem prowadzenia biznesu. Zamówienie z restauracji, szybka dostawa dokumentów w centrum, co raz częściej dostarczyciel przybywa rowerem elektrycznym.

Rynek rowerów elektrycznych (e-bike) w Polsce rozwija się dynamicznie. Szacuje się, że do 2025 roku liczba użytkowników rowerów elektrycznych w Polsce wyniosła około 600 tys. osób.
Istotnym wskaźnikiem rozwoju rynku jest sprzedaż. W 2022 roku sprzedano w Polsce około 70 tys. rowerów elektrycznych. – E-bike to coraz bardziej popularne rozwiązanie. Po okresie dynamicznego wzrostu w czasie pandemii i naturalnej korekcie rynku, segment rowerów elektrycznych pozostaje dziś najszybciej rozwijającą się częścią branży.
– Dla nas, jako firmy, która od początku koncentruje się na technologiach bateryjnych – rozwój w kierunku baterii do e-bike’ów jest naturalnym krokiem i konsekwentną realizacją naszej strategii w obszarze elektromobilności – mówi Paweł Ochyński, CEO Greencell.

Rowery elektryczne w Polsce to dobry biznes?

Prognozy zakładają wzrost do ponad 150 tys. sztuk rocznie w 2025-2026 roku. Wraz ze wzrostem sprzedaży rośnie także znaczenie e-bike’ów w całym rynku rowerowym – już w 2023 roku odpowiadały one za około 25% wartości rynku, a według prognoz mogą osiągnąć około 28% do 2026 roku. Obecna wartość rynku e-bike w Polsce szacowana jest na około 1,25 mld zł w latach 2023–2024, z przewidywanym wzrostem do około 2 mld zł po 2025 roku. Na podstawie tych danych eksperci szacują, że łączna liczba rowerów elektrycznych użytkowanych w Polsce wynosi obecnie około 0,5–1 mln sztuk.

Długa żywotność i realne scenariusze w jakich pracuje bateria

Żywotność baterii zależy od sposobu użytkowania, jednak w typowym scenariuszu – np. codziennych dojazdów do pracy (ok. 10 km dziennie) oraz weekendowych wycieczek – roczny przebieg może wynosić około 10 000 km. Przy założeniu średnio 80 km na jednym cyklu ładowania oznacza to około 125 cykli rocznie.
Dla porównania, w praktyce przekłada się to na wartość około 8 lat do spadku pojemności do 80% w warunkach laboratoryjnych lub około 4 lata w realnych warunkach użytkowania – moment, w którym spadek pojemności staje się zauważalny.
Pracujemy obecnie nad nowymi rozwiązaniami, w tym nad inteligentnym systemem zarządzania baterią (smart BMS), który umożliwi użytkownikom dostęp do szczegółowych parametrów poprzez aplikację mobilną. W planach jest również poszerzanie kompatybilności baterii przez zwiększenie maksymalnych mocy baterii, pojemności oraz możliwości użycia w systemach z hamowaniem regeneracyjnym – mówi Michał Marzec, inżynier projektant pakietów bateryjnych, Greencell.

Bateria, jak zadbać, żeby po zimie utrzymać zasięg?

Na zasięg elektrycznego roweru ma wpływ wiele czynników, aby uniknąć znaczącej utraty parametrów eksperci z Greencell rekomendują, aby po zimie a przed pierwszym uruchomieniem e-bike’a wykonać kilka czynności. Po pierwsze, przenieść baterię do temperatury pokojowej na 2–3 godziny przed ładowaniem, sprawdzić stan baterii. Czy są uszkodzenia, czy Po drugie, pierwsze ładowanie zrobić do pełna, w 100%.
Trzecia rada, nowy sezon rozpocząć od krótszej trasy. Test czy bateria działa na pewno prawidłowo i co pozwoli zaoszczędzić wymuszonej drogi powrotnej z nieprzewidzianym wysiłkiem fizycznym, często w pięknych ale bardzo wymagających okolicznościach terenowych.

Po zakończonym sezonie do długoterminowego przechowywania zaleca się poziom naładowania około 50%, temperaturę ok. 20°C oraz odłączenie baterii od roweru.
Zużyte baterie należy oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub do innego punktu odbioru ogniw litowo-jonowych, gdzie są odpowiednio przetwarzane

Rower elektryczny: co zrobić gdy padnie bateria

Po pozostawieniu starego, zużytego akumulatora w PSZOK, można zamówić kolejny. W optymalnym zestawie rowerzysta powinien znaleźć komplet zawierający: baterię, ładowarkę, klucz do blokady antykradzieżowej, instrukcję oraz wszystkie elementy niezbędne do montażu w rowerze.
To rozwiązanie typu „plug & play”, które pozwala szybko przygotować e-bike do sezonu.

