Spółka poinformowała w komunikacie giełdowym, że rada nadzorcza na wtorkowym posiedzeniu powołała do zarządu, oprócz Ireneusza Fąfary, który ponownie obejmie stanowisko prezesa, również pozostałych dotychczasowych członków zarządu: Sławomira Jędrzejczyka - na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, Ireneusza Sitarskiego - wiceprezesa ds. downstream, Roberta Soszyńskiego - wiceprezesa ds. operacyjnych, Marka Balawejdera - wiceprezesa ds. consumers and products, Marcina Wasilewskiego - wiceprezesa ds. rozwoju i inwestycji, Sławomira Staszaka - wiceprezesa ds. energy i Wiesława Prugara - wiceprezesa ds. upstream.

Koncern przekazał, że nowa kadencja zarządu rozpocznie się następnego dnia po wygaśnięciu obecnie trwającej kadencji, czyli po dniu, w którym odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2025 rok. (PAP)