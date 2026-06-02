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Ireneusz Fąfara ponownie prezesem Orlenu. Rada nadzorcza wybrała zarząd na nową kadencję

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 21:26
W zarządzie Orlenu jest dwóch menedżerów powiązanych z grupą Piotra Osieckiego
Orlen: Ireneusz Fąfara będzie nadal prezesem spółki/ShutterStock
Rada nadzorcza Orlenu zdecydowała o ponownym powierzeniu funkcji prezesa Ireneuszowi Fąfarze. Na kolejną kadencję powołano również wszystkich dotychczasowych członków zarządu, którzy zachowają swoje obecne stanowiska w koncernie.

Spółka poinformowała w komunikacie giełdowym, że rada nadzorcza na wtorkowym posiedzeniu powołała do zarządu, oprócz Ireneusza Fąfary, który ponownie obejmie stanowisko prezesa, również pozostałych dotychczasowych członków zarządu: Sławomira Jędrzejczyka - na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, Ireneusza Sitarskiego - wiceprezesa ds. downstream, Roberta Soszyńskiego - wiceprezesa ds. operacyjnych, Marka Balawejdera - wiceprezesa ds. consumers and products, Marcina Wasilewskiego - wiceprezesa ds. rozwoju i inwestycji, Sławomira Staszaka - wiceprezesa ds. energy i Wiesława Prugara - wiceprezesa ds. upstream.

Koncern przekazał, że nowa kadencja zarządu rozpocznie się następnego dnia po wygaśnięciu obecnie trwającej kadencji, czyli po dniu, w którym odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2025 rok. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: OrlenIreneusz Fąfaraprezes orlenu
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