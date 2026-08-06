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Warehouse Compass Day: Pogad[AI] ze swoim magazynem – przetestuj AI w systemie WMS na dwóch praktycznych warsztatach

Kinga Olszacka
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48 minut temu
Warehouse Compass Day: Pogad[AI] ze swoim magazynem – przetestuj AI w systemie WMS na dwóch praktycznych warsztatach
Warehouse Compass Day: Pogad[AI] ze swoim magazynem – przetestuj AI w systemie WMS na dwóch praktycznych warsztatach/Źródło zewnętrzne
15 października we Wrocławiu odbędzie się wydarzenie, które forsal.pl ma przyjemność objąć patronatem medialnym – Warehouse Compass Day: Pogad[AI] ze swoim magazynem. To zamknięte spotkanie dla 40 zarządzających magazynami z firm dystrybucyjnych, handlowych i 3PL, w którym centralne miejsce zajmują dwa warsztaty – uczestnicy nie tylko usłyszą o AI w magazynie, ale sami przetestują ją w działaniu na systemie WMS.

Dwa warsztaty, dwa różne podejścia do AI w magazynie

Warsztat 1: „AI w Teneum WMS w praktyce” (Marcin Smereka, Sente). Uczestnik otrzymuje konkretne zadanie operacyjne – takie, z jakim spotyka się codziennie w swoim magazynie – i rozwiązuje je samodzielnie przy pomocy Asystenta AI wbudowanego w system WMS. To nie demo prowadzone przez prelegenta z boku, a praca każdej osoby na własnym stanowisku, we własnym tempie, z możliwością zadawania pytań na bieżąco.

Warsztat 2: od problemu magazynowego do scenariusza AI (Wojciech Nowak, Sente i Piotr Susz, Locura Consulting). Ten warsztat idzie krok dalej: uczestnicy pracują na własnych, realnych problemach operacyjnych i uczą się przekładać je na konkretne scenariusze zastosowania sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym. Efektem jest nie ogólna wiedza o AI, a gotowy sposób myślenia o tym, gdzie w swoim magazynie warto szukać zastosowań.

Oba warsztaty są zaprojektowane tak, by uczestnik wyszedł z konkretną odpowiedzią, którą może przenieść do własnej organizacji już następnego dnia – nie z ogólną wiedzą o trendach.

W programie również:

  • Wprowadzenie. Dzień otworzy wystąpienie Piotra Susza (Locura Consulting), które wyrówna poziom wiedzy całej sali przed częścią warsztatową.
  • Case study. Przemysław Mysiak (Tedmark) pokaże udokumentowane wdrożenie AI do automatyzacji procesów reklamacyjnych.
  • Panel „Magazyn przyszłości”. Moderowany przez Marka Kicha panel z udziałem Przemysława Tytro, Piotra Susza, Lecha Biernata, Przemysława Świtacza i Wojciecha Nowaka zamknie dzień dyskusją o podziale ról między człowiekiem a AI w perspektywie dekady.
  • Networking. Przerwy między sesjami to dodatkowa okazja do porównania wyzwań z osobami zarządzającymi magazynami w porównywalnej skali.

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się: Piotr Susz (Locura Consulting), Przemysław Mysiak (Tedmark), Przemysław Tytro (Tedmark), Lech Biernat (Olza Logistic), Przemysław Świtacz (Movu-Robotics), Marek Kich (Satisfly & Sztuka E-Commerce), Wojciech Nowak (Sente) i Marcin Smereka (Sente).

Wydarzenie poprowadzą Ewa Bednarz i Paweł Forystek (Sente).

Dla kogo jest to spotkanie?

Dołącz do nas 15 października we Wrocławiu i przekonaj się, jak AI już dziś zmienia codzienność polskich magazynów.

Zarejestruj się, jeżeli jesteś właścicielem lub dyrektorem firmy handlowej, e-Commerce lub 3PL, albo kierownikiem magazynu. Jeśli chociaż na jedno z poniższych pytań odpowiadasz „tak” – to spotkanie jest dla Ciebie:

  • Odpowiadasz za rentowność operacji i szukasz wiedzy, które zastosowania AI realnie obniżają koszty, a które są jedynie marketingowym trendem?
  • Rozważasz wdrożenie WMS lub automatyzacji i zależy Ci na zobaczeniu rozwiązań w działaniu, zanim podejmiesz ostateczną decyzję finansową?
  • Zależy Ci na kameralnym benchmarku i dyskusji o codziennych wyzwaniach w gronie osób na analogicznych stanowiskach zarządczych?
  • Odczuwasz brak rąk do pracy operacyjnej i chcesz sprawdzić, w jakim stopniu cyfrowe narzędzia mogą zrekompensować braki kadrowe?

Grupa jest zamknięta i ograniczona do 40 zweryfikowanych uczestników.

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: https://compassday.sente.pl/?utm_source=patronat&utm_medium=forsal&utm_campaign=wsd

Spotkanie odbędzie się pod patronatem medialnym forsal.pl.

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Źródło: forsal.pl
Kinga Olszacka
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Tematy: Sztuczna inteligencjaAIpatronatwarsztaty
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