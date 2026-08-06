Warehouse Compass Day: Pogad[AI] ze swoim magazynem – przetestuj AI w systemie WMS na dwóch praktycznych warsztatach

Dwa warsztaty, dwa różne podejścia do AI w magazynie

Warsztat 1: „AI w Teneum WMS w praktyce” (Marcin Smereka, Sente). Uczestnik otrzymuje konkretne zadanie operacyjne – takie, z jakim spotyka się codziennie w swoim magazynie – i rozwiązuje je samodzielnie przy pomocy Asystenta AI wbudowanego w system WMS. To nie demo prowadzone przez prelegenta z boku, a praca każdej osoby na własnym stanowisku, we własnym tempie, z możliwością zadawania pytań na bieżąco.

Warsztat 2: od problemu magazynowego do scenariusza AI (Wojciech Nowak, Sente i Piotr Susz, Locura Consulting). Ten warsztat idzie krok dalej: uczestnicy pracują na własnych, realnych problemach operacyjnych i uczą się przekładać je na konkretne scenariusze zastosowania sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym. Efektem jest nie ogólna wiedza o AI, a gotowy sposób myślenia o tym, gdzie w swoim magazynie warto szukać zastosowań.

Oba warsztaty są zaprojektowane tak, by uczestnik wyszedł z konkretną odpowiedzią, którą może przenieść do własnej organizacji już następnego dnia – nie z ogólną wiedzą o trendach.

W programie również:

Wprowadzenie. Dzień otworzy wystąpienie Piotra Susza (Locura Consulting), które wyrówna poziom wiedzy całej sali przed częścią warsztatową.

Dzień otworzy wystąpienie Piotra Susza (Locura Consulting), które wyrówna poziom wiedzy całej sali przed częścią warsztatową. Case study. Przemysław Mysiak (Tedmark) pokaże udokumentowane wdrożenie AI do automatyzacji procesów reklamacyjnych.

Przemysław Mysiak (Tedmark) pokaże udokumentowane wdrożenie AI do automatyzacji procesów reklamacyjnych. Panel „Magazyn przyszłości”. Moderowany przez Marka Kicha panel z udziałem Przemysława Tytro, Piotra Susza, Lecha Biernata, Przemysława Świtacza i Wojciecha Nowaka zamknie dzień dyskusją o podziale ról między człowiekiem a AI w perspektywie dekady.

Moderowany przez Marka Kicha panel z udziałem Przemysława Tytro, Piotra Susza, Lecha Biernata, Przemysława Świtacza i Wojciecha Nowaka zamknie dzień dyskusją o podziale ról między człowiekiem a AI w perspektywie dekady. Networking. Przerwy między sesjami to dodatkowa okazja do porównania wyzwań z osobami zarządzającymi magazynami w porównywalnej skali.

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się: Piotr Susz (Locura Consulting), Przemysław Mysiak (Tedmark), Przemysław Tytro (Tedmark), Lech Biernat (Olza Logistic), Przemysław Świtacz (Movu-Robotics), Marek Kich (Satisfly & Sztuka E-Commerce), Wojciech Nowak (Sente) i Marcin Smereka (Sente).

Wydarzenie poprowadzą Ewa Bednarz i Paweł Forystek (Sente).

Dla kogo jest to spotkanie?

Dołącz do nas 15 października we Wrocławiu i przekonaj się, jak AI już dziś zmienia codzienność polskich magazynów.

Zarejestruj się, jeżeli jesteś właścicielem lub dyrektorem firmy handlowej, e-Commerce lub 3PL, albo kierownikiem magazynu. Jeśli chociaż na jedno z poniższych pytań odpowiadasz „tak” – to spotkanie jest dla Ciebie:

Odpowiadasz za rentowność operacji i szukasz wiedzy, które zastosowania AI realnie obniżają koszty, a które są jedynie marketingowym trendem?

Rozważasz wdrożenie WMS lub automatyzacji i zależy Ci na zobaczeniu rozwiązań w działaniu, zanim podejmiesz ostateczną decyzję finansową?

Zależy Ci na kameralnym benchmarku i dyskusji o codziennych wyzwaniach w gronie osób na analogicznych stanowiskach zarządczych?

Odczuwasz brak rąk do pracy operacyjnej i chcesz sprawdzić, w jakim stopniu cyfrowe narzędzia mogą zrekompensować braki kadrowe?

Grupa jest zamknięta i ograniczona do 40 zweryfikowanych uczestników.

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: https://compassday.sente.pl/?utm_source=patronat&utm_medium=forsal&utm_campaign=wsd

Spotkanie odbędzie się pod patronatem medialnym forsal.pl.