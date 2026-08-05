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ZUS apeluje do seniorów. O zmianie adresu lub numeru rachunku bankowego należy powiadomić organ rentowy

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 09:57
emeryt, senior, komputer, zamyślony starszy pan
ZUS ostrzega emerytów. Kto nie dopełni formalności może stracić pieniądze/Shutterstock
Niedopełnienie formalności, takich jak zmiana numeru rachunku bankowego może skutkować opóźnieniem w wypłacie świadczenia. Brak aktualizacji adresu naraża seniora na udostępnienie danych osobowych zawartych w korespondencji z ZUS osobom niepowołanym. Dane mogą zostać wykorzystane w celu oszustwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny przypomina o konieczności aktualizacji danych adresowych, jeśli uległy one zmianie. To ważna informacja dla wszystkich ubezpieczonych, a także seniorów otrzymujących renty i emerytury. Zarówno korespondencja wysyłana przez organ rentowy jak i przekazy pieniężne (jeśli nie trafiają na konto bankowe) mogą nie dotrzeć do właściwego adresata.

Seniorze, poinformuj ZUS, jeśli zmieniłeś adres

Korespondencję wysyłamy na ostatni adres, jaki nam wskazałeś. Jeśli jest on nieaktualny, Twoje listy mogą trafić w niepowołane ręce. Grozi to naruszeniem Twoich praw i udostępnieniem danych osobowych. Może to spowodować poważne szkody materialne i niematerialne, w tym:

  • kradzież tożsamości,
  • nadużycia,
  • straty finansowe

- przypomniał we wtorek ZUS na platformie X.

Korespondencja wysyłana do świadczeniobiorców kierowana jest na ostatni wskazany adres. Oznacza to, że jeśli nie jest on aktualny, a ZUS wyśle na ten adres korespondencję, zostanie ona uznana za doręczoną skutecznie, nawet jeśli wskazana w korespondencji osoba już tam nie mieszka. Należy zgłaszać nie tylko zmianę adresu zamieszkania, lecz także zmianę adresu elektronicznego.

Jak zmienić adres?

  • Przez internet: Zaloguj się na konto PUE ZUS/eZUS i wyślij odpowiedni wniosek elektroniczny
  • Osobiście: Idź do najbliższej placówki ZUS i wypełnij formularz EZP (wniosek o zmianę danych) lub zgłoś zmianę ustnie do protokołu.
  • Pocztą: Wydrukuj i podpisz formularz EZP, a następnie wyślij go listem do swojej jednostki ZUS.

Ważne

Osoba posiadająca płatnika składek nie zgłasza zmiany danych do ZUS tylko do swojego płatnika (tj. np. do pracodawcy).

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Dlaczego to ważne?

Jeżeli ZUS wyśle decyzję, zawiadomienie lub inną korespondencję na nieaktualny adres, istnieje ryzyko, że trafi ona do osób nieuprawnionych. W praktyce może to prowadzić do kilku realnych zagrożeń – nie tylko naruszenia prywatności, ale także do wykorzystania zawartych w piśmie informacji:

  • ujawnienie danych osobowych: osoba postronna może poznać imię i nazwisko, PESEL (często częściowo lub w całości), adres, numer świadczenia czy numer sprawy.
  • poznanie informacji o sytuacji życiowej, zdrowotnej i finansowej: korespondencja z ZUS często zawiera dane o wysokości emerytury, renty, zasiłku, świadczeniach rodzinnych, zwolnieniach lekarskich, niezdolności do pracy czy zadłużeniu wobec ZUS.
  • ryzyko kradzieży tożsamości: pojedynczy dokument zwykle nie wystarczy do pełnego podszycia się pod inną osobę, ale może dostarczyć danych wykorzystywanych w oszustwach, np. przy próbach wyłudzenia kredytu, pożyczki lub zawarcia umowy.
  • ułatwienie ataków phishingowych: znając szczegóły sprawy prowadzonej przez ZUS, oszuści mogą przygotować bardzo wiarygodne wiadomości SMS, e-maile lub telefony, podszywając się pod urząd.
  • wyłudzenia metodą "na ZUS": przestępcy mogą powoływać się na konkretne świadczenie lub decyzję, aby nakłonić ofiarę do podania danych logowania, numeru konta czy dokonania przelewu.
  • naruszenie prywatności: informacje o stanie zdrowia (np. w związku z rentą lub świadczeniami chorobowymi), sytuacji rodzinnej czy dochodach należą do szczególnie wrażliwych danych dla wielu osób.
  • ryzyko dyskryminacji lub szkód wizerunkowych: ujawnienie informacji o niepełnosprawności, pobieranych świadczeniach czy problemach zdrowotnych może negatywnie wpłynąć na relacje zawodowe lub społeczne.

Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia

- informuje ZUS.

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Jakie dane najczęściej znajdują się w pismach z ZUS?

W zależności od rodzaju sprawy mogą to być m.in.:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL,
  • numer świadczenia lub numer sprawy,
  • wysokość emerytury, renty lub zasiłku,
  • informacje o składkach i zatrudnieniu,
  • dane dotyczące stanu zdrowia (np. przy rentach, świadczeniach rehabilitacyjnych lub orzeczeniach),
  • numer rachunku bankowego (w niektórych dokumentach).

Czy każde takie zdarzenie oznacza poważne konsekwencje?

Niekoniecznie. Jeżeli przesyłka wróci do ZUS jako niedoręczona albo nowy lokator odda ją nadawcy, ryzyko może być niewielkie. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś zapozna się z treścią dokumentów, zrobi ich zdjęcia lub wykorzysta zawarte w nich informacje.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: ZUSemerytury
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