Marcowa waloryzacja rent i emerytur oznaczała wzrost świadczeń nawet o kilkaset złotych. Część świadczeniobiorców przekroczyła w ten sposób próg 2900 zł brutto (przed potrąceniami), co przekłada się na obniżenie kwoty 14. emerytury.

Wypłacane zwyczajowo we wrześniu dodatkowe roczne świadczenie będzie niższe dla wszystkich pobierających świadczenia w przedziale kwotowym 2900 - 4828,49 zł brutto. Kto z powodu waloryzacji nie otrzyma „czternastki” w ogóle?

Niższa 14. emerytura dla milionów emerytów

14. emerytura jest świadczeniem zagwarantowanym ustawowo. Nie trzeba składać wniosku o jej wypłatę ani dostarczać dokumentów potwierdzających, że limit wysokości świadczenia podstawowego nie został przekroczony. Wysokość „czternastki” odpowiada co do zasady najniższej emeryturze. Suma ta jest punktem odniesienia dla wypłat w 2026 roku. W 2027 roku 14. emerytura będzie więc wyższa (pełną kwotę otrzymają wyłącznie osoby mieszczące się w przyjętym limicie).

Gdy podstawowa emerytura lub renta przekracza kwotę 2900 zł brutto, 14. emerytura jest zmniejszana. Obowiązuje tutaj zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli świadczenie podstawowe przewyższa ustawowy próg, dokładnie o tyle pomniejszana jest „czternastka”. Minimalna wypłacana kwota świadczenia to 50 zł. Pełna kwota 14. emerytury w 2026 roku to 1978,49 zł brutto.

Przykład Przykładowo emeryt lub rencista, którego świadczenie wynosi 3500 zł brutto (przewyższa próg o 600 zł) otrzyma 14. emeryturę w kwocie 1378,49 zł brutto (1978,49 - 600).

Miliony uprawnionych wprawdzie otrzymają 14. emeryturę, jednak będzie ona niższa niż jej pełna kwota.

Brak 14. emerytury przez waloryzację. Jak to możliwe?

W niektórych przypadkach podniesienie wysokości świadczenia za sprawą ostatniej waloryzacji będzie oznaczać brak 14. emerytury.

Przykład Pani Maria dostaje emeryturę 2600 zł brutto Pani Maria pobiera emeryturę niższą od progu 2900 zł brutto. Emerytura: 2600 zł brutto

Przekroczenie limitu: 0 zł

Pomniejszenie 14. emerytury: 0 zł 14. emerytura: 1978,49 zł brutto Pani Maria otrzyma pełną czternastkę, ponieważ jej świadczenie nie przekracza ustawowego progu.

Przykład Pan Andrzej dostaje emeryturę 3800 zł brutto Pan Andrzej przekracza próg o 900 zł. Wyliczenie: Emerytura: 3800 zł brutto

Przekroczenie limitu: 3800 zł - 2900 zł = 900 zł

Pomniejszenie czternastki: 900 zł 14. emerytura: 1978,49 zł - 900 zł = 1078,49 zł brutto Pan Andrzej dostanie czternastkę, ale będzie ona wyraźnie niższa od pełnej kwoty.