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ZUS wysłał miliony listów. Są w nich nowe kwoty emerytur i decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury

oprac. Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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dzisiaj, 15:44
zus, list, biała koperta z logo ZUS
Decyzje z ZUS/Shutterstock
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w poniedziałek, że zakończył wysyłkę decyzji dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. trzynastej emerytury. ZUS wysłał do emerytów i rencistów ponad 8,8 mln listów.

Do świadczeniobiorców w całej Polsce trafiło 8 836 400 przesyłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W każdej kopercie znajdują się dwie decyzje: dotycząca waloryzacji emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego oraz decyzja o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. ZUS od kilku lat łączy oba dokumenty w jednej przesyłce. Ma to uprościć kontakt z klientami i ograniczyć liczbę wysyłanych listów.

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Marcowa waloryzacja została przeprowadzona automatycznie, bez konieczności składania wniosków przez emerytów i rencistów. W przesłanych decyzjach znajdują się informacje o nowej wysokości świadczenia brutto, a także o składce zdrowotnej i zaliczce na podatek.

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3 proc. Po podwyżce najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1 978,49 zł brutto. Wzrosły również dodatki wypłacane przez ZUS. Dodatek pielęgnacyjny od marca wynosi 366,68 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł.

Trzynasta emerytura 2026. Ile wynosi?

W tej samej kopercie świadczeniobiorcy znajdą także decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. trzynastej emerytury. W 2026 roku wysokość trzynastej emerytury wynosi 1 978,49 zł brutto, czyli tyle samo, ile najniższa emerytura po tegorocznej waloryzacji.

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Źródło: ZUS
oprac. Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: ZUSemeryturytrzynastkawaloryzacja
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