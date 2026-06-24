Do świadczeniobiorców w całej Polsce trafiło 8 836 400 przesyłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W każdej kopercie znajdują się dwie decyzje: dotycząca waloryzacji emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego oraz decyzja o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. ZUS od kilku lat łączy oba dokumenty w jednej przesyłce. Ma to uprościć kontakt z klientami i ograniczyć liczbę wysyłanych listów.

Waloryzacja emerytur i rent 2026. Jakie kwoty po podwyżce?

Marcowa waloryzacja została przeprowadzona automatycznie, bez konieczności składania wniosków przez emerytów i rencistów. W przesłanych decyzjach znajdują się informacje o nowej wysokości świadczenia brutto, a także o składce zdrowotnej i zaliczce na podatek.

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3 proc. Po podwyżce najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1 978,49 zł brutto. Wzrosły również dodatki wypłacane przez ZUS. Dodatek pielęgnacyjny od marca wynosi 366,68 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł.

Trzynasta emerytura 2026. Ile wynosi?

W tej samej kopercie świadczeniobiorcy znajdą także decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. trzynastej emerytury. W 2026 roku wysokość trzynastej emerytury wynosi 1 978,49 zł brutto, czyli tyle samo, ile najniższa emerytura po tegorocznej waloryzacji.