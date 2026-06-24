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Do 400 zł na ucznia w roku szkolnym 2026/2027 r. Wnioski można składać od 1 lipca 2026 r.

Iga Leszczyńska
oprac. Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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dzisiaj, 14:59
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wyprawka szkolna na rok 2026/2027/Shutterstock
Choć wakacje dopiero się rozpoczynają, wielu rodziców już planuje wydatki związane z nowym rokiem szkolnym. Zakup podręczników, plecaków i przyborów szkolnych to spory wydatek. Jak uzyskać dodatkowe fundusze na wyprawkę szkolną?

W roku szkolnym 2026/2027 rodzice i opiekunowie dzieci uczących się mogą liczyć na dwa rodzaje wsparcia finansowego. Na tę kwotę składają się dwa świadczenia:

  • 300 zł z programu „Dobry Start”,
  • 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacanego w ramach zasiłku rodzinnego.

Świadczenie "Dobry start": dla kogo?

Świadczenie w wysokości 300 zł, przyznawane w ramach programu „Dobry Start”, przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko. Wsparcie można otrzymać na:

  • dzieci w wieku od 7 do 20 lat uczące się w szkole,
  • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia,
  • dzieci przebywające w pieczy zastępczej – w tym przypadku świadczenie otrzymują rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Warto pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. „zerówkę”. W przypadku dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie można otrzymać od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.

Co ważne, 300 zł z programu „Dobry Start” przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku. W 2025 r. ZUS w całej Polsce wypłacił wyprawki dla ponad 4,7 mln dzieci w łącznej kwocie przekraczającej 1,4 mld zł.

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Składanie wniosków odbywać się będzie (tak jak w latach poprzednich) wyłącznie drogą elektroniczną – poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mobilną mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Możliwość taką dają następujące banki: Alior Bank S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., BPS S.A., BNP Paribas S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Erste Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., PEKAO SA, SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

W przypadku osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych oraz osób uczących się – usamodzielnionych, wniosek należy złożyć za pośrednictwem aplikacji mZUS lub portalu eZUS. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekuńczo-terapeutycznych mogą składać wnioski za pośrednictwem eZUS. We wniosku należy podać:

  • dane wnioskodawcy i dziecka (lub dzieci),
  • oświadczenie, że dziecko uczęszcza do szkoły,
  • w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – informację o orzeczeniu,
  • numer konta bankowego do wypłaty świadczenia.

Warto sprawdzić czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

300 zł z programu "Dobry Start": kiedy wypłata?

Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do 30 września 2026 r. Po 30 listopada wnioski będą rozpatrywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po tym terminie. Pieniądze wypłacane są wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

100 zł dodatku do zasiłku rodzinnego na ucznia

Drugim świadczeniem, o które mogą ubiegać się rodziny z dziećmi, jest jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Przysługuje on osobom pobierającym zasiłek rodzinny. Dodatek przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu lub faktycznemu,
  • osobie uczącej się.

Świadczenie można otrzymać nie tylko na dziecko rozpoczynające naukę w szkole, ale również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

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Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty można złożyć przez internet – za pośrednictwem portalu Emp@tia – lub w wersji papierowej w odpowiednim urzędzie, w zależności od miejsca zamieszkania. Może to być urząd gminy lub miasta, ośrodek pomocy społecznej bądź inne miejsce wyznaczone przez gminę, na przykład centrum świadczeń.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego to tylko jedno ze świadczeń dostępnych dla rodzin pobierających zasiłek rodzinny. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto sprawdzić, z jakich innych form pomocy można jeszcze skorzystać.

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Źródło: ZUS
Iga Leszczyńska
oprac. Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: świadczeniedzieciuczniowiewyprawka szkolna
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