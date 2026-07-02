Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty w piątek, 3 lipca 2026 r. Dotyczy to zarówno terminów głównych (maj), jak i dodatkowych (czerwiec).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie ZIU pojawią się już o godzinie 8:30, w szkołach natomiast będą dostępne od godziny 9:00. Po ogłoszeniu wyników, absolwenci szkoły podstawowej muszą uzupełnić dane w rekrutacji do szkół średnich. Jest to konieczny punkt w dalszej rekrutacji.

Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia absolwenci będą mogli odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Uczniowie będą mogli poznać swoje wyniki, logując się na indywidualne konta na platformie ziu.gov.pl lub wyniki.edu.pl. Każdy użytkownik otrzymuje dane dostępowe (login i hasło) w swojej szkole. 3 lipca na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną również ogłoszone wyniki ogólnopolskie.

Logowanie do ZIU krok po kroku: