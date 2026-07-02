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Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Kiedy i gdzie sprawdzić? O której godzinie zostaną opublikowane?

Monika Piaseczyńska
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dzisiaj, 10:13
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Kiedy i gdzie można je sprawdzić?
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Kiedy i gdzie można je sprawdzić?/Shutterstock
Już w piątek 3 maja ósmoklasiści poznają wyniki swoich majowych egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi je o godzinie 9, choć już wcześniej uczniowie będą mogli je zobaczyć. Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty w piątek, 3 lipca 2026 r. Dotyczy to zarówno terminów głównych (maj), jak i dodatkowych (czerwiec).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie ZIU pojawią się już o godzinie 8:30, w szkołach natomiast będą dostępne od godziny 9:00. Po ogłoszeniu wyników, absolwenci szkoły podstawowej muszą uzupełnić dane w rekrutacji do szkół średnich. Jest to konieczny punkt w dalszej rekrutacji.

Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia absolwenci będą mogli odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu.

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Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Uczniowie będą mogli poznać swoje wyniki, logując się na indywidualne konta na platformie ziu.gov.pl lub wyniki.edu.pl. Każdy użytkownik otrzymuje dane dostępowe (login i hasło) w swojej szkole. 3 lipca na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną również ogłoszone wyniki ogólnopolskie.

Logowanie do ZIU krok po kroku:

  1. Dyrektor szkoły przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje: Login, Hasło, Adres serwisu, Kod zdającego, Data wydruku.
  2. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl/login, a następnie zalogować się wprowadzając login oraz hasło w odpowiednie pola i kliknąć przycisk Dalej.
  3. W przypadku problemów z dostępem, upewnić się czy połączenie z internetem działa poprawnie, a następnie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, skorzystać z opcji odzyskiwania hasła (przycisk Nie pamiętam hasła).
  4. Wpisać adres e-mail powiązany z kontem ZIU na który zostanie wysłany link z możliwością zmiany hasła.
  5. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin, klikając w pole z jego nazwą.
  6. Po wybraniu egzaminu, w serwisie wyświetlone są informacje o wynikach osiągniętych z poszczególnych przedmiotów.
  7. Aby sprawdzić szczegółowe wyniki z danego egzaminu, należy kliknąć w pole z nazwą tego egzaminu.
  8. W serwisie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat arkusza oraz uzyskanej punktacji za poszczególne. Możliwe jest również pobranie pliku z wynikami za pomocą przycisku Pobierz.
  9. W celu wylogowania z serwisu ZIU należy kliknąć w ikonę przedstawiającą login zdającego.
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Źródło: forsal.pl
Monika Piaseczyńska
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Tematy: wynikiuczniowieegzamin ósmoklasistyCKE
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