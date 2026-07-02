Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty w piątek, 3 lipca 2026 r. Dotyczy to zarówno terminów głównych (maj), jak i dodatkowych (czerwiec).
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie ZIU pojawią się już o godzinie 8:30, w szkołach natomiast będą dostępne od godziny 9:00. Po ogłoszeniu wyników, absolwenci szkoły podstawowej muszą uzupełnić dane w rekrutacji do szkół średnich. Jest to konieczny punkt w dalszej rekrutacji.
Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia absolwenci będą mogli odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu.
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Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?
Uczniowie będą mogli poznać swoje wyniki, logując się na indywidualne konta na platformie ziu.gov.pl lub wyniki.edu.pl. Każdy użytkownik otrzymuje dane dostępowe (login i hasło) w swojej szkole. 3 lipca na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną również ogłoszone wyniki ogólnopolskie.
Logowanie do ZIU krok po kroku:
- Dyrektor szkoły przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje: Login, Hasło, Adres serwisu, Kod zdającego, Data wydruku.
- Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl/login, a następnie zalogować się wprowadzając login oraz hasło w odpowiednie pola i kliknąć przycisk Dalej.
- W przypadku problemów z dostępem, upewnić się czy połączenie z internetem działa poprawnie, a następnie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, skorzystać z opcji odzyskiwania hasła (przycisk Nie pamiętam hasła).
- Wpisać adres e-mail powiązany z kontem ZIU na który zostanie wysłany link z możliwością zmiany hasła.
- Po zalogowaniu należy wybrać egzamin, klikając w pole z jego nazwą.
- Po wybraniu egzaminu, w serwisie wyświetlone są informacje o wynikach osiągniętych z poszczególnych przedmiotów.
- Aby sprawdzić szczegółowe wyniki z danego egzaminu, należy kliknąć w pole z nazwą tego egzaminu.
- W serwisie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat arkusza oraz uzyskanej punktacji za poszczególne. Możliwe jest również pobranie pliku z wynikami za pomocą przycisku Pobierz.
- W celu wylogowania z serwisu ZIU należy kliknąć w ikonę przedstawiającą login zdającego.