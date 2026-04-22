Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 240 minut (4 godziny) . Składa się z dwóch głównych części:

Testu językowego i czytania ze zrozumieniem

Wypracowania

W nowej formule 2023 każdy maturzysta ma zaproponowane dwa tematy do wypracowania, z których wybiera jeden. Pisanie rozprawki polega na przedstawieniu własnego stanowiska (tezy lub hipotezy) wobec określonego problemu lub zagadnienia, a następnie udowodnieniu go za pomocą argumentów i konkretnych przykładów.

Jak napisać rozprawkę na maturze z języka polskiego?

W nowej formule, który obowiązuje od 2023 roku maturzyści sami wybierają lekturę obowiązkową, do której chcą się odnieść, inny utwór literacki (lub poetycki), a następnie muszą przywołać wybrane konteksty. Za to zadanie można dostać 35 punktów.

Wypracowanie maturalne powinno mieć strukturę składającą się z trzech części:

wstęp – w nim należy zarysować temat rozprawki i omawiany problem

rozwinięcie – to najważniejsza część rozprawki. W niej należy odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz przedstawić swoje argumenty i kontekst (np. historycznoliteracki, literacki, biograficzny, kulturowy, mitologiczny, biblijny, religijny, historyczny, filozoficzny, egzystencjalny, polityczny, społeczny).

zakończenie – podsumowanie całej pracy

Praca powinna liczyć minimum 300 słów, być spójna, logiczna i napisana formalnym stylem.

Przykładowe tematy wypracowań z poprzednich lat

W 2026 roku podczas próbnej matury w marcu maturzyści mieli do wyboru dwa tematy: Decyzja jednostki a życie społeczności lub Prawda jako wyzwanie dla człowieka.

Tematy rozprawek z nowej formuły: