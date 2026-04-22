Matura 2026. Tematy wypracowań na poziomie podstawowym z języka polskiego

Monika Piaseczyńska
dzisiaj, 10:44
Poziom podstawowy matury z języka polskiego ma stałą strukturę. Egzamin składa się z dwóch części. Jedną z nich jest wypracowanie. Maturzysta ma podane dwa tematy, z których wybiera tylko jeden. Za to zadanie można dostać 35 punktów.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 240 minut (4 godziny) . Składa się z dwóch głównych części:

  • Testu językowego i czytania ze zrozumieniem
  • Wypracowania

W nowej formule 2023 każdy maturzysta ma zaproponowane dwa tematy do wypracowania, z których wybiera jeden. Pisanie rozprawki polega na przedstawieniu własnego stanowiska (tezy lub hipotezy) wobec określonego problemu lub zagadnienia, a następnie udowodnieniu go za pomocą argumentów i konkretnych przykładów.

Jak napisać rozprawkę na maturze z języka polskiego?

W nowej formule, który obowiązuje od 2023 roku maturzyści sami wybierają lekturę obowiązkową, do której chcą się odnieść, inny utwór literacki (lub poetycki), a następnie muszą przywołać wybrane konteksty. Za to zadanie można dostać 35 punktów.

Wypracowanie maturalne powinno mieć strukturę składającą się z trzech części:

  • wstęp – w nim należy zarysować temat rozprawki i omawiany problem
  • rozwinięcie – to najważniejsza część rozprawki. W niej należy odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz przedstawić swoje argumenty i kontekst (np. historycznoliteracki, literacki, biograficzny, kulturowy, mitologiczny, biblijny, religijny, historyczny, filozoficzny, egzystencjalny, polityczny, społeczny).
  • zakończenie – podsumowanie całej pracy

Praca powinna liczyć minimum 300 słów, być spójna, logiczna i napisana formalnym stylem.

Przykładowe tematy wypracowań z poprzednich lat

W 2026 roku podczas próbnej matury w marcu maturzyści mieli do wyboru dwa tematy: Decyzja jednostki a życie społeczności lub Prawda jako wyzwanie dla człowieka.

Tematy rozprawek z nowej formuły:

  • Co sprawia, że człowiekowi łatwiej jest mierzyć się z życiowymi problemami?
  • Człowiek wobec upływu czasu i wobec śmierci.
  • Relacje międzypokoleniowe w życiu jednostki i społeczności.
  • Poszukiwanie szczęścia a poczucie spełnienia.
  • Różne postawy wyrażające miłość do ojczyzny.
  • Co sprawia, że człowiek nie może w pełni decydować o własnym losie?
  • Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka.
  • Jaki wpływ na człowieka ma otaczająca go przestrzeń?
  • Autentyczność i udawanie w relacjach międzyludzkich.
  • Wolność – dar, ale również odpowiedzialność.
  • Wybór postawy życiowej a skuteczność w realizacji celu.
  • Marzenia o lepszym świecie a zderzenie z rzeczywistością.
  • Postawa zaangażowania w sprawę jako próba zmiany rzeczywistości.
  • Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?
  • Bunt i jego konsekwencje dla człowieka.
  • Co motywuje człowieka do przemiany wewnętrznej?
  • Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i o świecie, w którym żyje.
  • Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?
  • Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości.
  • Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe.
  • Człowiek – istota pełna sprzeczności.
  • Co sprawia, że człowieka staje się dla drugiego człowieka bohaterem?
