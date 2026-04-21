Na miesięczne wynagrodzenie strażaka PSP składa się przede wszystkim uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia. Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania strażaka na pierwsze stanowisko służbowe.

Uposażenie zasadnicze strażaka ustala się według stawki odpowiadającej grupie uposażenia należnej na danym stanowisku służbowym.

Wśród dodatków do uposażenia ustawa wskazuje:

dodatek za stopień,

dodatek służbowy,

dodatek motywacyjny,

dodatki uzasadnione właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby,

dodatek funkcyjny,

dodatek funkcyjny za pełnienie służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Ile wynosi przeciętne uposażenie strażaka PSP?

Przeciętne uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 r. od 1 stycznia 2026 r. kwota bazowa dla strażaków zwiększyła się z 2 193,21 zł do 2259,01 zł brutto, czyli o 3 proc. – jak dla wszystkich pracowników sfery budżetowej.

Kwota została podzielona następująco:

na zmianę wysokości stawek uposażenia zasadniczego strażaków i innych składników wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej przeznaczono kwotę 178,03 zł. średnio miesięcznie na etat.

na wzrost w stopniu służbowym przeznacza się 55,72 zł średnio miesięcznie na etat.

pozostałą kwotę 19,08 zł średnio miesięcznie na etat rozdziela się na motywacyjny system uposażeń, w tym na poszczególne składniki uposażenia.

Oznacza to, że 2258,01 zł mnoży się przez dopasowany do grupy uposażenia zasadniczego mnożnik. Przykładowo, młodszy technik znajduje się w grupie 3, do której przypisany jest mnożnik: 1,954.

Wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Uposażenie zasadnicze strażaka wzrasta z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej, od dnia udokumentowania posiadanych okresów służby, o 2 proc. po 2 latach służby. Później zwiększa się o 1 proc. za każdy następny rok służby do wysokości 20 proc. po 20 latach służby.

Po tym czasie zwiększa się o 2 proc. za każde następne 2 lata służby powyżej 20 lat, aż do wysokości 32 proc. po 32 latach służby.

Po osiągnięciu 35 lat służby wzrost uposażenia zasadniczego strażaka wynosi 35 proc.