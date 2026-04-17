Dzięki przyjętym w zeszłym roku rozwiązaniom funkcjonariuszom służb mundurowych przysługuje świadczenie mieszkaniowe.

Zostało ono wprowadzone ustawą 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.

Przepis wprowadza rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych w zakresie poprawy zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych. Przepisy dotyczące „mieszkaniówki” wzorowane są na tych obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP.

Cztery formy zakwaterowania

Ustawa przewiduje prawo do zakwaterowania, które można realizować w czterech formach:

przydział lokalu mieszkalnego; przydział kwatery tymczasowej; skierowanie do miejsca w internacie albo kwatery internatowej; przyznanie świadczenia mieszkaniowego.

Świadczenie mieszkaniowe uprawnia do otrzymania zwolnionej z podatku kwoty od 900 zł do 1800 zł netto miesięcznie. Jej wysokość uzależniona jest od miejsca zamieszkania lub pełnienia służby.

W przypadku funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, do określenia wysokości świadczenia mieszkaniowego stosowane są przepisy Ministerstwa Obrony Narodowej. Oznacza to, że jego wysokość będzie uzależniona od współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu.

Pieniądze otrzymane w ramach świadczenia mieszkaniowego funkcjonariusz może przeznaczyć m.in. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.

Kto może skorzystać ze świadczenia mieszkaniowego?

Świadczenie przysługuje funkcjonariuszom:

Policję,

Straż Graniczną,

Państwową Straż Pożarną

Służbę Ochrony Państwa.

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu,

Służby Wywiadu Wojskowego i

Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Ustawa wprowadza również nowe formy zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy mieszkających poza miejscowością pełnienia służby. Środki są wypłacane co miesiąc, w wysokości uzależnionej od długości trasy z domu do miejsca pracy.

Świadczenie mieszkaniowe nie przysługuje, jeśli potrzeby mieszkaniowe funkcjonariusza są już zaspokojone – np. gdy posiada on (lub jego małżonek) mieszkanie albo dom w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Dodatek nie jest także wypłacany w przypadku zapewnienia lokalu służbowego, przydziału kwatery tymczasowej lub miejsca w internacie.

Funkcjonariusz nie otrzyma świadczenia również wtedy, gdy korzysta z innych form wsparcia mieszkaniowego albo odmówi przyjęcia zaproponowanego lokalu spełniającego wymagane normy.

Setki milionów złotych już wypłacone dla funkcjonariuszy

Według danych MSWiA z lutego tego roku 143 tysiące funkcjonariuszy policji, PSP, SOP i SG otrzymało świadczenia mieszkaniowe na łączną kwotę blisko 930 mln zł. Do tego czasu prawie 96 tysięcy policjantów zdecydowało się na pobranie świadczenia. Na ich konta trafiło łącznie ponad 630 mln złotych. Statystyczny policjant, który złożył wniosek, otrzymał ok. 6,5 tys. zł dodatkowych środków.

Jeśli chodzi o strażaków z PSP o wsparcie wystąpiło ponad 30 tysięcy osób, co przełożyło się na wypłaty w łącznej kwocie 180 mln zł. Z kolei w Straży Granicznej świadczenie mieszkaniowe odebrało niemal 16 tys. funkcjonariuszy, a łączna kwota przekazana na ich cele mieszkaniowe przekroczyła 100 mln zł.

W Służbie Ochrony Państwa ponad 1500 funkcjonariuszy złożyło wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego. Łączna kwota wypłacona to blisko 12,5 mln zł