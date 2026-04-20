Wysokość uposażenia zasadniczego dla policjantów. Na jaką pensję może liczyć kursant?

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 07:05
Uposażenie zasadnicze, czyli podstawowa część pensji dla policjantów, uzależnione jest od kilku czynników, w tym wieku funkcjonariusza czy grupy zaszeregowania stanowiska służbowego. Policjanci mogą liczyć także na dodatki do uposażenia zasadniczego (na przykład dodatek funkcyjny) oraz dodatkowe świadczenia jak świadczenie mieszkaniowe.

Na zarobki policjanta składa się przede wszystkim uposażenie. Prawo do otrzymywania uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia.

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Określa je rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Z tytułu wysługi lat funkcjonariusz otrzymuje podwyżkę – po dwóch latach służby pensja wzrasta o 2 proc. Następnie o 1 proc. za każdy kolejny rok, aż do osiągnięcia 20 proc. po 20 latach.

Wśród dodatków do uposażenia można wymienić m.in. dodatek za posiadany stopień czy dodatek funkcyjny przysługujący policjantowi pełniącemu służbę lub obowiązki na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Od 900 zł do 1800 zł zwolnionego z podatku dodatku mieszkaniowego dla służb mundurowych
Wysokość uposażenia zasadniczego dla policjantów

Jak informuje Komenda Główna Policji, uposażenie zasadnicze waha się między 5 463,82 zł netto dla kursanta bez dodatku stołecznego po ukończeniu 26 roku życia do 6 791,07 zł netto dla funkcjonariusza policji z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji (po ukończeniu 26 r.ż.)

Uposażenie kursanta (policjanta odbywającego szkolenie zawodowe):

  • dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego: 6 498,70 zł brutto, czyli 5 913,82 zł netto (przed ukończeniem 26 roku życia) lub 5 463,82 zł netto (po ukończeniu 26 roku życia);
  • dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym: 7 210,30 zł brutto, czyli 6 561,37 zł netto (przed ukończeniem 26 roku życia) lub 6 026,37 zł netto (po ukończeniu 26 roku życia).

Uposażenie policjanta (po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego):

  • dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego: 6 966,50 zł brutto, czyli 6 339,51 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 5 833,51 zł netto (po ukończeniu 26 r.ż.);
  • dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego w oddziałach prewencji: 7 466,50 zł brutto, czyli 6 794,51 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 6 228,51 zł netto (po ukończeniu 26 r. ż.);
  • dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym: 7 678,10 zł brutto, czyli 6 987,07 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 6 396,07 zł netto (po ukończeniu 26 r.ż.);
  • dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji: 8 178,10 zł brutto, czyli 7 422,07 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 6 791,07 złotych netto (po ukończeniu 26 r.ż.).
Deportacja obywateli Afganistanu. RPO pisze do Komendanta Głównego Straży Granicznej
Różne świadczenia dla policjantów

Oprócz uposażenia zasadniczego i dodatków do niego policjantom przysługują dodatkowe świadczenia. Niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, inne zależne są od osiągnięć w służbie (głównie nagrody i wysokość dodatków).

Wśród takich dodatków jest m.in. coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. „mundurówka”, która dla kursanta i policjanta w 2025 r. wynosiła 1638,90 zł czy tak zwana "trzynastka" (przysługuje jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy).

Dzięki przyjętym w zeszłym roku rozwiązaniom, funkcjonariuszom służb mundurowych przysługuje świadczenie mieszkaniowe. Uprawnia ono do zwolnionej z podatku wypłaty od 900 zł do 1800 zł miesięcznie. Wysokość kwoty uzależniona jest od miejsca zamieszkania lub pełnienia służby. Te pieniądze można przeznaczyć m.in. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.

Pierwsze godziny rozejmu między Izraelem a Libanem. Trump ogłasza 10-dniowe zawieszenie broni
Ile funkcjonariuszy służy w policji?

Komenda Główna Policji przedstawiła nowe dane. Od początku 2026 roku do 3 kwietnia do służby przyjęto 1 977 nowych policjantów. Dla porównania w roku ubiegłym w tym samym czasie było to 1 015 nowych przyjęć, a w 2024 r. - 891.

Zainteresowanie służbą pozostaje wysokie - od początku roku liczba kandydatów wyniosła 7 217 i zakładamy, że w całym 2026 roku do służby wstąpi 3 800 nowych policjantów - wskazuje KGP.

Tym samym, według danych z kwietnia, służbę pełnio 102 521 funkcjonariuszy. Przy stanie etatowym 110 709 daje wakaty na poziomie niecałych 9 proc.

Źródło: forsal.pl
