Kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów

Aleksandra Kiełczykowska
34 minut temu
[aktualizacja 8 minut temu]
Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił przepisy dotyczące diagnostyki odbywającej się w ramach programu pilotażowego kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów. Od 1 maja 2026 r. m.in. kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans ze zmianami. Będzie to na pewno nowy nakaz dla dyrektorów, ale jak odczują to pacjenci? Można mówić wręcz o rewolucji.

Zgodnie z zarządzeniem nr 42/2026/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, od 1 maja 2026 r. doprecyzowane zostają zasady rozliczeń w programie pilotażowym kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów. Chodzi o bardziej szczegółowe raportowanie poszczególnych etapów diagnostyki w ramach modułów, z których składa się program pilotażowy.

Kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans ze zmianami od 1 maja 2026 r.

Zmiany dotyczą też listy produktów, które można ze sobą łączyć, oraz zasad łączenia ich z poradami specjalistów. Wprowadzono również ograniczenia w rozliczaniu niektórych badań – w diagnostyce stacjonarnej część z nich nie będzie już mogła być rozliczana osobno.

Zarządzenie rozszerza katalog świadczeń dla pacjenta, które lekarz może zlecić podczas wizyty reumatologicznej w module II pilotażu. To m.in.:

  • biopsja aspiracyjna szpiku kostnego z mielogramem,
  • angiografia,
  • tomografia komputerowa,
  • rezonans magnetyczny,
  • gastroskopia,
  • kolonoskopia,
  • badanie USG Doppler.

Zarządzenie prezesa NFZ nakazuje dyrektorom wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ do wprowadzenia zmian w umowach zawartych ze świadczeniodawcami uczestniczącymi w pilotażu. Dopiero po zmianach kontraktów szpitale będą mogły działać według nowych zasad.

400+ dla seniorów. Wystarczy spełnić dwa warunki, pierwszy to wiek
Opieka nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów

Program pilotażowy kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów (w skrócie program KOWZS) powstał dzięki inicjatywie i pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Brygidy Kwiatkowskiej, konsultant krajowej w dziedzinie reumatologii.

Jak informuje Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, celem programu jest "poprawa jakości i dostępności opieki reumatologicznej oraz przyspieszenie diagnostyki a także leczenia pacjentów z wczesnym zapaleniem stawów w przebiegu przewlekłych chorób reumatycznych, przede wszystkim w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej".

Kompleksowe podejście obejmuje diagnostykę, terapię oraz monitorowanie stanu zdrowia z uwzględnieniem chorób współistniejących i potrzeb wynikających z przewlekłego charakteru schorzeń reumatycznych.

Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?

Pacjenci zakwalifikowani do programu zostaną objęci 12 miesięczną opieką specjalistyczną. Pacjentów na kwalifikację do programu pilotażowego mogą kierować nie tylko lekarze POZ, lecz również inni specjaliści. Dotyczy to pacjentów z:

  • wczesnym zapaleniem stawów (WZS),
  • reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS),
  • łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS),
  • zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK)
  • innymi rodzajami spondyloartropatii (spondyloartropatią nieradiograficzną, spondyloartropatią w przebiegu zapalnych chorób jelit, reaktywnym zapalenie stawów), odczynowym i niesklasyfikowanym zapaleniem stawów, którzy nie są obecnie ani nie byli w przeszłości leczeni reumatologicznie.
Kryteria kwalifikacji

Każdy pacjent włączony do programu pilotażowego jest objęty diagnostyką w zakresie Modułu I przez okres niezbędny do przeprowadzenia diagnostyki (lub wykluczenia zapalnej choroby reumatycznej) oraz w wypadku kwalifikacji do Modułu II opieką kompleksową przez okres 12 miesięcy. Program pilotażowy może być ukończony przez każdego uczestnika na własne życzenie, po wycofaniu zgody na udział (także bez podania przyczyny).

Program skierowany jest do pacjentów, którzy ukończyli 18. rok życia i u których rozpoznano bądź podejrzewa się zapalną chorobę reumatyczną.

Reumatologia jako dziedzina medycyny obejmuje leczenie ponad 200 chorób układu mięśniowo-szkieletowego, w tym zapaleń stawów, kości, mięśni i tkanki łącznej.

ZUS ostrzega. Wzrosła liczba telefonów do seniorów. Fałszywi pracownicy ZUS oferują podwyższenie świadczeń
Pełnomocnictwo w ZUS: jak upoważnić inną osobę krok po kroku
800 plus obcinają o połowę. Tym rodzicom ZUS wypłaci tylko 400 złotych
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026 – transmisja w TV i online. Gdzie oglądać na żywo? O której godzinie?
