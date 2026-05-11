Posiedzenie Sejmu od 12 maja 2026 r. Posłowie zajmą się kryptoaktywami, e-papierosami i zawieszeniem prawa do azylu

Posiedzenie Sejmu, według harmonogramu umieszczonego na stronie, zacznie się we wtorek o godzinie 12 i potrwa do piątkowego popołudnia. Wśród projektów, którymi zajmą się posłowie, są te dotyczące rynku kryptoaktywów.

5 różnych projektów – jeden obszar

Zgodnie z harmonogramem obrad Sejmu, we wtorek po południu Izba Niższa ma zająć się pięcioma projektami ustaw dotyczących kryptoaktywów - rządowym, prezydenckim i trzema poselskimi. Projekty poselskie zgłoszone zostały przez Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskę 2050.

Projekt rządowy procedowany jest po raz trzeci po tym, jak jego dwie poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów ma na celu implementację unijnego rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto-Assets) oraz regulacji dotyczących informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów.

Wśród głównych rozwiązań, jakie wprowadza projektowana ustawa, jest wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego jako organu odpowiedzialnego za nadzór nad tym rynkiem. Określono także obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Nowy projekt różni się od poprzednich głównie ostrzejszymi karami dla osób, które popełniają oszustwa na rynku kryptoaktywów. Przykładowo – w nowej wersji projektu kara, którą KNF będzie mogła nałożyć za utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli, została podniesiona do 25 mln zł z 20 mln zł. Także inne kary zostały zaostrzone; na przykład kara za wykorzystanie informacji poufnych czy manipulację na rynku została podniesiona do 30 mln zł (z niespełna 22,3 mln zł wcześniej) w przypadku osoby fizycznej oraz do 75 mln zł (z prawie 66,9 mln zł poprzednio) w przypadku firmy.

Rozwój systemu e-zdrowia

Izba niższa zajmie się też rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia. Projekt dotyczy rozbudowania systemu e-zdrowia o:

System e-Konsylium,

System Domowej Opieki Medycznej,

Hurtowni Danych e Zdrowia,

możliwości samodzielnego wprowadzania danych dotyczących zdrowia do systemu informacji w ochronie zdrowia, w tym przekazywania danych z elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych służących monitorowaniu parametrów zdrowotnych, aktywności fizycznej czy też stylu życia.

Projekt ustawy zakłada realizację jednego z kamieni milowych potrzebnych do wypłaty środków z KPO. Przepisy zakładają wprowadzenie m.in. narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji przez lekarzy w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Platforma Usług Inteligentnych (PUI) będzie mogła być używana do:

wykrywania patologii w Tomografii Komputerowej klatki piersiowej;

wykrywania zmian niedokrwiennych i krwotocznych w badaniach obrazowych mózgu;

diagnostyki zmian pourazowych układu kostnego w badaniach radiologii klasycznej (RTG);

wykrywania zmian nowotworowych piersi (Mammografia);

wykrywania zmian patologicznych w RTG klatki piersiowej.

Co dalej z akcyzą na e-papierosy?

Na drugie czytanie czeka także rządowy projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym. Dotyczy on obciążenia akcyzą e-papierosów w takiej samej wysokości, w jakiej obciążone są e-papierosy z grzałką elektryczną. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu opodatkowania papierosów elektronicznych poprzez objęcie akcyzą e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej.

Zgodnie z projektem, za jednorazowe e-papierosy zostaną uznane również zbiorniki z płynem (nieprzeznaczone do napełniania) połączone z elementem ferromagnetycznym. Do wielorazowych e-papierosów zaliczone zostaną urządzenia:

zasilająco-sterujące z cewką indukcyjną,

urządzenia przeznaczone do wymiany zbiorników z elementem ferromagnetycznym

same zbiorniki wielorazowe połączone z takim elementem.

W przypadku indukcji o uznaniu wyrobu za e-papieros decydować będzie obecność elementu ferromagnetycznego, a nie tylko zdolność do samodzielnego wytwarzania aerozolu. Urządzenia lub zbiorniki uznane za e-papierosy w technologii indukcyjnej zostaną obciążone akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę.

Przedłużenie zawieszenia prawa do azylu na granicy z Białorusią

Posłowie rozpatrzą także wniosek Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią weszło w życie 27 marca 2025 r. Zgodnie z prawem ograniczenie obowiązuje przez 60 dni, ale za zgodą Sejmu na wniosek Rady Ministrów może być przedłużane, co do tej pory stało się już kilkukrotnie. Ostatnie przedłużenie obowiązuje od 22 marca 2026 r.

We wniosku, który pojawi się w tym tygodniu na Sejmie, Rada Ministrów chce przedłużyć obowiązywanie zawieszenia o kolejne 60 dni licząc od 21 maja 2026 roku.