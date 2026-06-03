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Gorsze perspektywy dla polskiej gospodarki. EBOiR zrewidował prognozy

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:56
Gorsze perspektywy dla polskiej gospodarki. EBOiR zrewidował prognozy
Gorsze perspektywy dla polskiej gospodarki. EBOiR zrewidował prognozy/Shutterstock
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) obniżył swoje prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Według najnowszego raportu, PKB ma wzrosnąć w 2026 roku o 3,5 proc., czyli o 0,2 pkt proc. mniej niż wcześniej zakładano. Również w 2027 roku prognoza została skorygowana w dół – do 2,8 proc., co oznacza spowolnienie względem wcześniejszych oczekiwań.

Prognozy dla Polski w dół

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) obniżył prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2026 r. o 0,2 pkt proc. do 3,5 proc. oraz w 2027 r. o 0,2 pkt. proc. do 2,8 proc. - wynika z najnowszego raportu banku.

„Realny wzrost PKB jest prognozowany na poziomie 3,5 proc. w 2026 r. i 2,8 proc w 2027 r. Oczekuje się, że aktywność gospodarcza będzie wspierana przez maksymalne wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy i Odnowy (RRF) przed upływem terminu wyznaczonego na koniec sierpnia 2026 r. oraz przez wzrost wydatków na obronność do 4,8 proc. PKB” - napisano w raporcie.

SAFE a PKB Polski

Przyznane Polsce środki w wysokości 43,7 mld euro w ramach unijnego instrumentu pożyczkowego na rzecz obronności Security Action for Europe (SAFE) są największe w UE; kwestia prezydenckiego weta wobec ustawy dotyczącej SAFE jest rozwiązywana poprzez przekazywanie środków za pośrednictwem funduszu sił zbrojnych” - dodano.

Autorzy raportu wskazują, że wśród ryzyk dla wzrostu znajdują się możliwa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz słabszy popyt w strefie euro.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
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Tematy: SAFEwzrost gospodarczyPKBgospodarka
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