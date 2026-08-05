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Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:02
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów/Shutterstock
Rosyjska służba przygotowywała zamach na szefa niemieckiego producenta dronów Donaustahl, Stefana Thumanna – podał w środę niemiecki tygodnik „Die Zeit”. Dzięki ostrzeżeniu ze strony zaprzyjaźnionego wywiadu, niemieckim służbom udało się udaremnić akcję.

Ukrainiec i Rumunka zatrzymani

Niemiecka policja zatrzymała wiosną tego roku w Hiszpanii i Niemczech Zachodnich (Nadrenia Północna-Westfalia) Ukraińca Serhija N. i Rumunkę Allę S. Oboje mieli między grudniem 2025 r. a marcem 2026 r. śledzić menedżera w jego miejscu zamieszkania w Bawarii. Robili zdjęcia i nagrania wideo jego domu oraz siedziby firmy. Zbierali ponadto w internecie informacje o nim.

Prokurator generalny postawił im zarzut działalności agenturalnej na rzecz zagranicznego wywiadu. Adwokaci oskarżonych odmówili odpowiedzi na pytania redakcji.

Thumannowi przydzieloną ochronę osobistą. Stopień grożącego mu niebezpieczeństwa oceniany jest jako bardzo wysoki. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt polecił, aby informowano go na bieżąco o sprawie.

Niemieckie koncerny zbrojeniowe w polu zainteresowania rosyjskich służb

Jak podał „Die Zeit”, w polu zainteresowania rosyjskich służb znajduje się co najmniej jeszcze jeden niemiecki koncern zbrojeniowy.

Kilka tygodni temu, na granicy serbsko-węgierskiej, w pobliżu miasta Subotica zatrzymano dwóch podejrzanych. W skrytkach w ich ciężarówce znaleziono materiał wybuchowy. Analiza ich telefonów komórkowych wykazała kontakty z rosyjskimi służbami. Celem podróży była prawdopodobnie miejscowość w Bawarii. W Niemczech sprawę uznano za tajemnicę najwyższego stopnia.

Śledczy nie wykluczają, że życie kolejnego menedżera z branży zbrojeniowej jest w niebezpieczeństwie – czytamy w „Die Zeit”.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: RosjaNiemcyświatWojna hybrydowa
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