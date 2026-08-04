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Niemcy szykują się na wojnę? Rząd po cichu układa plany na obowiązkowy pobór

oprac. Kasper Starużyk
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dzisiaj, 18:30
Niemieckie wojsko
Nowy model służby wojskowej w Niemczech: Odmowa ze względu na sumienie i służba zastępcza/Shutterstock
Niemiecki rząd podjął konkretne kroki w celu przygotowania zaplecza pod nową służbę zastępczą, która byłaby niezbędna dla osób odmawiających służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia w przypadku ponownego wprowadzenia obowiązkowego poboru. Jak ujawnia dziennik „Bild”, resort rodziny zapytał już kluczowe organizacje o ich gotowość, a oficjalna prezentacja planów ma nastąpić tuż po przerwie wakacyjnej.

Rząd w Berlinie sprawdził gotowość organizacji. Służba zastępcza w razie poboru

Niemiecki rząd przygotowuje podstawy pod nową służbę zastępczą, która byłaby potrzebna dla osób odmawiających służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia, gdyby w kraju przywrócono obowiązkowy pobór - poinformował we wtorek tabloid „Bild”.

Jak podał dziennik, w ostatnich miesiącach ministerstwo rodziny zapytało 23 stowarzyszenia i organizacje, jakie zaplecze byłyby w stanie zapewnić w razie ponownego wprowadzenia służby cywilnej. Rzecznik resortu potwierdził „Bildowi” przeprowadzenie ankiety oraz istnienie takich planów.

Według rzecznika 22 z 23 związków i organizacji wskazały, że ich infrastruktura i placówki byłyby zasadniczo gotowe, by w razie przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej przedstawić odbywającym służbę zastępczą zróżnicowaną ofertę.

Dopóki nie ma poboru, nie ma też służby zastępczej - zaznaczył cytowany przez „Bilda” rzecznik. Dodał jednak, że gdyby obowiązkowa służba wojskowa okazała się kiedyś konieczna, państwo musi mieć wcześniej przygotowaną podstawę pod nowoczesną służbę zastępczą.

„Bild” poinformował, że niemieckie ministerstwo oficjalnie przedstawi swoje plany po przerwie wakacyjnej, trwającej do początku września.

Zawieszenie poboru w 2011 r. i gwarancje w Ustawie Zasadniczej

Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech pozostaje zawieszona od 2011 roku, nadal jednak obowiązuje zapisane w Ustawie Zasadniczej prawo do odmowy jej pełnienia ze względu na sprzeciw sumienia.

Do czasu zawieszenia powszechnego poboru mężczyźni, którzy odmawiali służby wojskowej z powodu sumienia, mogli wybrać służbę zastępczą. Wraz z zawieszeniem poboru zniesiono także służbę zastępczą, a jej miejsce zajęła federalna służba wolontariacka, otwarta dla wszystkich bez względu na wiek i płeć oraz odbywana dobrowolnie.

Nowy model służby wojskowej i procedura sprzeciwu sumienia

Od stycznia w Niemczech obowiązuje nowy model służby wojskowej. Przewiduje on obowiązkową kwalifikację wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn oraz możliwość wprowadzenia poboru w drodze losowania, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca.

Prawo do odmowy służby ze względów sumienia dotyczy również tego modelu. Aby z niego skorzystać, młody Niemiec musi złożyć pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w centrum kariery Bundeswehry, skąd trafia on do rozpatrzenia w Federalnym Biurze ds. Rodziny i Spraw Społecznych (BAFzA). Wnioski, w których szczegółowo uzasadnia się, dlaczego sumienie nie pozwala użyć broni przeciwko drugiemu człowiekowi, mogą składać nie tylko osoby, które nigdy nie służyły w niemieckiej armii, ale także rezerwiści i żołnierze w służbie czynnej.

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Źródło: PAP
oprac. Kasper Starużyk

Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.

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Tematy: Niemcywojskopobór
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