Forsal logo

Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków. Na tej liście są 50-latkowie, 60-latkowie, a nawet kobiety

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 06:15
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków/Shutterstock
Trwająca od czterech lat wojna w Ukrainie, nasilające się rosyjskie ataki dronowe, kolejne akty dywersji, a teraz rosyjska rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie sprawiają, że takie procedury budzą prawdziwy niepokój.

Dla wojska to moment oceny, na jakich zasobach może faktycznie opierać się w coraz bardziej niespokojnych czasach

Choć obowiązkowy pobór do wojska został w Polsce zawieszony ponad dekadę temu, państwo wciąż regularnie sprawdza, kto w razie potrzeby mógłby założyć mundur. Z początkiem lutego przyszłego roku ruszy kolejna ogólnokrajowa kwalifikacja wojskowa – jedna z największych w ostatnich latach. Według szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej, przed komisjami lekarskimi stanie w tym roku łącznie około 245 tysięcy osób. Dla jednych to formalność, dla innych pierwszy realny kontakt z wojskiem, a dla armii – ważny element oceny zasobów osobowych w coraz bardziej niestabilnym otoczeniu bezpieczeństwa.

Kto jest na liście wojskowej komisji kwalifikacyjnej

kwalifikacja wojskowa obejmuje przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2008 roku. Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy także mężczyzn z roczników 2003–2007, którzy do tej pory nie otrzymali kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W tej grupie znajdują się również osoby, które w latach 2025 i 2026 zostały uznane przez wojskowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby.

Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie
Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie

Wojsko wzywa kobiety z konkretnymi kwalifikacjami

Kwalifikacja wojskowa nie dotyczy wyłącznie mężczyzn. Przed Wojskowym Centrum Rekrutacji mogą stanąć również kobiety urodzone w latach 2000–2008, o ile posiadają umiejętności lub wykształcenie przydatne z punktu widzenia potrzeb Sił Zbrojnych.

Wezwania mogą trafić między innymi do kobiet wykonujących zawody takie jak psycholog, rehabilitant, radiolog, diagnosta laboratoryjny, informatyk, teleinformatyk, nawigator czy tłumacz. Obowiązek ten obejmuje również studentki i absolwentki kierunków medycznych, weterynaryjnych oraz osoby studiujące psychologię w bieżącym roku szkolnym lub akademickim. Wojsko w ten sposób aktualizuje bazę specjalistów, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby zostać wykorzystani w strukturach obronnych państwa.

Na komisję także przed sześćdziesiątką

Na listach osób objętych kwalifikacją wojskową znajdują się również ci, którzy nie ukończyli 60. roku życia, a ich status wojskowy pozostaje nieuregulowany. Dotyczy to między innymi tych, którzy z różnych powodów nie stawili się na wcześniejsze kwalifikacje lub nigdy nie otrzymali formalnej kategorii zdolności do służby.

Brak wezwania nie zwalnia z obowiązku

Co w sytuacji, gdy osoba objęta kwalifikacją nie otrzyma imiennego wezwania? Przepisy są jednoznaczne: brak pisemnego zawiadomienia nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją. Informacje o miejscu i terminie kwalifikacji wojskowej publikowane są w obwieszczeniach wojewody, które pojawiają się w urzędach, na tablicach ogłoszeń oraz w przestrzeni publicznej.

To na obywatelu spoczywa obowiązek sprawdzenia, kiedy i gdzie powinien się zgłosić. Uchylanie się od tego obowiązku może mieć konsekwencje prawne.

Wielkie zmiany w mObywatelu. Trzeba to pilnie zrobić do 5 sierpnia. Po tym terminie miliony Polaków będą mieć poważne problemy
Wielkie zmiany w mObywatelu. Trzeba to pilnie zrobić do 5 sierpnia. Po tym terminie miliony Polaków będą mieć poważne problemy

Kwalifikacja wojskowa i co dalej?

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła zniesioną w 2008 roku obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Jej celem nie jest automatyczne wcielanie do armii, lecz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do ewentualnej służby.

Po przejściu całej procedury zainteresowani otrzymują zaświadczenie potwierdzające stawienie się w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Dokument ten może stanowić usprawiedliwienie nieobecności w pracy lub w szkole. Najważniejsze jednak jest samo stawienie się przed komisją – bez tego procedura pozostaje niezamknięta.

Jak wygląda badanie przed komisją lekarską

Badania przeprowadzane podczas kwalifikacji wojskowej mają charakter podstawowy. Obejmują ocenę ogólnego stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych. Kandydaci wypełniają ankietę, rozmawiają z psychologiem, a następnie przechodzą standardowe badania lekarskie.

W ich trakcie wykonywany jest pomiar wzrostu, masy ciała i ciśnienia tętniczego. Lekarz osłuchuje pacjenta, sprawdza wzrok, ocenia stan kręgosłupa oraz ogólną kondycję organizmu. Na tej podstawie komisja przyznaje jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej.

Jakie dokumenty trzeba ze sobą zabrać

Osoby wezwane na kwalifikację wojskową muszą stawić się z dokumentem tożsamości – dowodem osobistym lub paszportem. Wymagana jest również dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych wykonanych w ciągu dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się przed komisją.

Konieczne jest także dostarczenie aktualnej fotografii o wymiarach 3 × 4 centymetry, bez nakrycia głowy, a także dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Co grozi za niestawienie się na kwalifikację

Niestawienie się przed wojskową komisją lekarską bez uzasadnionej przyczyny może skutkować konsekwencjami prawnymi. Przepisy przewidują możliwość nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku.

W skrajnych przypadkach możliwe jest także przymusowe doprowadzenie na kwalifikację przez policję, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

To już koniec takich przelewów BLIK-em. Datę tej radykalnej zmiany już wskazali
To już koniec takich przelewów BLIK-em. Datę tej radykalnej zmiany już wskazali

Społeczne nastroje wobec powrotu zasadniczej służby wojskowej

W kontekście trwającej wojny w Ukrainie i pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w regionie coraz częściej powraca pytanie o ewentualne przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Respondenci najnowszego sondażu United Surveys, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, zostali zapytani, czy Polska powinna zdecydować się na taki krok.

Z zebranych danych wynika, że łącznie 50,5 procent ankietowanych popiera powrót obowiązkowej służby wojskowej. W tej grupie 21 procent respondentów zadeklarowało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 29,5 procent wskazało wariant „raczej tak”.

Przeciwników tego rozwiązania jest nieco mniej – 40,6 procent badanych. Odpowiedź „raczej nie” wybrało 28,2 procent respondentów, natomiast 12,4 procent wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec obowiązkowego poboru. Jednocześnie 8,9 procent ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 13 do 15 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 osób, z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych (CATI) oraz ankiet internetowych (CAWI).

Uzyskane wyniki pokazują, że kwestia bezpieczeństwa narodowego i roli armii w życiu społecznym budzi w Polsce silne emocje i niemal równo dzieli opinię publiczną.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów »
Tematy: kwalifikacja wojskowasłużba wojskowawezwanie do wojska
Powiązane
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki
Wybuchła burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki. Właściciele stracą nad nią kontrolę. Operator zdalnie wyłączy mikroinstalację?
Nie przegap
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Elektrownia jądrowa Paks zostanie wyłączona
Zaczyna brakować prądu. Fala upałów uderza w Węgry. Premier apeluje o mniejsze zużycie energii
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Czy studnie głębinową należy zgłaszać?
Możliwość legalizacji studni wykorzystywanych przez rolników
pieniądze
Coraz więcej seniorów spełnia kryteria do otrzymania tego świadczenia z ZUS. To rekordowo wysokie wsparcie finansowe
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków. Na tej liście są 50-latkowie, 60-latkowie, a nawet kobiety
zasiedzenie, nabycie, nieruchomość, działka, własność
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
Polecamy
Gaz w magazynach UE poniżej pięcioletniej normy. Polska ma powód do zadowolenia
Gaz w magazynach UE poniżej pięcioletniej normy. Polska ma powód do zadowolenia
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Ropa gwałtownie tanieje. Rynki zareagowały na decyzję ws. wstrzymanie działań USA wobec Iranu
Ropa gwałtownie tanieje. Rynki zareagowały na decyzję ws. wstrzymania działań USA wobec Iranu
Adam Małysz, Kamil Stoch
Wiadomo, ile przelewają Małyszowi i Stochowi. Polacy będą zaskoczeni
czternastka 14 emerytura
Pułapka w 14. emeryturze. Przekroczysz próg o grosz i stracisz setki złotych
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Lekarz
Pacjenci mocno to poczują. Do tych specjalistów zapiszesz się od dziś po nowemu. Wyjaśniamy
Kraj
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków. Na tej liście są 50-latkowie, 60-latkowie, a nawet kobiety
zasiedzenie, nabycie, nieruchomość, działka, własność
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
służebność przesyłu, właściciel, przedsiębiorstwo, roszczenie, wynagrodzenia
Wynagrodzenie za słupy energetyczne na działce. Jednorazowo kilkaset tysięcy złotych
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
zakaz, wyprzedzanie, kierowca, rowerzysta, mandat
Zakaz wyprzedzania rowerzystów na ciągłej. Kierowcy muszą wykazać się cierpliwością, inaczej grozi im mandat
Świat
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Myśliwiec Rafale
Francja przywróci atomową bazę. To stąd wystartują Rafale F5 z nowymi pociskami hipersonicznymi
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj